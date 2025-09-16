Kanya Sankranti 2025: कन्या संक्रांति पर बिना किसी को बताएं कर लें ये टोटके, पैसा और सम्मान पाने का यह सुनहरा मौका!
Kanya Sankranti 2025: कन्या संक्रांति पर बिना किसी को बताएं कर लें ये टोटके, पैसा और सम्मान पाने का यह सुनहरा मौका!

ग्रह गोचर में सूर्य का राशि परिवर्तन एक बहुत ही शुभ घटना होती है जिसे संक्राति कहा जाता है. इस तरह सूर्य का राशि परिवर्तन 17 सितंबर 2025 को होने वाला है. इस गोचर में सूर्य स्वराशि सिंह से निकल कर बुध की कन्या राशि में प्रवेश करेंगे.

Written By   Padma Shree Shubham|Last Updated: Sep 16, 2025, 08:56 AM IST
Kanya Sankranti 2025 Totka: ग्रह गोचर में सूर्य का राशि परिवर्तन एक बहुत ही शुभ घटना होती है जिसे संक्राति कहा जाता है. इस तरह सूर्य का राशि परिवर्तन 17 सितंबर 2025 को होने वाला है. इस गोचर में सूर्य स्वराशि सिंह से निकल कर बुध की कन्या राशि में प्रवेश करेंगे. इस तरह इस घटना को कन्या संक्रांति कहा जाएगा. कन्या संक्राति पर अगर कुछ उपाय कर लें तो इसका शुभ प्रभाव जीवन पर पड़ सकता है. व्यक्तित्व में निखार आ सकता है. आइए उन उपायों के बारे में जानें जिनको कन्या संक्रांति के दिन क्या जा सकता है.

कन्या संक्रांति के उपाय (Kanya Sankranti Ke Upay)
सूर्य मूलमंत्र 
कन्या संक्रांति पर सूर्य के मूलमंत्र का जाप करें. इसके लिए सुबह उठ जाएं और स्नान आदि करके सूर्य देव को जल अर्पित करें. इसके बाद सूर्य देव को प्रणाम करें और सूर्य मूलमंत्र का जाप करें. ऐसा करना अति शुभ माना जाता है. मंत्र है- ऊँ ह्रीं घृणि सूर्य आदित्य: श्रीं।

आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ
कन्या संक्रांति के दिन सुर्योदय के समय उठें और देवी-देवता की पूजा करें. सूर्यदेव को अर्घ्य दें और आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ करें. ऐसी मान्यता है कि इस अचूक उपाय से साधक के कारोबार में वृद्धि के रास्ते खुलेंगे.

अन्न का दान का उपाय
कन्या संक्रांति के दिन सूर्योदय के समय स्नान कर सूर्यदेव की पूजा-अर्चना करें और फिर श्रद्धा पूर्वक जरूरतमंदों में या पास के मंदिर में अन्न दान करें. इस एक उपाय से करियर संबंधी सभी बाधाओं का अंत होगा और मनचाही सफलता मिलेगी.

पीपल के पेड़ पर जल देने का उपाय 
कन्या संक्रांति के दिन पीपल के पेड़ में जल चढ़ाएं. इससे घर में सुख-शांति आएगी. सूर्य देव से जुड़े इस उपाय को करने से घर में धन हानि नहीं होगी व व्यक्तित्व में निखार आएगा. 

नारियल का उपाय
कन्या संक्रांति के दिन सुबह उठकर स्नान करें और सूर्य को अर्घ्य दें. इसके बाद छह नारियल को अपने सिर से वारकर उतारें और इन्हें नदी के जल में प्रवाहित कर दें. इस उपाय से जीवन की परेशानियों से छुटकारा मिलता है.

(Disclaimer- प्रिय पाठक, हमारी यह खबर पढ़ने के लिए शुक्रिया. यह खबर आपको केवल जागरूक करने के मकसद से लिखी गई है. हमने इसको लिखने में सामान्य जानकारियों की मदद ली है. Zee News इसकी पुष्टि नहीं करता है.)

और पढ़ें- Pitru Paksha Niyam: पितृ पक्ष में शारीरिक संबंध बनाना चाहिए या नहीं, बचे हुए दिनों में न करें ये 5 काम!

और पढ़ें- Indira Ekadashi 2025: इंदिरा एकादशी पर दीपदान एक चमत्कारी उपाय! मिट जाएगा पितृदोष का नामोनिशान, घर आएगी समृद्धि

 

About the Author
Padma Shree Shubham

पद्मा श्री शुभम् को पत्रकारिता के क्षेत्र में 10 साल का अनुभव हैं. समाचार और वर्तमान घटनाओं पर लेख लिखने में पद्मा रुचि रखती हैं. इन्हें धर्म और ज्योतिष में अधिक रुचि हैं. वर्तमान समय में पद्मा धर्...और पढ़ें

;