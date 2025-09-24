Kanya Pujan 2025: इन 5 चीजों के बिना अधूरा रह जाएगा कन्या पूजन, नोट कर लें सही विधि और पूजा-सामग्री लिस्ट
Kanya Pujan 2025: इन 5 चीजों के बिना अधूरा रह जाएगा कन्या पूजन, नोट कर लें सही विधि और पूजा-सामग्री लिस्ट

Kanya Pujan 2025 Samagri List: नवरात्रि में अष्टमी या नवमी तिथि को किए जाने वाले कन्या पूजन का विशेष महत्व है. मान्यता है कि कन्या पूजन के माध्यम से मां दुर्गा की विशेष कृपा प्राप्त की जा सकती है.

 

Written By  Dipesh Thakur|Last Updated: Sep 24, 2025, 06:25 PM IST
Kanya Pujan 2025: इन 5 चीजों के बिना अधूरा रह जाएगा कन्या पूजन, नोट कर लें सही विधि और पूजा-सामग्री लिस्ट

Kanya Pujan 2025 Vidhi: नवरात्रि का पर्व पूरे देशभर में श्रद्धा और भक्ति के साथ मनाया जाता है. इन पावन दिनों में विशेष रूप से अष्टमी और नवमी तिथि पर कन्या पूजन का आयोजन करने की परंपरा है. धार्मिक मान्यता के अनुसार इस दिन छोटी बच्चियों के रूप में माता दुर्गा स्वयं घर-घर पधारती हैं. इसलिए उन्हें आदर और सेवा देना अत्यंत पुण्यदायी माना जाता है. यह परंपरा न सिर्फ आस्था का प्रतीक है बल्कि बच्चों के प्रति स्नेह और सम्मान दर्शाने का भी एक माध्यम है. शास्त्रों में नवरात्रि के दौरान किए जाने वाले कन्या पूजन की विशेष विधियां बताई गई हैं. ऐसे में आइए जानते हैं कि किन 5 सामग्रियों के बिना कन्या पूजन अधूर रह जाएगा और इसकी सही विधि क्या है.

कन्या पूजन की परंपरा

शास्त्रों में देवी दुर्गा के नौ स्वरूप बताए गए हैं- शैलपुत्री, ब्रह्मचारिणी, चंद्रघंटा, कूष्मांडा, स्कंधमाता, कात्यायिनी, कालरात्रि, महागौरी और माता सिद्धिदात्री. इन्हीं स्वरूपों की आराधना के साथ अष्टमी या नवमी के दिन कन्या पूजन का विधान है. कहा जाता है कि विषम संख्या में कन्याओं को आमंत्रित कर पूजन करने से देवी का विशेष आशीर्वाद मिलता है. यह परंपरा प्राचीन काल से चली आ रही है और आज भी समान रूप से महत्व रखती है.

कन्या पूजन की विधि और जरूरी बातें

कन्या पूजन के समय घर में आई हुई बच्चियों का सम्मानपूर्वक स्वागत करना चाहिए. सबसे पहले उनके चरण धोकर साफ कपड़े से पोंछे जाते हैं. इसके बाद रोली, अक्षत, फूल और माला से उनका श्रृंगार किया जाता है. पूजन स्थल पर दीपक, नारियल, जल और आसन की व्यवस्था की जाती है ताकि वातावरण पवित्र और शुभ बना रहे.

यह भी पढ़ें: अजूबा सिद्ध पीठ जहां देवी मां के रूप में पूजे जाते हैं हनुमान जी, अद्भुत है रहस्य

कन्या पूजन में शामिल करें ये सामग्रियां

कन्या पूजन में भोग अर्पित करना अनिवार्य माना गया है. आमतौर पर इसमें आठ चीजें रखी जाती हैं- फल, मिठाई, हलवा, चावल, खिचड़ी, पापड़, दही और नारियल. यह प्रसाद पहले देवी को अर्पित किया जाता है और फिर बच्चियों को प्रेमपूर्वक खिलाया जाता है. पूजन के दौरान कन्याओं के हाथ में कलावा बांधना, माथे पर तिलक लगाना और उन्हें चुनरी ओढ़ाना शुभ माना जाता है. अंत में दक्षिणा देकर और आशीर्वाद लेकर आरती के साथ विधि पूरी होती है.

;