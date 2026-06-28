/खजुराहो का वो अनोखा मंदिर जहां पत्थरों में छिपे हैं गहरे राज, सिर्फ मूर्तियां नहीं बल्कि गहरे विज्ञान का चमत्कार है कंदरिया महादेव!

Kandariya mahadeva temple: जब भी हम मध्य प्रदेश के खजुराहो की बात करते हैं, तो हमारे दिमाग में सबसे पहले वहां की प्राचीन कलाकृतियां और मंदिर आते हैं. इसी खजुराहो में स्थित है कंदरिया महादेव मंदिर, जिसे मध्यकाल की वास्तुकला का सबसे बड़ा और अनोखा चमत्कार माना जाता है.
ये मंदिर न केवल खजुराहो का सबसे बड़ा मंदिर है बल्कि अपनी भव्यता के लिए पूरी दुनिया में मशहूर है. जो भी इंसान पहली बार इस मंदिर को देखता है, वो इसकी बनावट और इस पर की गई नक्काशी को देखकर दंग रह जाता है. ऐसा लगता है कि पत्थरों पर इतिहास को बहुत खूबसूरती से उकेरा गया है.
इस मंदिर की सबसे अनोखी बात इसके ऊंचे ऊंचे शिखर हैं. दूर से देखने पर ये शिखर किसी ऊंचे पहाड़ की चोटियों की तरह दिखाई देते हैं. वास्तुकारों ने इसे इस तरह डिजाइन किया है कि ये हिमालय पर्वत की याद दिलाता है.
इस पूरे मंदिर में करीब 800 से ज्यादा मूर्तियां बनाई गई हैं. इन मूर्तियों को इतनी ज्यादा बारीकी और सफाई से तराशा गया है कि इन्हें देखकर लगता है कि ये अभी बोल पड़ेंगी. मूर्तियों के चेहरे के हाव भाव और उनके शरीर की बनावट इतनी असली लगती है कि मानो वे सचमुच जीवित हों.
अक्सर लोग खजुराहो के मंदिरों को केवल उनकी कामुक मूर्तियों के लिए ही जानते हैं, लेकिन कंदरिया महादेव मंदिर का असली रहस्य कुछ और ही है. इस मंदिर का सबसे बड़ा सच इसकी ज्यामितीय यानी ज्योमैट्रिक बनावट में छिपा हुआ है.
पुराने जमाने के कारीगरों और इंजीनियरों ने इसे एक बेहद खास गणितीय गणना के आधार पर बनाया था. इसका हर एक कोना और हर एक पत्थर एक निश्चित नाप और कोण पर रखा गया है, जो प्राचीन भारत के विज्ञान की ताकत को दिखाता है.
वैज्ञानिकों और शोधकर्ताओं का मानना है कि यह मंदिर एक खास कॉस्मिक एनर्जी ग्रिड पर आधारित है. इसका मतलब यह है कि इसे धरती के उस हिस्से पर बनाया गया है जहां ब्रह्मांड की सकारात्मक ऊर्जा सबसे ज्यादा इकट्ठा होती है.
मंदिर के अंदर कदम रखते ही मन को एक अजीब सा सुकून और शांति मिलती है. ये ऊर्जा इंसानों के दिमाग और शरीर को बिल्कुल तरोताजा कर देती है. प्राचीन काल में इस तरह की ऊर्जा ग्रिड को समझकर मंदिर का निर्माण करना इंसानी कारीगरी का सबसे ऊंचा और चरम स्तर माना जाता है.
अगर आप इतिहास और वास्तुकला के शौकीन हैं, तो कंदरिया महादेव मंदिर को देखने का नजरिया बदलना होगा. यह केवल पत्थरों का ढांचा या सिर्फ मूर्तियां नहीं हैं, बल्कि यह हमारे पूर्वजों के गहरे विज्ञान, गणित और अध्यात्म का जीता जागता सबूत है.
छोटे-छोटे पत्थरों को जोड़कर इतना बड़ा पहाड़ जैसा मंदिर खड़ा कर देना और उस पर ऐसी सजीव नक्काशी करना आज के समय में भी एक बहुत बड़ा अजूबा है. इस मंदिर की यात्रा आपको भारत के उस सुनहरे दौर में ले जाती है जहां कला और विज्ञान एक साथ मिलकर चमत्कार करते थे.
(Disclaimer- इस लेख में दी गई जानकारी धार्मिक मान्यताओं, पौराणिक कथाओं, स्थानीय परंपराओं और उपलब्ध ऐतिहासिक विवरणों पर आधारित है. इसका उद्देश्य केवल सूचना देना है, किसी मान्यता या दावे की पुष्टि करना नहीं.)