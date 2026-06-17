Ambubachi mela schedule: पूर्वी भारत के सबसे बड़े और बेहद पवित्र धार्मिक उत्सवों में से एक अंबुबाची मेला इस साल 22 जून से शुरू होने जा रहा है. सनातन धर्म के बेहद प्राचीन और प्रामाणिक ग्रंथ कालिका पुराण के मुताबिक असम के गुवाहाटी में नीलाचल पहाड़ियों पर स्थित मां कामाख्या देवी का मंदिर बेहद चमत्कारी है. ये पावन धाम पूरे देश में मौजूद 51 शक्तिपीठों में सबसे प्रमुख माना जाता है.
हर साल जून के महीने में आयोजित होने वाला यह मेला मां भगवती की शक्ति उपासना और साधना का सबसे बड़ा पर्व है. इस खास धार्मिक आयोजन में हिस्सा लेने के लिए देश के कोने कोने के साथ साथ विदेशों से भी लाखों की संख्या में श्रद्धालु, अघोरी और साधु संत गुवाहाटी पहुंचते हैं.
कामाख्या मंदिर प्रशासन से मिली जानकारी के मुताबिक इस साल मेले की शुरुआत 22 जून को रात 9 बजकर 8 मिनट 42 सेकंड पर होगी. ज्योतिषीय गणना और धार्मिक नियमों के अनुसार इसी समय पर प्रवृत्ति अनुष्ठान किया जाएगा. कालिका पुराण और तंत्र शास्त्रों की मान्यताओं के अनुसार इसी खास समय से माता कामाख्या के वार्षिक रजस्वला यानी मासिक धर्म के दिन शुरू होते हैं.
ये पूरा उत्सव असल में धरती माता की उर्वरता यानी उपजाऊ शक्ति और सृजन का एक बड़ा प्रतीक माना जाता है. इस पावन मेले को लेकर मंदिर प्रशासन और असम राज्य सरकार ने मिलकर अभी से बहुत बड़े लेवल पर तैयारियां शुरू कर दी हैं.
धार्मिक नियमों के तहत जैसे ही 22 जून की रात को प्रवृत्ति अनुष्ठान पूरा होगा, वैसे ही कामाख्या मंदिर के कपाट भक्तों के लिए पूरी तरह बंद कर दिए जाएंगे. इसके बाद अगले तीन दिनों तक मंदिर के भीतर किसी भी आम या खास श्रद्धालु को जाने की इजाजत नहीं होगी. इन तीन दिनों में देवी के गर्भगृह को पूरी तरह बंद रखा जाता है, क्योंकि इसे माता का एकांतवास का समय माना जाता है.
इस दौरान मंदिर के भीतर कोई भी नियमित पूजा पाठ या धार्मिक कर्मकांड नहीं किए जाते हैं. तीन दिन बीतने के बाद यानी 26 जून की सुबह माता की विशेष नित्य पूजा पूरी की जाएगी. इसके बाद ही मंदिर के कपाट दोबारा आम जनता के दर्शन के लिए खोले जाएंगे.
इस पावन और रहस्यमयी मेले का तंत्र साधना और अघोर परंपरा से बहुत ही गहरा संबंध माना जाता है. तीन दिनों तक जब मंदिर के कपाट बंद रहते हैं, तब देश भर से आए तांत्रिक, नागा साधु और गुप्त साधक नीलाचल पहाड़ी के अलग अलग हिस्सों में बैठकर विशेष तांत्रिक साधनाएं करते हैं. तंत्र ग्रंथों के अनुसार इस विशेष काल में की गई कोई भी गुप्त साधना बहुत जल्दी सिद्ध होती है और उसका कई गुना ज्यादा फल मिलता है.
आम भक्तों का भी अटूट विश्वास है कि अंबुबाची के इस पावन मौके पर कामाख्या धाम की मिट्टी को छूने मात्र से ही जीवन के सारे कष्ट दूर हो जाते हैं और सुख समृद्धि का आशीर्वाद मिलता है.
जब 26 जून को तीन दिन बाद मंदिर के कपाट खुलते हैं, तो भक्तों की भारी भीड़ उमड़ पड़ती है. कपाट खुलने पर सभी श्रद्धालुओं को माता का बेहद पवित्र अंगोदक यानी मुख्य जल और अंगवस्त्र प्रसाद के रूप में बांटा जाता है. इस लाल रंग के वस्त्र को हिंदू धर्म में बहुत ही चमत्कारी और शुभ माना जाता है. लोग इसे अपने घर की तिजोरी में बरकत के लिए रखते हैं.
ये पूरा मेला न सिर्फ एक धार्मिक आस्था का केंद्र है, बल्कि यह हमारी प्राचीन संस्कृति में नारी शक्ति और प्रकृति के प्रति अगाध सम्मान को भी बहुत ही सुंदर तरीके से दिखाता है. यही वजह है कि यह अद्भुत संगम हर साल लाखों लोगों को अपनी ओर खींच लाता है.
(Disclaimer- यह लेख धार्मिक मान्यताओं, प्रचलित विश्वासों और उपलब्ध धार्मिक ग्रंथों में वर्णित जानकारी पर आधारित है. विभिन्न परंपराओं और संप्रदायों में मान्यताएं भिन्न हो सकती हैं. इस लेख का उद्देश्य किसी भी प्रकार के दावे की पुष्टि करना नहीं है, बल्कि धार्मिक जानकारी प्रदान करना है.)