भारत में कई ऐसे मंदिर हैं, जिनकी पूजा-पद्धति और परंपराएं उन्हें बाकी मंदिरों से अलग बनाती हैं. इसमें असम के गुवाहाटी स्थित मां कामाख्या मंदिर प्रमुख है. जिससे जुड़े कई रहस्य प्रचलित हैं. साथ ही यह मंदिर कई मामलों में अनूठा है. यहां तक कि अन्य मंदिरों की तरह इस मंदिर में मूर्ति के दर्शन नहीं किए जाते हैं. बल्कि गुफा में बह रही जल धारा को स्पर्श करना ही यहां दर्शन करना है. जानिए यहां के खास दर्शन समेत इसे लेकर सुप्रीम कोर्ट में पहुंचे मामले की डिटेल.
मां कामाख्या देवी मंदिर अनोखा मंदिर है, जहां मां का अस्तित्व जल रूप में है. मान्यता है कि ये जल 10 जगह से प्रकट होता है और इसलिए इन्हें 10 महाविद्या कहा जाता है. यही जल पर्वत के नीचे बहता है और कामाख्या देवी मंदिर के अंदर एक गुफा में एक शिला के नीचे आता है.
यहां दर्शन करने वाले भक्त जब मंदिर में पहुंचते हैं तो पंडित जी एक स्थान बताते हैं और घुटने के बल बैठकर गहराई में हाथ डालने के लिए कहते हैं. यहीं जल धारा का स्पर्श होता है. इस जल को माथे पर लगाते हैं. यही इस मंदिर के असली दर्शन है. कामाख्या देवी मंदिर प्रमुख शक्तिपीठ है, जहां माता सती की योनि गिरी थी और हर साल जब देवी को मासिक धर्म आता है तो 3 दिन के लिए मंदिर बंद हो जाता है और इस दौरान तांत्रिकों का मेला अंबुबाची लगता है.
असम के गुवाहाटी स्थित नीलांचल पहाड़ियों पर करीब 500 करोड़ रुपये की लागत से बनने वाली 'मां कामाख्या एक्सेस कॉरिडोर' (दिव्यालक परियोजना) को फरवरी 2026 में गुवाहाटी हाईकोर्ट से कानूनी मंजूरी मिल गई है. काशी विश्वनाथ और महाकाल लोक की तर्ज पर बनने वाले इस तीसरे सबसे बड़े कॉरिडोर का उद्देश्य तीर्थयात्रियों की सुविधा बढ़ाना है. इसी मसले पर पेंच फंसा है और मुख्यमंत्री हिमंता बिस्वा सरमा की बहन गीतिका भट्टाचार्य समेत कुछ साधकों ने सुप्रीम कोर्ट का रुख किया है.
दरअसल, CM सरमा की बहन गीतिका भट्टाचार्य समेत 13 साधकों ने साल 2023 के अंत में कॉरिडोर के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में याचिका लगाई थी कि कहीं इस डेवलपमेंट से मंदिर की पवित्र जल धारा को नुकसान न हो जाए. इनकी मांग पर कॉरिडोर के लिए सर्वे कराया गया. लेकिन साधकों को अब तक इसकी रिपोर्ट नहीं मिली. इसलिए अब ये पिटीशनर्स सर्वे फाइल के लिए अगस्त के आखिर में गुवाहाटी हाईकोर्ट में दस्तक देने की तैयारी में हैं.