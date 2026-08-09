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Kamika Ekadashi Vrat Katha: कामिका एकादशी व्रत कथा का पाठ कर जीवन से नकारात्मकता करें दूर, सभी संकटों का होगा नाश!

Kamika Ekadashi Vrat Katha: आज कामिका एकादशी व्रत रखा जा रहा है. इस दिन जो भी भक्त भगवान विष्णु के निमित्त कामिका एकादशी व्रत रखता है और पूजा करते हुए कथा का पाछ करता है सुनता है तो उसके पापों का नाश होता है.

Written By Padma Shree Shubham
Published: Aug 09, 2026, 06:35 AM IST|Updated: Aug 09, 2026, 07:55 AM IST
Kamika Ekadashi Vrat Katha: कामिका एकादशी व्रत कथा का पाठ कर जीवन से नकारात्मकता करें दूर, सभी संकटों का होगा नाश!
Image Credit: AI

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Padma Shree Shubham

Padma Shree Shubham

पद्मा श्री शुभम् को पत्रकारिता के क्षेत्र में 10 साल का अनुभव. मॉस कम्‍युनिकेशन ग्रेजुएट और हिंदी लिटरेचर से पोस्‍ट ग्रेजुएट. मीडिया में डिजिटल प्लेटफॉर्म से करियर शुरू करने के बाद कई संस्थाओं में काम किया. Nedrick News, TFI Post जैसी संस्थाओं में कार्यरत रहीं. इसके बाद Zee News जॉइन किया. समाचार और वर्तमान घटनाओं पर लिखने पढ़ने में रुचि. धर्म और ज्योतिष में अधिक रुचि. वर्तमान में धर्म और ज्योतिष संबंधी लेख लिखने में कार्यरत. पद्मा से आप padma.shubham@India.com मेल के जरिए सीधे संपर्क कर सकते हैं.

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