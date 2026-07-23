/कांवड़ यात्रा 2026: कब से शुरू हो रही है यात्रा और किस दिन चढ़ेगा जल? भूलकर भी न करें ये गलतियां

Kanwar Yatra 2026 Samagri List: सावन महीने आते ही कांवड़ यात्रा शुरू हो जाती है. इस साल श्रावण मास 30 जुलाई 2026 से शुरू हो रहा है तो कांवड़ यात्रा भी 30 जुलाई से शुरू हो जाएगी. हजारों-लाखों की तादाद में शिवभक्त कांवड़िए 'हर-हर महादेव' के जयकारों के साथ पवित्र नदियों का जल लेने के लिए निकल पड़ते हैं.
गेरुए वस्त्र पहने ये कांवड़िए कंधों पर घड़ों में भर-भरकर गंगाजल लाते हैं और शिव जी के धामों में जलाभिषेक करते हैं. इसके लिए व सैंकड़ों किलीमीटर पैदल चलते हैं. इस दौरान कांवड़ियों को कुछ नियमों का पालन करना होता है, जो धर्म-शास्त्रों में कांवड़ यात्रा को लेकर बताए गए हैं. जानिए ये नियम और इस साल की जल चढ़ाने की डेट.
जल डेट (जल चढ़ाने की डेट) से मतलब है कि कांवड़िए जो गंगा का पवित्र जल लाते हैं उसे किस दिन शिवलिंग पर अर्पित किया जाएगा. हर साल सावन शिवरात्रि के दिए कांवड़िए गंगाजल से शिव जी का अभिषेक करते हैं. इस साल 11 अगस्त 2026 को सावन शिवरात्रि है यानी कि यही जल चढ़ाने की डेट है.
भगवान शिव की भक्ति करने का एक अहम जरिया कांवड यात्रा. भक्त भोलेनाथ को प्रसन्न करके उनकी कृपा पाने के लिए यह कठिन यात्रा करते हैं और कंधों पर गंगाजल से भरे कांवड़ उठाकर पैदल यात्रा करके शिव जी के जलाभिषेक के लिए जल लाते हैं. कुछ लोग अपनी मनोकामना पूर्ति के लिए भी कांवड़ यात्रा करते हैं.
भगवान शिव के लिए की जाने वाली इस धार्मिक यात्रा के दौरान शास्त्रों में बताए गए नियमों का पालन करना जरूरी है. जानिए प्रमुख नियम-
- कांवड़ यात्रा के दौरान जितना संभव हो शिव जी का स्मरण करें. उनके नाम, मंत्रों का जाप करें (मंत्र जाप पवित्र स्थिति में रहने पर ही करें) .
- कांवड़ यात्रा के दौरान न किसी को अपशब्द कहें, न विवाद करें. मन को शांत और सकारात्मक रखें.
- कभी भी कांवड़ को जमीन में न रखें.
- कांवड़ यात्रा के दौरान गलती से भी किसी भी तरह की तामसिक चीज का सेवन न करें.
- जलाभिषेक के समय शिवलिंग पर अक्षत, चंदन, बेलपत्र आदि भी अर्पित करें.
(Disclaimer- यह खबर धार्मिक मान्यताओं और पंचांग की गणनाओं पर आधारित है. पाठक यात्रा और जल चढ़ाने के सही समय व नियमों के लिए स्थानीय प्रशासन द्वारा जारी दिशानिर्देशों का ध्यान रखें.)