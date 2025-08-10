Kamadhenu Cow: समुद्र मंथन से प्रकट हुई थी कामधेनु गाय, पढ़ें इस चमत्कारी गाय से जुड़े रहस्य
Kamadhenu Cow: समुद्र मंथन से प्रकट हुई थी कामधेनु गाय, पढ़ें इस चमत्कारी गाय से जुड़े रहस्य

Kamdhenu Cow Secrets: कामधेनु गाय के बारे में अक्सर लोग जानते हैं, लेकिन क्या आपको पता है कि इसकी उत्पत्ति कैसे हुई. आइए जानते हैं कि कामधेनु गाय से जुड़े रहस्य. 

 

Written By  Dipesh Thakur|Last Updated: Aug 10, 2025, 05:23 PM IST
Kamdhenu Cow Secrets: गाय को सनातन काल से ही पूजनीय और पवित्र माना जाता है. यदि आप हिंदू धर्म से परिचित हैं, तो आपने कामधेनु गाय का नाम अवश्य सुना होगा. धार्मिक ग्रंथों में वर्णन मिलता है कि कामधेनु में दिव्य शक्तियां थीं, जिनके बल पर वह अपने भक्तों की हर मनोकामना पूरी कर देती थी. जिसके पास भी यह अद्भुत गाय होती, उसे असाधारण लाभ और समृद्धि प्राप्त होती.

मान्यता है कि केवल इसके दर्शन मात्र से ही व्यक्ति के कार्य सिद्ध हो जाते थे. इसका दूध अमृत समान और चमत्कारी गुणों से भरपूर माना जाता था. यही कारण है कि इसे केवल पशु नहीं, बल्कि ‘माता’ का दर्जा दिया गया-एक ऐसी मां, जो अपने बच्चों की हर इच्छा पूरी करती है, उनका पालन-पोषण करती है और उन्हें पोषण प्रदान करती है.

कैसे हुई कामधेनु की उत्पत्ति?

पौराणिक कथाओं के अनुसार, समुद्र मंथन के समय देवताओं और दैत्यों को अनेक अद्भुत वस्तुएं प्राप्त हुईं- जैसे रत्न, अप्सराएं, शंख, कल्पवृक्ष, चंद्रमा, अमृत और हलाहल विष. इन्हीं में से क्षीरसागर से कामधेनु गाय का उद्भव हुआ. पुराणों में इसे नंदा, सुनंदा, सुरभि, सुशीला और सुमन नामों से भी जाना जाता है.

परशुराम और कामधेनु की कथा

एक कथा के अनुसार, भगवान विष्णु के अवतार परशुराम से कामधेनु का विशेष संबंध रहा है. कहा जाता है कि एक बार सहस्त्रार्जुन अपनी सेना के साथ जंगल से गुजरते हुए महर्षि जमदग्नि के आश्रम पहुंचे. महर्षि ने उन्हें ससम्मान आश्रय और भोजन दिया. उस समय महर्षि के पास देवराज इंद्र से प्राप्त दिव्य गुणों वाली कामधेनु थी.

कामधेनु की सहायता से महर्षि ने कुछ ही पलों में पूरी सेना के लिए भव्य भोजन की व्यवस्था कर दी. यह देखकर सहस्त्रार्जुन चकित रह गया और उसके मन में ईर्ष्या व लालच उत्पन्न हो गया. उसने महर्षि से वह गाय मांग ली, लेकिन महर्षि ने इसे अपने आश्रम के जीवन-निर्वाह का साधन बताते हुए देने से इंकार कर दिया.

क्रोधित सहस्त्रार्जुन ने आश्रम को नष्ट कर दिया और कामधेनु को बलपूर्वक ले जाने का प्रयास किया. किंतु गाय उसके हाथ से छूटकर स्वर्गलोक चली गई. महर्षि इस घटना से अत्यंत दुखी हुए- वे गाय भी खो बैठे और आश्रम भी उजड़ गया.

कुछ समय बाद भगवान परशुराम आश्रम लौटे और यह दृश्य देखकर क्रोध से भर उठे. माता रेणुका से घटना का विवरण जानकर उन्होंने सहस्त्रार्जुन और उसकी सेना का संहार करने का संकल्प लिया. महिष्मतिपुरी जाकर उन्होंने भयंकर युद्ध में सहस्त्रार्जुन की हजारों भुजाएं काटकर उसका वध कर दिया.

वध के पश्चात महर्षि जमदग्नि ने परशुराम को पापमुक्ति के लिए तीर्थ यात्रा का आदेश दिया. लेकिन उनकी यात्रा की सूचना सहस्त्रार्जुन के पुत्रों को भी मिल गई, जिससे आगे की घटनाओं की शुरुआत हुई.

(Disclaimer: यहां दी गई जानकारी सामान्य मान्यताओं और जानकारियों पर आधारित है. ZEE NEWS इसकी पुष्टि नहीं करता है.)

दीपेश ठाकुर

दीपेश ठाकुर, पिछले 10 वर्षों से डिजिटल पत्रकारिता में सक्रिय हैं. श्रीठाकुर के पास प्रिंट और डिडिटल मीडिया में अच्छा अनुभव है. इस वक्त Zee News वरीय उप-संपादक के तौर पर कार्यरत हैं. ज्योतिष शास्त्र...और पढ़ें

