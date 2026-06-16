सावन का महीना 30 जुलाई 2026 से शुरू हो रहा है और इसी के साथ ही कांवड़ यात्रा भी शुरू हो रही है. कांवड़ यात्रा करते हुए लाखों शिव भक्त पवित्र गंगाजल लेकर शिवालयों की ओर निकलेंगे और शिव जी का अभिषेक करें. सावन शिवरात्रि इस साल 11 अगस्त 2026 को है और इस दिन कांवड़िए भगवान शिव का गंगाजल से अभिषेक करेंगे. मंगलमय जीवन और शिव जी की कृपा प्राप्ति के लिए कांवड़ यात्रा कर शिव जी का अभिषेक किया जाता है. धार्मिक मान्यताओं के अनुसार जो भी भक्त सावन शिवरात्रि पर शिवलिंग का गंगाजल से अभिषेक करता है उसे पुण्य फलों की प्राप्ति होती है.