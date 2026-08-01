/परशुराम या रावण... किसने उठाई थी पहली कांवड़? जानिए कैसी होती है 5 तरह की कांवड़ यात्राएं

सावन का महीना शुरू होते ही उत्तर भारत की सड़कें केसरिया रंग में रंग जाती हैं. लाखों शिवभक्त कंधों पर कांवड़ लिए 'बोल बम' के जयकारों के साथ निकल पड़ते हैं.
ये यात्रा मुख्य रूप से गंगाजल लाकर भगवान शिव का जलाभिषेक करने के लिए की जाती है. उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, हरियाणा और दिल्ली से सबसे ज्यादा श्रद्धालु इस यात्रा में शामिल होते हैं. भक्त सैकड़ों किलोमीटर पैदल चलकर हरिद्वार या अन्य पवित्र घाटों से जल लाते हैं.
कांवड़ यात्रा की शुरुआत को लेकर कई पौराणिक कथाएं प्रचलित हैं. पहली मान्यता के अनुसार, भगवान श्रीराम ने बिहार के सुल्तानगंज से गंगाजल लेकर झारखंड के देवघर में शिवलिंग पर चढ़ाया था.
दूसरी मान्यता रावण से जुड़ी है. कहा जाता है कि समुद्र मंथन का विष पीने के बाद भगवान शिव को राहत देने के लिए रावण हरिद्वार से गंगाजल लाया था. वहीं, कुछ लोग भगवान परशुराम और श्रवण कुमार को भी पहली कांवड़ यात्रा की प्रेरणा मानते हैं.
कांवड़ यात्रा केवल एक तरीके से नहीं, बल्कि कई रूपों में की जाती है. सबसे सामान्य बोल बम कांवड़ है, जिसमें भक्त रास्ते में रुक सकते हैं लेकिन कांवड़ जमीन पर नहीं रखी जाती.
खड़ी कांवड़ में कांवड़ को हर समय सीधा रखना होता है, जिसके लिए साथ में एक मददगार रहता है. डाक कांवड़ में भक्त बिना रुके 24 घंटे के भीतर जल चढ़ाते हैं.
सबसे कठिन दंडवत कांवड़ होती है, जिसमें भक्त जमीन पर लेटकर पूरी दूरी तय करते हैं. इसके अलावा झूला कांवड़ में कांवड़ को किसी ऊंचे स्टैंड पर लटकाया जाता है.
भक्त 50 से लेकर 150 किलोमीटर तक की दूरी पैदल तय करते हैं. सबसे प्रसिद्ध रास्तों में हरिद्वार से बागपत के पुरा महादेव मंदिर का 152 किमी का रास्ता शामिल है.
इसके अलावा हरिद्वार से मेरठ के औघड़नाथ मंदिर (139 किमी) और प्रयागराज से वाराणसी के काशी विश्वनाथ मंदिर (112 किमी) तक की यात्रा भी बहुत लोकप्रिय है. कानपुर से बाराबंकी और कछला घाट से बरेली के रास्ते भी सावन में पूरी तरह शिवभक्तों से भरे रहते हैं.
कांवड़ यात्रा केवल पैदल चलना नहीं है, बल्कि यह एक कठिन साधना है. यात्रा के दौरान शराब, तंबाकू और मांसाहार पूरी तरह वर्जित रहता है. भक्त नंगे पैर चलते हैं और जमीन पर ही सोते हैं.
पवित्र जल वाली कांवड़ का जमीन से छूना सख्त मना होता है. अनुशासन बनाए रखने के लिए भक्त एक दूसरे को नाम से बुलाने के बजाय भोले या बम कहकर संबोधित करते हैं.
पिछले तीन दशकों में इस यात्रा का स्वरूप काफी बदला है. 1990 के दशक में जहां 20 लाख के करीब श्रद्धालु शामिल होते थे, वहीं आज ये संख्या 4 करोड़ के आसपास पहुंच गई है.
2000 के दशक में गाड़ियों और म्यूजिक सिस्टम का इस्तेमाल बढ़ा. आज प्रशासन की ओर से हाईवे पर अलग लेन बनाई जाती है. रास्तों की निगरानी के लिए आधुनिक तकनीक और GPS का सहारा लिया जाता है. आज यह दुनिया के सबसे बड़े धार्मिक आयोजनों में से एक बन चुकी है.
डिस्क्लेमर: यह लेख धार्मिक मान्यताओं, पौराणिक कथाओं और लोक परंपराओं पर आधारित है. पहला कांवड़िया कौन था, इसे लेकर विभिन्न ग्रंथों और मान्यताओं में अलग-अलग मत (जैसे भगवान राम, रावण, परशुराम या श्रवण कुमार) मिलते हैं. इस स्टोरी का उद्देश्य किसी भी धार्मिक भावना को ठेस पहुंचाना या किसी एक मान्यता का दावा करना नहीं है, बल्कि पाठकों तक सांस्कृतिक जानकारी पहुंचाना है.