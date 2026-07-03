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बारिश आने से ठीक 7 दिन पहले ही बूंदें टपकाने लगता है इस मंदिर का पत्थर! किसान इसे मानते हैं कुदरती वेदर फोरकास्ट

कानपुर के प्राचीन जगन्नाथ मंदिर की छत से मानसून आने के ठीक 7 दिन पहले पानी की बूंदें टपकने लगती हैं, जिसे देखकर स्थानीय किसान बारिश का बिल्कुल सटीक अंदाजा लगाते हैं.

Written Byharsh singh
Published: Jul 03, 2026, 06:38 PM IST|Updated: Jul 03, 2026, 06:38 PM IST
बारिश आने से ठीक 7 दिन पहले ही बूंदें टपकाने लगता है इस मंदिर का पत्थर! किसान इसे मानते हैं कुदरती वेदर फोरकास्ट

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harsh singh

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हर्ष सिंह जी न्यूज डिजिटल में एक अनुभवी और धारदार शैली के पत्रकार हैं. उन्होंने मार्च 2024 में जी न्यूज जॉइन किया था. वर्तमान में हर्ष धर्म और ज्योतिष से जुड़ी खबरों की खास कवरेज कर रहे हैं. वे देश-दुनिया के धार्मिक आयोजनों, अध्यात्म और ज्योतिषीय गणनाओं से जुड़े जरूरी अपडेट्स दर्शकों तक पूरी सटीकता के साथ पहुंचाते हैं. हर्ष को उनकी फैक्ट-आधारित और भरोसेमंद लेखन शैली के लिए जाना जाता है, जिसकी वजह से उनकी खबरों पर रिकॉर्ड पेज-व्यूज आते हैं.

मास कम्युनिकेशन में पोस्ट-ग्रेजुएशन करने वाले हर्ष अपनी पूरी ऊर्जा और समझ के साथ धर्म-कर्म और ऐस्ट्रो की दुनिया के खबरों को सरल भाषा में पाठकों तक पहुंचा रहे हैं.

अगर आप हर्ष सिंह से संपर्क करना चाहते हैं या उनसे जुड़ा कोई सुझाव साझा करना चाहते हैं, तो उन्हें इस ईमेल आईडी पर लिख सकते हैं: Harsh.singh@India.com

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