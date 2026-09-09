/Kanya Sankranti 2026: इस साल कब है कन्या संक्रांति? स्नान-दान करना है तो नोट कर लें पुण्य-महापुण्य काल

पूरे साल 12 संक्रांतियां होती हैं. जब भी आत्मा, पिता, प्रसिद्धि और सरकारी कार्यों के कारक ग्रहों के राजा सूर्य किसी राशि में प्रवेश करते हैं तो इसे उस राशि की संक्रांति कहते हैं. इस साल कन्या संक्रांति 17 सितंबर को होने वाली है. कन्या संक्रांति के शुभ मौके पर दान-पुण्य करना अति शुभ माना जाता है. संक्रांति से कुछ क्षण पहले और कुछ क्षण बाद अगर संक्रांति संबंधी क्रिया कलाप करें, जैसे- स्नान-दान, ध्यान, सूर्य पूजा और अर्घ्य आदि, तो इसके अति शुभ फल प्राप्त होते हैं. आइए इस लेख में जानें इस साल कन्या संक्रांति का शुभ समय क्या है, महापुण्य काल क्या है, पुण्य काल क्या है और संक्रांति का समय क्या है. साथ ही ये भी जानेंगे कि सूर्य देव की इस दिन विशेष कृपा पाने के लिए कौन से काम करें.