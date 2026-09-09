/Kanya Sankranti 2026: इस साल कब है कन्या संक्रांति? स्नान-दान करना है तो नोट कर लें पुण्य-महापुण्य काल

पूरे साल 12 संक्रांतियां होती हैं. जब भी आत्मा, पिता, प्रसिद्धि और सरकारी कार्यों के कारक ग्रहों के राजा सूर्य किसी राशि में प्रवेश करते हैं तो इसे उस राशि की संक्रांति कहते हैं. इस साल कन्या संक्रांति 17 सितंबर को होने वाली है. कन्या संक्रांति के शुभ मौके पर दान-पुण्य करना अति शुभ माना जाता है. संक्रांति से कुछ क्षण पहले और कुछ क्षण बाद अगर संक्रांति संबंधी क्रिया कलाप करें, जैसे- स्नान-दान, ध्यान, सूर्य पूजा और अर्घ्य आदि, तो इसके अति शुभ फल प्राप्त होते हैं. आइए इस लेख में जानें इस साल कन्या संक्रांति का शुभ समय क्या है, महापुण्य काल क्या है, पुण्य काल क्या है और संक्रांति का समय क्या है. साथ ही ये भी जानेंगे कि सूर्य देव की इस दिन विशेष कृपा पाने के लिए कौन से काम करें.
इस साल कन्या संक्रांति 17 सितंबर 2026 को गुरुवार के दिन सुबह के समय 07:58 बजे होगी. कन्या संक्रांति कई क्षेत्रों में बहुत ही शुभ और सकारात्मक प्रभाव डालेगा. सरकारी कर्मचारियों के लिए इस साल की कन्या संक्रांति अति शुभ सिद्ध हो सकती है. इस संक्रांति के प्रभाव से लोगों के स्वास्थ्य में सुधार की संभावना है.
17 सितंबर 2026 को सूर्योदय- सुबह के 6:17 बजे.
17 सितंबर 2026 को सूर्यास्त- शाम के 06:25 बजे.
कन्या संक्रांति कब है- गुरुवार, 17 सितंबर, 2026 को
कन्या संक्रांति का पुण्य काल- सुबह 07:58 बजे से लेकर दोपहर 02:31 बजे तक.
कन्या संक्रांति का महा पुण्य काल- सुबह 07:58 से लेकर सुबह 10:01 बजे तक.
17 सितंबर 2026 को अभिजीत मुहूर्त - सुबह 11:57 बजे से लेकर दोपहर 12:45 बजे तक.
17 सितंबर 2026 को अमृत काल - सुबह 08:23 बजे से लेकर सुबह 10:09 बजे तक.
17 सितंबर 2026 को ब्रह्म मुहूर्त - सुबह 04:41 बजे से लेकर सुबह 05:29 बजे तक.
कन्या संक्रांति पर सूर्योदय से पहले स्नान आदि कर लें. अब सूर्योदय के समय सूर्य देव को अर्घ्य दें. इस दिन संक्रांति का विशेष महत्व होगा तो पुण्यकाल में पवित्र नदी में भी स्नान कर सूर्य देव को अर्घ्य चढ़ा सकते हैं.
कन्या संक्रांति पर सूर्य उपासना करें और सूर्य देव के मंत्रों का जाप करें. आदित्य हृदय स्तोत्र का इस दिन पाठ करना भी विशेष फलदायी हो सकता है.
कन्या संक्रांति पर दान-पुण्य जरूर करें. इस दिन पुण्यकाल में स्नान आदि कर सूर्य देव से जुड़ी वस्तुओं का दान करें. इस दिन गेहूं, गुड़, तांबा, लाल वस्त्र या अन्न का दान करना अति शुभ फलदायी सिद्ध हो सकता है.
(डिस्क्लेमर- यह सामग्री धार्मिक मान्यताओं, प्रचलित परंपराओं एवं उपलब्ध धार्मिक स्रोतों पर आधारित है. विभिन्न क्षेत्रों, समुदायों और परंपराओं के अनुसार व्रत-त्योहारों की तिथि, पूजा-विधि एवं मान्यताओं में अंतर संभव है. पाठक इसे सामान्य धार्मिक जानकारी के रूप में देखें.)