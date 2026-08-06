हिंदू धर्म में एकादशी को बहुत महत्वपूर्ण तिथि माना गया है, जिसमें कुछ एकादशी को विशेष महत्व दिया गया है. सावन महीने की दोनों एकादशी - कामिका एकादशी और पुत्रदा एकादशी भी इसमें शामिल हैं. कामिका एकादशी व्रत के महत्व का अंदाजा इसी से लगाया जा सकता है कि ब्रह्मवैवर्त पुराण के अनुसार, यह व्रत रखने और पूजा करने से साधक को अश्वमेध यज्ञ और वाजपेय यज्ञ के समान फल प्राप्त होता है. जानिए इस साल यह व्रत कब रखा जाएगा और कब पारण होगा?
कामिका एकादशी व्रत सावन महीने के कृष्ण पक्ष की एकादशी तिथि को रखा जाता है. द्रिक पंचांग के अनुसार, सावन कृष्ण पक्ष की एकादशी तिथि 8 अगस्त 2026 की रात 01:59 बजे शुरू होगी और 9 अगस्त 2026 को सुबह 11:04 बजे समाप्त होगी. उदया तिथि के अनुसार, 9 अगस्त रविवार को कामिका एकादशी व्रत रखा जाएगा. इस दिन व्रत रखें और विधि-विधान से भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी की पूजा करें.
9 अगस्त 2026, रविवार को कामिका एकादशी पर पूजा के लिए 5 शुभ मुहूर्त हैं.
ब्रह्म मुहूर्त सुबह 4:02 से 4:45 बजे तक
अमृत काल सुबह 6:42 से 8:09 बजे तक
अभिजीत मुहूर्त दोपहर 11:37 से 12:30 बजे तक
विजय मुहूर्त दोपहर 2:15 से 3:07 बजे तक
गोधूलि मुहूर्त शाम 6:38 से 7:00 बजे तक
एकादशी व्रत का पारण द्वादशी तिथि पर किया जाता है. इस साल कामिका एकादशी व्रत का पारण 10 अगस्त को सुबह 5:50 बजे से 8:00 बजे तक करना शुभ रहेगा. ध्यान रखें कि व्रत का पारण चावल, चने की दाल, मसूर की दाल, बैंगन आदि खाकर न करें. बल्कि बिना लहसुन-प्याज का सात्विक भोजन करके करें. वहीं व्रत से एक दिन पहले दशमी तिथि की शाम को भी सात्विक भोजन ही करें.
बता दें कि ब्रह्मवैवर्त पुराण के अनुसार, कामिका एकादशी का विधि-विधान से व्रत रखने से और इसकी कथा सुनने साधक को अश्वमेध यज्ञ और वाजपेय यज्ञ के समान पुण्य फल की प्राप्ति होती है. इसके अलावा यह व्रत पितरों को मोक्ष दिलाने वाला है. साथ ही यह एकादशी व्रत पाप जाने-अनजाने में नष्ट करने वाली है.
(Disclaimer- यह सामग्री धार्मिक मान्यताओं, प्रचलित परंपराओं एवं उपलब्ध धार्मिक स्रोतों पर आधारित है. विभिन्न क्षेत्रों, समुदायों और परंपराओं के अनुसार व्रत-त्योहारों की तिथि, पूजा-विधि एवं मान्यताओं में अंतर संभव है. पाठक इसे सामान्य धार्मिक जानकारी के रूप में देखें.)