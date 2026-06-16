Kanwar Yatra 2026 Start Date: सनातन धर्म में भोलेबाबा की उपासना की कई विधियां हैं और उन्हीं में से एक है कांवड़ यात्रा जिसमें भगवान शिव के भक्त आस्था, श्रद्धा और समर्पण को अपने हृदय में भरकर हर साल सावन माह में निकल पड़ते हैं. पहले गंगा तटों पवित्र गंगाजल लेते हैं और फिर महादेव का जलाभिषेक करते हैं. इस बीच उनकी कांवड़ यात्रा कई किलोमीटर की होती है. इसी पूरी यात्रा में बोल बम व हर-हर महादेव का जयघोष होता है.
कांवड़ यात्रा बस एक धार्मिक अनुष्ठान नहीं है बल्कि संयम, तप और भक्ति को दर्शाने वाली एक ऐसी कठिन यात्रा है जिसे पूरी कर श्रद्धालु भगवान शिव की कृपा पाते हैं. आइए जानते हैं कि इस साल यानी 2026 में कांवड़ यात्रा कब से शुरू हो रही है, साथ ही इससे जुड़ी अन्य जानकारियां भी हम इस लेख के जरिए हासिल करें.
सावन का महीना 30 जुलाई 2026 से शुरू हो रहा है और इसी के साथ ही कांवड़ यात्रा भी शुरू हो रही है. कांवड़ यात्रा करते हुए लाखों शिव भक्त पवित्र गंगाजल लेकर शिवालयों की ओर निकलेंगे और शिव जी का अभिषेक करें. सावन शिवरात्रि इस साल 11 अगस्त 2026 को है और इस दिन कांवड़िए भगवान शिव का गंगाजल से अभिषेक करेंगे. मंगलमय जीवन और शिव जी की कृपा प्राप्ति के लिए कांवड़ यात्रा कर शिव जी का अभिषेक किया जाता है. धार्मिक मान्यताओं के अनुसार जो भी भक्त सावन शिवरात्रि पर शिवलिंग का गंगाजल से अभिषेक करता है उसे पुण्य फलों की प्राप्ति होती है.
कांवड़ यात्रा की शुरुआत- 30 जुलाई 2026, गुरुवार
कांवड़ यात्रा का समाप- 11 अगस्त 2026, मंगलवार
महादेव का जलाभिषेक- 11 अगस्त 2026
सामान्य कांवड़ यात्रा
खड़ी कांवड़ यात्रा
दांडी कांवड़ यात्रा
डाक कांवड़ यात्रा
कांवड़ यात्रा पर निकले हैं तो कुछ विशेष बातों का ध्यान रखें, कांवड़ यात्रा के नियमों का पालन करना भी बहुत जरूरी है. यह कोई साधारण धार्मिक यात्रा नहीं है बल्कि अनुशासन और तप का प्रतीक है. यात्रा पर निकलें हैं तो उससे कुछ दिन पहले से ही सात्विक जीवनशैली का पालन करें. मांसाहार न करें, तामसिक भोजन न करें और तंबाकू व कोई और नशीले पदार्थ का सेवन न करें. यात्रा के समय मन, कर्म और वचन में सत्यता और पवित्रता बनाए रखें. शिव जी की के प्रति भक्ति रखें. संयम और सोच में सकारात्मकता रखें.
(डिस्क्लेमर- यह सामग्री धार्मिक मान्यताओं, प्रचलित परंपराओं एवं उपलब्ध धार्मिक स्रोतों पर आधारित है. विभिन्न क्षेत्रों, समुदायों और परंपराओं के अनुसार व्रत-त्योहारों की तिथि, पूजा-विधि एवं मान्यताओं में अंतर संभव है. पाठक इसे सामान्य धार्मिक जानकारी के रूप में देखें.)