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Kanya Sankranti 2026: इस साल कब है कन्या संक्रांति? स्नान-दान करना है तो नोट कर लें पुण्य-महापुण्य काल

Kanya Sankranti 2026 Kab Hai: हर साल पड़ने वाले 12 संक्रांतियों में से एक है कन्या संक्रांति जो इस साल 17 सितंबर को पड़ रही है. आइए इस लेख में जानें कि इस दिन का पुण्य और महापुण्य काल कब से कब तक होगा और इस दिन किन चीजों का दान करना चाहिए.

Written By Padma Shree Shubham
Published: Sep 09, 2026, 02:16 PM IST|Updated: Sep 09, 2026, 02:16 PM IST
Kanya Sankranti 2026: इस साल कब है कन्या संक्रांति? स्नान-दान करना है तो नोट कर लें पुण्य-महापुण्य काल
Image Credit: AI

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Padma Shree Shubham

Padma Shree Shubham

पद्मा श्री शुभम् को पत्रकारिता के क्षेत्र में 10 साल का अनुभव. मॉस कम्‍युनिकेशन ग्रेजुएट और हिंदी लिटरेचर से पोस्‍ट ग्रेजुएट. मीडिया में डिजिटल प्लेटफॉर्म से करियर शुरू करने के बाद कई संस्थाओं में काम किया. Nedrick News, TFI Post जैसी संस्थाओं में कार्यरत रहीं. इसके बाद Zee News जॉइन किया. समाचार और वर्तमान घटनाओं पर लिखने पढ़ने में रुचि. धर्म और ज्योतिष में अधिक रुचि. वर्तमान में धर्म और ज्योतिष संबंधी लेख लिखने में कार्यरत. पद्मा से आप padma.shubham@India.com मेल के जरिए सीधे संपर्क कर सकते हैं.

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