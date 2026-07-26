200 साल पुराना 'खेरेपति मंदिर', जानिए क्यों नाग पंचमी पर यहां जीवित नागों के संग पूजे जाते हैं श्री हरि

सावन का पवित्र महीना शुरू होने में अब कुछ ही दिन बाकी हैं. इस दौरान कई त्यौहार मनाए जाते हैं, जिनमें नाग पंचमी का विशेष महत्व है. उत्तर प्रदेश के कानपुर शहर में यह त्यौहार बड़े ही धूमधाम से मनाया जाता है.
शहर के प्रसिद्ध खेरेपति मंदिर में हर साल नाग पंचमी के अवसर पर एक विशाल नाग मेला लगता है. इस मेले में देश के अलग अलग हिस्सों से तरह तरह के सांप लाए जाते हैं. सबसे खास बात ये है कि इस दिन मंदिर के मुख्य देवता भगवान विष्णु का शृंगार जीवित नागों से किया जाता है.
ये ऐतिहासिक मंदिर कानपुर शहर के व्यस्त और प्रमुख इलाके माल रोड पर स्थित है. आम दिनों में देखने पर यह एक साधारण मंदिर जैसा ही नजर आता है. लेकिन नाग पंचमी के दिन यहां का नजारा पूरी तरह बदल जाता है.
इस खास मौके पर यहां लगने वाले विशाल मेले को देखने के लिए दूर दूर से भक्त खिंचे चले आते हैं. पूरे सावन के महीने में यहां श्रद्धालुओं का भारी जमावड़ा रहता है.
खेरेपति मंदिर का इतिहास लगभग 200 साल पुराना माना जाता है. मंदिर की स्थापना से जुड़ी एक बेहद दिलचस्प कथा प्रचलित है. बताया जाता है कि कानपुर के एक स्थानीय सेठ की माताजी को सपने में शेषनाग ने दर्शन दिए थे.
उन्होंने ही इस स्थान पर मंदिर स्थापित करने का आदेश दिया था. जब मंदिर निर्माण के लिए जमीन की खुदाई शुरू हुई, तो वहां एक प्राचीन कुआं निकला. उस कुएं में कई सांप मौजूद थे. तभी से ये मान्यता पक्की हो गई कि यहां साक्षात शेषनाग का वास है.
इस मंदिर की सबसे अद्भुत और अनूठी परंपरा भगवान विष्णु का शृंगार है. नाग पंचमी के दिन जीवित नाग नागिन के जोड़े से भगवान श्री हरि विष्णु की प्रतिमा को सजाया जाता है.
इसके लिए सांपों को शीशे के बने खास कक्ष में भगवान के विग्रह के साथ छोड़ा जाता है. शीशे के भीतर जब सांप भगवान की मूर्ति से लिपटते हैं, तो वह दृश्य अत्यंत मनमोहक और अलौकिक दिखाई देता है. इस खास शृंगार को देखने के लिए मंदिर परिसर में भक्तों की भीड़ उमड़ पड़ती है.
नाग पंचमी के मेले में देश भर से सपेरे अलग अलग प्रजाति के सांपों को लेकर यहां पहुंचते हैं. यहां सापों की एक तरह से प्रदर्शनी भी देखने को मिलती है.
इस मेले में इच्छाधारी नाग नागिन का जोड़ा भी लाया जाता है, जो श्रद्धालुओं के बीच मुख्य आकर्षण का केंद्र रहता है. स्थानीय लोगों के बीच इस मंदिर की अटूट आस्था है. लोग यहां आकर भगवान विष्णु और नाग देवता का आशीर्वाद प्राप्त करते हैं.
(Disclaimer)-इस लेख में दी गई जानकारी, धार्मिक कथाएं, मान्यताएं और परंपराएं केवल सामान्य जानकारी और लोक मान्यताओं पर आधारित हैं. इसका उद्देश्य किसी भी प्रकार के अंधविश्वास को बढ़ावा देना नहीं है. पाठक इसे केवल सूचनात्मक दृष्टिकोण से लें और अपनी सूझबूझ का प्रयोग करें.