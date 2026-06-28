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खजुराहो का वो अनोखा मंदिर जहां पत्थरों में छिपे हैं गहरे राज, सिर्फ मूर्तियां नहीं बल्कि गहरे विज्ञान का चमत्कार है कंदरिया महादेव!

Kandariya mahadeva temple: ये खबर मध्य प्रदेश के खजुराहो में स्थित कंदरिया महादेव मंदिर के पहाड़ जैसे शिखरों, 800 मूर्तियों और इसके पीछे छिपे प्राचीन ज्यामितीय विज्ञान व कॉस्मिक एनर्जी ग्रिड के अनसुलझे रहस्यों के बारे में बताता है.

Written Byharsh singh
Published: Jun 28, 2026, 05:22 PM IST|Updated: Jun 28, 2026, 05:22 PM IST
खजुराहो का वो अनोखा मंदिर जहां पत्थरों में छिपे हैं गहरे राज, सिर्फ मूर्तियां नहीं बल्कि गहरे विज्ञान का चमत्कार है कंदरिया महादेव!

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harsh singh

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हर्ष सिंह जी न्यूज डिजिटल में एक अनुभवी और धारदार शैली के पत्रकार हैं. उन्होंने मार्च 2024 में जी न्यूज जॉइन किया था. वर्तमान में हर्ष धर्म और ज्योतिष से जुड़ी खबरों की खास कवरेज कर रहे हैं. वे देश-दुनिया के धार्मिक आयोजनों, अध्यात्म और ज्योतिषीय गणनाओं से जुड़े जरूरी अपडेट्स दर्शकों तक पूरी सटीकता के साथ पहुंचाते हैं. हर्ष को उनकी फैक्ट-आधारित और भरोसेमंद लेखन शैली के लिए जाना जाता है, जिसकी वजह से उनकी खबरों पर रिकॉर्ड पेज-व्यूज आते हैं.

मास कम्युनिकेशन में पोस्ट-ग्रेजुएशन करने वाले हर्ष अपनी पूरी ऊर्जा और समझ के साथ धर्म-कर्म और ऐस्ट्रो की दुनिया के खबरों को सरल भाषा में पाठकों तक पहुंचा रहे हैं.

अगर आप हर्ष सिंह से संपर्क करना चाहते हैं या उनसे जुड़ा कोई सुझाव साझा करना चाहते हैं, तो उन्हें इस ईमेल आईडी पर लिख सकते हैं: Harsh.singh@India.com

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