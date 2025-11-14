Advertisement
Kanipakam Vinayaka Idol : कभी इस मूर्ति से टपकता था खून, अब हर साल बढ़ रहा मूर्ति का आकार, कलियुग के अंत में स्‍वयं भगवान...

Kanipakam Temple Idol : कलियुग के अंत में क्‍या-क्‍या होगा, कैसी घटनाएं होंगी, ये जानने की जिज्ञासा सभी में रहती है. एक मंदिर ऐसा है जिसके लिए कहा जाता है कि कलियुग के अंत में इस मंदिर में स्‍थापित भगवान गणेश की प्रतिमा से स्‍वयं भगवान प्रकट होंगे. 

Written By  Shraddha Jain|Last Updated: Nov 14, 2025, 08:38 AM IST
Kanipakam Vinayaka Idol : भारत के प्राचीन मंदिरों से जुड़े कई रहस्‍य आज भी नहीं सुलझ पाते हैं. विज्ञान भी इनके आगे नतमस्‍तक हो चुका है. फिर चाहे वह जगन्‍नाथ पुरी मंदिर हो, वृंदावन के मंदिर हों या आंध्र प्रदेश के कनिपकम गांव में स्थित विनायक मंदिर हो. प्रथमपूज्‍य भगवान गणेश का यह मंदिर अद्भुत है. इस मंदिर में स्‍थापित भगवान विनायक की प्रतिमा का आकार हर साल बढ़ रहा है. इतना ही नहीं इस मूर्ति को लेकर कहा जाता है कि कलियुग के अंत तक इसका आकार बढ़ेगा. 

बड़े से बड़ी बीमारी हो जाती है खत्‍म 

आंध्र प्रदेश के कनिपकम में स्थिति वरसिद्धि विनायक स्वामी मंदिर को लेकर भक्तों का मानना है कि वरसिद्धि विनायक स्वामी मंदिर में जाकर स्नान करने से बड़े से बड़ा रोग भी खत्म हो जाता है. यह मंदिर आंध्र प्रदेश के चित्तूर जिले के पास कनिपकम गांव है, जहां भक्त दूर-दूर से भगवान गणेश के प्राचीन मंदिर के दर्शन के लिए आते हैं. इस मंदिर की प्रतिमा पर्यटक और श्रद्धालु दोनों के लिए आकर्षण का केंद्र है.

यह भी पढ़ें: गजकेसरी राजयोग में साल 2026 की शुरुआत, पहले हफ्ते से ही नोटों में खेलेंगे में वृषभ समेत इन राशियों के लोग

कलियुग के अंत में मूर्ति से प्रकट होंगे भगवान 

माना जाता है कि गर्भगृह में मौजूद भगवान गणेश की प्रतिमा का आकार हर साल बढ़ता है और जब कलयुग खत्म हो जाएगा, तब प्रतिमा अपना पूर्ण आकार ले लेगी और भगवान स्वयं प्रतिमा से प्रकट होंगे.

मूर्ति से निकलता था खून 

मंदिर में मौजूद भगवान विनायक की यह मूर्ति स्वयं प्रकट हुई थी और मंदिर के सामने बने तालाब से निकली थी. माना जाता है कि जिस तालाब से भगवान गणेश प्रकट हुए थे, वह अमृत है और उस पानी को पीने से सारे रोगों का नाश होता है. यह मंदिर 1,000 साल से भी अधिक पुराना है, जिसका निर्माण 11वीं शताब्दी के प्रारंभ में चोल राजा कुलोथुंगा चोल प्रथम ने करवाया था.

यह भी पढ़ें: शनि-शुक्र के गजब संयोग में 2026 की शुरुआत, 3 महीनों में करोड़पति हो जाएंगे मिथुन समेत 4 राशि वाले लोग, कदम चूमेगी सक्‍सेस

मंदिर से जुड़ी पौराणिक कथा की बात करें तो कहा जाता है कि हजारों साल पहले एक अंधा, एक बहरा और एक गूंगा भाई-भाई थे, वे पानी के लिए कुआं खोदने का काम कर रहे थे, लेकिन कभी उनका औजार पत्थर की प्रतिमा से टकरा जाता तो प्रतिमा से खून बहने लगता. कुएं का पानी प्रतिमा के खून से लाल हो गया. उस कुएं के पानी से तीनों भाइयों के रोग दूर हो गए. स्थानीय लोगों को जब इस चमत्कार के बारे में पता चला तो सभी ने मिलकर प्रतिमा को कुएं के पास स्थापित किया. 

यह भी पढ़ें: सोना कितना भी महंगा हो, इन लोगों के लिए नहीं है टेंशन, गहने पहनना करवा देता है बंटाधार! जान लीजिए कारण

विवाद भी सुलझाए जाते हैं मंदिर में 

स्थानीय लोगों के बीच मंदिर बहुत पवित्र है, और मंदिर की पवित्रता की सौगंध खाकर ही वहां के विवादों का समाधान किया जाता है. माना जाता है कि जो भी वरसिद्धि विनायक की झूठी शपथ लेता है, उसके साथ बहुत बड़ी अनहोनी होती है. स्थानीय लोग वरसिद्धि विनायक को सत्य के देवता के रूप में भी पूजते हैं.
(आईएएनएस इनपुट के साथ)

(Disclaimer - प्रिय पाठक, हमारी यह खबर पढ़ने के लिए शुक्रिया. यह खबर आपको केवल जागरूक करने के मकसद से लिखी गई है. हमने इसको लिखने में सामान्य जानकारियों की मदद ली है. Zee News इसकी पुष्टि नहीं करता है.) 

 

