51 शक्तिपीठों में से एक और सबसे ताकतवर शक्तिपीठ माने गए असम के कामाख्या देवी मंदिर में अंबुबाची महापर्व शुरू होने जा रहा है. धार्मिक मान्यता है कि गुवाहाटी में नीलाचल पर्वत पर स्थित इसी शक्तिपीठ में देवी सती का योनि भाग गिरा था. यही वजह है कि साल में एक बार देवी रजस्वला भी होती हैं.
जब मंदिर में कामाख्या देवी रजस्वला (मासिक धर्म) होती हैं तो इस दौरान 4 दिनों के लिए मंदिर के कपाट बंद कर दिए जाते हैं. वहीं मंदिर के बाहर परिसर में अंबुबाची मेला लगता है. इस मेले में देश-दुनिया से भक्त, साधु-संत, तांत्रिक आदि पहुंचते हैं. आखिरी दिन प्रसाद में भक्तों को प्रसाद में वस्त्र के टुकड़े बांटे जाते हैं.
कामाख्या देवी मंदिर में देवी की कोई मूर्ति नहीं है. बल्कि मंदिर में योनि आकार की शिला की पूजा की जाती है, जिससे लगातार जलधारा बहती रहती है. इसे स्त्री शक्ति और जीवन के स्त्रोत का प्रतीक माना जाता है. हर साल यहां अंबुबाची मेला प्रारंभ होने से पहले मंदिर में पुजारी इस शिला के पास सफेद अंगवस्त्र रख देते हैं.
इसके बाद मंदिर बंद कर दिया जाता है. मान्यता है कि इस दौरान देवी आराम करती हैं और सृष्टि फिर से नई ऊर्जा ग्रहण करती हैं. 3 दिन बाद जब मंदिर के कपाट खोले जाते हैं तो यह अंगवस्त्र लाल मिलता है. जिसे श्रद्धालुओं में प्रसाद के रूप में बांटा जाता है.
गुवाहाटी के पास बहने वाली ब्रह्मपुत्र नदी का पानी भी इस दौरान लाल हो जाता है. भक्त इसे चमत्कार मानते हैं. हालांकि वैज्ञानिकों का कहना है कि पानी में आयरन की मात्रा बढ़ने से ऐसा होता है.
4 दिन के अंबुबाची मेले के दौरान यहां खूब तंत्र-मंत्र भी होता है. इसे दुनिया का सबसे बड़ा तांत्रिक मेला माना जाता है. मंदिर प्रशासन के अनुसार, इस साल अंबुबाची मेले की शुरुआत 22 जून से हो रही है, जो कि 24 जून तक चलेगा. इस दौरान 22 जून को रात 9 बजकर 8 मिनट 42 सेकंड पर ‘प्रवृत्ति’ अनुष्ठान होगा और मंदिर के कपाट बंद कर दिए जाएंगे. इसके बाद 24 जून की सुबह कपाट खुलेंगे और देवी मां की पूजा होगी. फिर श्रद्धालु दर्शन कर सकेंगे.
(Disclaimer- यह जानकारी धार्मिक मान्यताओं एवं अंबुबाची महापर्व से जुड़ी पारंपरिक मान्यताओं पर आधारित है.)