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देश का सबसे अनूठा मंदिर, जहां मूर्ति से नहीं जल स्‍पर्श करके होते हैं दर्शन, CM की बहन क्‍यों गईं सुप्रीम कोर्ट?

भारत में कई अनूठे और रहस्‍यमयी मंदिर हैं, लेकिन आज हम एक ऐसे मंदिर की बात कर रहे हैं, जहां भक्‍तों को किसी मूर्ति के दर्शन नहीं होते हैं. बल्कि एक शिला पर बहते जल को स्‍पर्श करना ही दर्शन करना है. इस मंदिर से जुड़ा मामला सुप्रीम कोर्ट में है.

Written ByShraddha Jain
Published: Aug 11, 2026, 11:18 AM IST|Updated: Aug 11, 2026, 11:18 AM IST
देश का सबसे अनूठा मंदिर, जहां मूर्ति से नहीं जल स्‍पर्श करके होते हैं दर्शन, CM की बहन क्‍यों गईं सुप्रीम कोर्ट?
Image Credit: कामाख्‍या देवी मंदिर ऑफिशियल बेवसाइट एवं AI

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Shraddha Jain

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पत्रकारिता में 15 वर्षों का व्यापक अनुभव रखने वाली श्रद्धा जैन वर्तमान में Zee News की नेशनल डिजिटल टीम में बतौर असिस्‍टेंट न्‍यूज एडिटर सक्रिय हैं. जहाँ वे धर्म, ज्योतिष, ग्रह गोचर, अंक शास्‍त्र और वास्तु शास्त्र जैसे विषयों पर अपनी विशेषज्ञता के लिए जानी जाती हैं। उन्होंने मास कम्युनिकेशन में पोस्ट ग्रेजुएशन और सिम्बॉयसिस इंटरनेशनल यूनिवर्सिटी से क्रिएटिव राइटिंग की पढ़ाई की है. बतौर फोटो जर्नलिस्ट करियर शुरू करने वाली श्रद्धा ने दूरदर्शन, दैनिक भास्कर और चौथी दुनिया जैसे प्रतिष्ठित संस्थानों में अपनी सेवाएं दी हैं.

12 वर्षों की फील्ड रिपोर्टिंग के दौरान राजनीति और सामाजिक मुद्दों पर गहरी पकड़ बनाने के बाद, उन्होंने डिजिटल मीडिया की ओर रुख किया और देश 24*7 जैसे पोर्टल्स में नेतृत्व की भूमिका निभाई. वर्तमान में धर्म, ज्योतिष, वास्तु और हस्तरेखा जैसे विषयों पर गहन अध्ययन और लेखन करते हुए जटिल विषयों को सरल और रोचक भाषा में पाठकों के सामने पेश कर रही हैं. 

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