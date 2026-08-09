/Kamika Ekadashi Vrat Katha: कामिका एकादशी व्रत कथा का पाठ कर जीवन से नकारात्मकता करें दूर, सभी संकटों का होगा नाश!

कथा है कि एक गांव में एक क्षत्रिय रहा करता था जो शक्तिशाली था लेकिन स्वभाव से क्रोधी था. एक दिन किसी बात पर एक ब्राह्मण के साथ उसका विवाद शुरू हो गया और बात इतनी बढ़ गई कि दोनों के बीच संघर्ष होने लगा. जिससे ब्राह्मण की मृत्यु हो गई. ब्राह्मण की मृत्यु के बाद क्षत्रिय को अपने किए पर बहुत पछतावा हुआ, उसे ब्रह्महत्या का दोष लगने का भय भी सताने लगा. बहुत विचार करने के बाद उसने सोचा कि क्यों न ब्राह्मण के अंतिम संस्कार में जाकर कुछ प्रायश्चित किया जाए. लेकिन श्मशान घाट पर अन्य ब्राह्मणों ने क्षत्रिय को अंतिम संस्कार में शामिल होने से रोक दिया. उन्होंने उससे कहा कि उसे अपने पहले अपने किए गए पाप का प्रायश्चित करना होगा. इस पर क्षत्रिय ने प्रायश्चित और पाप से मुक्ति पाने का उपाय उन्हीं ब्राह्मणों से पूछा. तब ब्राह्मणों ने बताया कि सावन माह में कृष्ण पक्ष की एकादशी तिथि पर विष्णु जी की श्रद्धापूर्वक पूजा करो और व्रत रखो. जरूरतमंदों और ब्राह्मणों को दान दो. भगवान विष्णु की शरण में जाओ और सच्चे मन से प्रायश्चित करो. क्षत्रिय ने ऐसा ही किया और विधि-विधान से कामिका एकादशी का व्रत रखा. भगवान विष्णु को तुलसी दल चढ़ाए और सच्चे मन से पश्चाताप किया. क्षत्रिय की भक्ति और प्रायश्चित करने की भावना से भगवान विष्णु अति प्रसन्न हुए और उसे उसके पापों से मुक्त कर दिया. इसके बाद विष्णु जी की कृपा से क्षत्रिय के जीवन में सकारात्मक बदलाव आने लगे और वह धार्मिक व सदाचारी जीवन जीने लगा. इस तरह से जो भी भक्त कामिका एकादशी व्रत का संकल्प कर विष्णु जी की पूजा करता है उसके जीवन के पापों का नाश होता है और विष्णु जी की विशेष कृपा प्राप्त होती है.