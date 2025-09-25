Advertisement
Kanya Pujan 2025: कन्या पूजन के दिन कन्याओं को क्या करना चाहिए भोजन, जानें इससे जुड़े विशेष नियम और मान्यताएं

Kanya Pujan 2025 Bhojan: नवरात्रि की अष्टमी या नवमी तिथि कन्या पूजन के लिए शुभ मानी गई है. इस दिन लोग कन्या पूजन करते हैं और उन्हें अपने घर भोजन कराते हैं. ऐसे में आइए जानते हैं कि कन्या पूजन के दिन कन्याओं को क्या भोजन कराना चाहिए.

Written By  Dipesh Thakur|Last Updated: Sep 25, 2025, 04:00 PM IST
Kanya Pujan 2025: कन्या पूजन के दिन कन्याओं को क्या करना चाहिए भोजन, जानें इससे जुड़े विशेष नियम और मान्यताएं

Shardiya Navratri Kanya Pujan 2025: नवरात्रि की शुरुआत जहां कलश स्थापना से होती है, वहीं इसका समापन कन्या पूजन और कन्या भोज के साथ होता है। नौवें दिन कन्याओं की पूजा करना विशेष रूप से शुभ माना जाता है. शास्त्रों के अनुसार, इस अवसर पर 2 से 10 वर्ष तक की कन्याओं को देवी का स्वरूप मानकर पूजना चाहिए. केवल पूजा-अर्चना ही नहीं, बल्कि कन्याओं को भोजन कराना भी अत्यंत मंगलकारी होता है. इस दिन तैयार किए गए व्यंजन सात्विक और पौष्टिक होने चाहिए, क्योंकि इन्हीं के माध्यम से देवी का आशीर्वाद प्राप्त होता है. आइए जानते हैं कि कन्या पूजन के दिन कन्याओं को क्या भोजन कराना चाहिए. 

कन्या भोज में शामिल किए जाने वाले व्यंजन

परंपरागत रूप से कन्या भोज में पूड़ी, चना और सूजी का हलुआ अवश्य बनाया जाता है. इसके अलावा दूध, खीर और मौसमी फल जैसे केला, सेब, संतरा और अनार भी भोग के लिए उत्तम माने जाते हैं. भोजन को स्वादिष्ट बनाने के लिए लड्डू या हल्की मिठाइयां भी परोसी जा सकती हैं. वहीं, सूखे मेवे जैसे बादाम, काजू और किशमिश भोजन की सात्विकता और पोषण को और बढ़ा देते हैं.

कन्या पूजन पर याद रखें ये बातें

भोजन बनाते समय स्वच्छता और शुद्ध वातावरण का विशेष ध्यान रखना आवश्यक है. परोसा गया भोजन ताज़ा और गरम होना चाहिए. पूजन के बाद कन्याओं को दक्षिणा, वस्त्र या उपयोगी उपहार देकर विदा करने की परंपरा है. ज्योतिषाचार्य के अनुसार, इस विधि से किया गया कन्या पूजन न सिर्फ देवी को प्रसन्न करता है, बल्कि घर में सुख, शांति और समृद्धि भी लाता है.

यह भी पढ़ें: इन 5 चीजों के बिना अधूरा रह जाएगा कन्या पूजन, नोट कर लें सही विधि और पूजा-सामग्री लिस्ट

महाअष्टमी के दिन कन्या पूजन मुहूर्त

इस बार नवरात्रि की अष्टमी 30 सितंबर, मंगलवार को है. दृक पंचांग के अनुसार, अष्टमी पर कन्या पूजन का ब्रह्म मुहूर्त सुबह 04 बजकर 37 मिनट से सुबह 05 बजकर 25 मिनट तक रहेगा. अभिजित मुहूर्त सुबह 11 बजकर 47 मिनट से दोपहर 12 बजकर 35 मिनट तक रहेगा. जबकि, विजय मुहूर्त दोपहर 02 बजकर 10 मिनट से दोपहर 02 बजकर 58 मिनट तक रहेगा.

(Disclaimer: यहां दी गई जानकारी सामान्य मान्यताओं और जानकारियों पर आधारित है. ZEE NEWS इसकी पुष्टि नहीं करता है.)

About the Author
author img
Dipesh Thakur

दीपेश ठाकुर, पिछले 10 वर्षों से डिजिटल पत्रकारिता में सक्रिय हैं. श्रीठाकुर के पास प्रिंट और डिडिटल मीडिया में अच्छा अनुभव है. इस वक्त Zee News वरीय उप-संपादक के तौर पर कार्यरत हैं. ज्योतिष शास्त्र...और पढ़ें

