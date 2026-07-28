/एक ही रात में बना था 1200 साल पुराना यह अनोखा शिव मंदिर, सीधा नहीं एक तरफ झुका है ढांचा... इस सावन दर्शन करना न भूलें!

उत्तराखंड के नैनीताल के पास एक ऐसा शिव मंदिर है. जो अपने आप में कई अनोखे रहस्य समेटे हुए है. इस मंदिर का नाम कपिलेश्वर महादेव मंदिर है. ये मंदिर लगभग 1200 साल पुराना माना जाता है.
इसकी सबसे हैरान करने वाली बात ये है कि इसका ढांचा एकदम सीधा नहीं है. ये एक तरफ थोड़ा झुका हुआ है. मान्यता है कि इस मंदिर का निर्माण केवल एक ही रात में हुआ था. इस सावन के महीने में यहां दर्शन करना बहुत शुभ माना जाता है.
स्थानीय लोगों और पौराणिक कथाओं के अनुसार इस मंदिर को एक ही रात में बनाकर खड़ा कर दिया गया था. देवभूमि उत्तराखंड में ऐसे कई मंदिर हैं. जिनकी निर्माण कथाएं इंसान को हैरान कर देती हैं.
कपिलेश्वर महादेव मंदिर भी उन्हीं में से एक है. रातों रात बने इस मंदिर की नक्काशी और बनावट देखने लायक है. जो भी यहाँ आता है. वह इसकी ऐतिहासिक छाप देखकर दंग रह जाता है.
इस मंदिर की सबसे बड़ी खासियत इसका एक तरफ झुका होना है. आमतौर पर प्राचीन मंदिर सीधे खड़े रहते हैं. लेकिन कपिलेश्वर मंदिर की बनावट थोड़ी तिरछी है.
वैज्ञानिक और शोधकर्ता भी इसके इस तरह टिके रहने को एक चमत्कार ही मानते हैं. कई सालों से आए भूकंप और प्राकृतिक आपदाओं के बाद भी यह ढांचा जैसा का तैसा खड़ा है. यही बात इसे दुनिया के अन्य मंदिरों से बिल्कुल अलग बनाती है.
कपिलेश्वर महादेव मंदिर में स्थापित शिवलिंग को स्वयंभू माना जाता है. यानी ये शिवलिंग इंसान द्वारा नहीं बनाया गया. बल्कि धरती से खुद प्रकट हुआ है. पौराणिक मान्यताओं के अनुसार यहां कपिल मुनि ने कठोर तपस्या की थी. उनके नाम पर ही इस स्थान का नाम कपिलेश्वर पड़ा था. माना जाता है कि जो भी भक्त यहां आकर सच्चे मन से जल चढ़ाता है. भोलेनाथ उसकी सभी मनोकामनाएं पूरी करते हैं.
सावन का महीना भगवान शिव को बेहद प्रिय होता है. ऐसे में कपिलेश्वर महादेव मंदिर में भक्तों का तांता लगा रहता है. लोग दूर दूर से यहां जल चढ़ाने आते हैं. मंदिर के आसपास का शांत और हरा भरा माहौल मन को बहुत सुकून देता है. अगर आप भी इस सावन किसी पवित्र और ऐतिहासिक जगह जाने की सोच रहे हैं. तो नैनीताल के पास बसे इस चमत्कारी मंदिर के दर्शन जरूर करें.
डिस्क्लेमर: इस लेख में दी गई जानकारी पौराणिक मान्यताओं, लोक कथाओं और स्थानीय आस्थाओं पर आधारित है. खबर में किए गए दावों की सत्यता और वैज्ञानिक प्रमाणिकता की पुष्टि हम नहीं करते हैं. पाठकों से अनुरोध है कि वे इसे केवल धार्मिक जानकारी और जनश्रुतियों के रूप में ही लें.