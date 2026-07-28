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Kapoor Ke Upay: घर की नकारात्मक ऊर्जा का होगा नाश और बढ़ेगी आर्थिक समृद्धि, करें कपूर के ये अचूक और आसान उपाय!

Camphor Vastu Tips: कपूर वास्तु टिप्स और धार्मिक उपाय करने से घर से सभी तरह की नकारात्मक ऊर्जा का नाश होता है. सुख-समृद्धि और धन लाभ के रास्ते खुलते हैं. नियमित रूप से कपूर के उपाय करने से मन शांत होता है और भाग्य खुलते हैं.

Written By Padma Shree Shubham
Published: Jul 28, 2026, 08:50 PM IST|Updated: Jul 28, 2026, 08:50 PM IST
Kapoor Ke Upay: घर की नकारात्मक ऊर्जा का होगा नाश और बढ़ेगी आर्थिक समृद्धि, करें कपूर के ये अचूक और आसान उपाय!
Image Credit: AI

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Padma Shree Shubham

Padma Shree Shubham

पद्मा श्री शुभम् को पत्रकारिता के क्षेत्र में 10 साल का अनुभव. मॉस कम्‍युनिकेशन ग्रेजुएट और हिंदी लिटरेचर से पोस्‍ट ग्रेजुएट. मीडिया में डिजिटल प्लेटफॉर्म से करियर शुरू करने के बाद कई संस्थाओं में काम किया. Nedrick News, TFI Post जैसी संस्थाओं में कार्यरत रहीं. इसके बाद Zee News जॉइन किया. समाचार और वर्तमान घटनाओं पर लिखने पढ़ने में रुचि. धर्म और ज्योतिष में अधिक रुचि. वर्तमान में धर्म और ज्योतिष संबंधी लेख लिखने में कार्यरत. पद्मा से आप padma.shubham@India.com मेल के जरिए सीधे संपर्क कर सकते हैं.

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