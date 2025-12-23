Advertisement
Hindi Newsधर्मवो दिव्य गाय जो इच्छानुसार दे सकती थी असीमित भोजन, इसी से जुड़ी है विश्वामित्र और वशिष्ठ के युद्ध की कथा!

वो दिव्य गाय जो इच्छानुसार दे सकती थी असीमित भोजन, इसी से जुड़ी है विश्वामित्र और वशिष्ठ के युद्ध की कथा!

Kamdhenu Ki Pauranik Katha: विश्वामित्र और वशिष्ठ के बीच की एक पौराणिक कथा है जिसमें युद्ध का जिक्र आता है. मान्यताओं के अनुसार दोनों महान ऋषी थे जिन्होंने एक समय पर आपस में भयानक युद्ध किया था. आइए इस युद्ध की कथा और कारण के बारे में जानें.

Written By   Padma Shree Shubham|Last Updated: Dec 23, 2025, 02:01 PM IST
Kamdhenu Ki Pauranik Katha
Kamdhenu Ki Pauranik Katha

Hindu Mythology Story: सनातन धर्म के दो महाम ऋषियों के बीच हुए युद्ध की कथा किसी को भी रोमांचित कर सकती है. भगवान श्रीराम के दो महान गुरु ऋषि विश्वामित्र और ऋषि वशिष्ठ से जुड़ी पौराणिक कथा में भयंकर युद्ध का जिक्र है, साथ ही इसमें एक गाय के बारे में भी प्रसंग आता है.  इस कथा का वाल्मीकि रामायण (बालकाण्ड) से लेकर कई और ग्रथों में विस्तार में वर्णन मिलता है. आइए इस कथा को विस्तार से जानें. 

क्या है कथा
दो महान तपस्वियों ऋषि विश्वामित्र और ऋषि वशिष्ठ के बीत युद्ध की स्थिति बन गई. कथा है कि एक बार कामधेनु गाय को लेकर ऋषि विश्वामित्र और ऋषि वशिष्ठ के युद्ध ठन गया. ऋषि वशिष्ठ के पास एक दिव्य गाय हुआ करती था जिसका नाम कामधेनु था. कामधेनु बहुत चमत्कारी गाय थी जो व्यक्ति की इच्छा के अनुसार असीमित भोजन प्रस्तुत कर देती थी. इस गाय की दिव्यता ऐसी थी कि यह सेना उत्पन्न करने की इच्छी भी पूरी कर सकती थी. तब विश्वामित्र कोई ऋषि नहीं थे बल्कि उनका एक विशाल राज्य हुआ करता था और वे स्वयं एक पराक्रमी राजा हुआ करते थे. राजा रहते हुए ही विश्वामित्र सैनिकों के साथ ऋषि वशिष्ठ के आश्रम जा पहुंचे. जहां ऋषि वशिष्ठ ने उन्हें सम्मानपूर्वक स्वादिष्ट भोजन कराया. इसके लिए उन्होंने कामधेनु गाय का आह्वान किया जिससे एक ही पल में गौमाता ने राजा और सैनिकों के सामने स्वादिष्ट भोजन प्रकट कर दिया. फिर क्या था राजा ने जैसे ही कामधेनु की शक्ति देखी वैसे ही उनके मन में आया कि ऐसी दिव्य गाय तो एक राजा के पास ही होनी चाहिए. राजा के मन में गाय रूपी इस दिव्य शक्ति को पाने की इच्छा जागी. हालांकि ऋषि वशिष्ठ ने गाय को राजा को सौंपने से साफ मना कर दिया. ऋषि वशिष्ठ ने राजा से कहां कि आश्रम के लोगों के लिए और यज्ञ आदि आयोजनों के लिए गाय का आश्रम में होना जरूरी है. वे इसे राजा को नहीं दे सकते हैं. तब विश्वामित्र ने गाय को बलपूर्वक लेने की कोशिश की लेकिन कामधेनु ने ऋषि वशिष्ठ के आह्वान पर दिव्य सेना खड़ी कर दी जिसने विश्वामित्र की विशाल सेना को हरा दिया. ऐसा होने पर विश्वामित्र का अहंकार चूर चूर हो गया. इस ठेस के लगने के बाद राजा को भान हुआ कि राज पाट और सत्ता की शक्ति बंधी हुई और सीमित है. असली शक्ति तपस्या की शक्ति है. राजा के मन में एक इच्छाशक्ति जाग गई कि क्यों न तपस्या करके ऋषि वशिष्ठ से भी बड़ा ऋषि बना जाए. इसके बाद राजा ने अपना सबकुछ त्याग दिया और विश्वामित्र के रूप में भगवान शिव की कठोर तपस्या शुरू कर दी. इसके बाद भगवान से दिव्य अस्त्र-शस्त्र की प्राप्ति भी कर ली. विश्वामित्र की कठिन तपस्या और उनकी इच्छाशक्ति ने उन्हें एक महान ऋषि बनाया और आगे चलकर वो समझ पाए कि ब्रह्म शक्ति को जीतने के लिए क्षत्रिय बल काफी नहीं है. यह ज्ञान होते ही उन्होंने घोर तपस्या की और धीरे धीरे अपने ज्ञान को बढ़ाते हैं और फिर ब्रह्मर्षि की उपाधि पाई.

Padma Shree Shubham

पद्मा श्री शुभम् को पत्रकारिता के क्षेत्र में 10 साल का अनुभव. मॉस कम्‍युनिकेशन ग्रेजुएट और हिंदी लिटरेचर से पोस्‍ट ग्रेजुएट.

pauranik katha

