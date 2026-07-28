/Kapoor Ke Upay: घर की नकारात्मक ऊर्जा का होगा नाश और बढ़ेगी आर्थिक समृद्धि, करें कपूर के ये अचूक और आसान उपाय!

Camphor Benefits for Wealth: हिंदू धर्म में कपूर को अति पवित्र और शुद्ध माना जाता है. वैसे तो ज्यादातर लोग पूजा में घी का दीया जलाते हैं. लेकिन साथ में कपूर को भी रखते हैं. भगवान की आरती करने के लिए घी का दिया जलाया जाता है और कपूर से भी आरती कर पूजा को संपन्न किया जाता है. ज्योतिष और वास्तु शास्त्र के अनुसार कपूर के कुछ प्रभावशाली और चमत्कारी उपाय करें तो रुका हुआ धन और सोई हुई किस्मत भी जाग जाती है.
धार्मिक मान्यताओं के अनुसार कपूर के सही और प्रभावशाली उपायों को करने से घर की नकारात्मक ऊर्जा का नाश होता है और घर में धन, सुख-समृद्धि और मानसिक शांति का संचार होता है. आइए कपूर से जुड़े सरल और असरदार उपायों के बारे में जानें.
अगर एक चांदी की कटोरी में एक साथ कपूर और लौंग रखकर धन की देवी मां लक्ष्मी को अर्पित करें तो आर्थिक तंगी दूर हो सकती है. धार्मिक मान्यताओं के अनुसार इस एक उपाय को करने से धन संबंधी सभी तरह की दिक्कतें दूर हो जाती है. आय के नए स्रोत खुलने लगते हैं.
अगर आपको ऐसा लगता है कि आपका कोई भी काम नहीं बन पा रहा है और भाग्य साथ नहीं प्राप्त हो रहा है तो कपूर का एक उपाय कर सकते हैं. पानी में कपूर के कुछ कण डालें और उस पानी से नहाएं. ज्योतिष शास्त्र की मानें तो शरीर और मन की शुद्धि के लिए यह उपाय कारगर माना गया है. ऐसा करने से आत्मविश्वास में भी बढ़ोतरी होती है. कुंडली में सोए हुए शुभ ग्रह सक्रिय होने लगते हैं.
वास्तु दोष को दूर करने के लिए मनी प्लांट के सामने कपूर जलाए. इस एक उपाय को करने से घर की ओर धन आकर्षित होगा. वहीं कपूर जलाने के बजाए अगर मनी प्लांट के गमले के पास कपूर टुकड़ा रखें तो भी घर में सकारात्मक ऊर्जा का संचार हो सकता है. घर में धन की स्थिरता बढ़ती है.
कर्ज से मुक्ति और व्यापार में तरक्की के लिए शाम के समय कपूर जलाएं और लक्ष्मी मंत्र का 108 बार जाप करें. यह मंत्र प्रभावशाली है जिसके जाप और कपूर की सुगंध से मां लक्ष्मी अति प्रसन्न होती हैं. घर में धन-धान्य की कभी कमी नहीं होती है.
मंत्र है- "ॐ श्रीं महालक्ष्म्यै नमः"
(डिस्क्लेमर- यह जानकारी पारंपरिक धार्मिक एवं ज्योतिषीय मान्यताओं पर आधारित है. बताए गए उपायों के प्रभाव और परिणाम व्यक्ति विशेष की परिस्थितियों, आस्था, स्थान तथा अन्य कारकों के अनुसार अलग-अलग हो सकते हैं. इसे सामान्य सूचना के रूप में देखें और किसी भी प्रकार के निश्चित परिणाम या लाभ का दावा न मानें.)