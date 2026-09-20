/गर्मियों में ही मिलते हैं आसानी से दर्शन! जानिए करौली के पानी में डूबे इस मंदिर की अनोखी कहानी

हनुमान जी के भारत में कई मशहुर मंदिर है, जो अपने अलग-अलग चमत्कार के वजह से जाने जाते हैं. लेकिन राजस्थान के करौली जिले में बजरंगबली का एक ऐसा मंदिर है, जिसे देखकर हर कोई हैरान रह जाता है.
करौली में स्थित इस मंदिर में हनुमान जी की मूर्ति साल के आठ से दस महीने पानी के बीच रहती है. बारिश के मौसम में तो पूरा का पूरा मंदिर ही जलमग्न हो जाता है. पानी के इस भारी दबाव के बावजूद यह मंदिर पिछले कई दशकों से अपनी जगह पर उसी तरह मजबूती से टिका हुआ है.
ये अनोखा और चमत्कारी मंदिर करौली शहर से कुछ दूरी पर बसे वीरवास गांव में है. ये मंदिर पहाड़ियों के निचले हिस्से में बना हुआ है. बनावट के हिसाब से देखें तो ये मंदिर देखने में बेहद साधारण लगता है.
लेकिन इसकी असली खासियत इसका हमेशा पानी से घिरा रहना है. गांव वालों का कहना है कि वे पिछले 40 सालों से इस मंदिर को इसी तरह जलमग्न देखते आ रहे हैं. मानसून में जलस्तर बढ़ने पर मंदिर पूरी तरह डूब जाता है, फिर भी इमारत को कोई नुकसान नहीं होता.
मंदिर में स्थापित हनुमान जी की प्रतिमा बेहद दुर्लभ और अनूठी मानी जाती है. इस मूर्ति में हनुमान जी के दोनों कंधों पर भगवान श्री राम और लक्ष्मण जी बैठे हुए दिखाई देते हैं.
धार्मिक मान्यताओं के अनुसार, इस मूर्ति का संबंध रामायण के अहिरावण प्रसंग से है. जब अहिरावण छल से राम-लक्ष्मण को पाताल लोक ले गया था, तब हनुमान जी ने उन्हें वहां से सकुशल आजाद कराया था. इस दिव्य घटना की झलक इस दुर्लभ प्रतिमा में साफ नजर आती है.
वीरवास गांव के स्थानीय निवासी बताते हैं कि वे बचपन से ही मंदिर को पानी में डूबा हुआ देखते आ रहे हैं. जब पानी थोड़ा घटता है, तब श्रद्धालु पानी में उतरकर दर्शन करने पहुंचते हैं.
क्षेत्र में इस मंदिर को बगीची वाले हनुमान के नाम से जाना जाता है. लोगों का अटूट विश्वास है कि यहां सच्चे मन से मांगी गई हर मन्नत पूरी होती है. मंगलवार और शनिवार के दिन यहां काफी संख्या में भक्त पहुंचते हैं और हनुमान जी को चोला चढ़ाते हैं.
इस मंदिर की सबसे अजीब बात यह है कि यहां श्रद्धालुओं को आसानी से दर्शन नसीब नहीं होते. साल के करीब 8 से 10 महीने मंदिर के चारों तरफ पानी भरा रहता है. जब भीषण गर्मी में पानी का स्तर कम होता है, तभी भक्त बिना किसी परेशानी के मंदिर तक पहुंच पाते हैं.
बाकी दिनों में घुटनों तक भरे पानी के बीच से गुजरकर ही बजरंगबली के पास जाना पड़ता है. पूरे साल में सिर्फ दो या तीन महीने ऐसे होते हैं, जब मंदिर का रास्ता साफ रहता है.
स्थानीय लोगों का कहना है कि हनुमान जी का ऐसा रूप शायद ही देश में कहीं और देखने को मिले. इसी अनोखे रूप और मंदिर के पानी में टिके रहने के रहस्य को देखने के लिए दूर-दूर से लोग यहां पहुंचते हैं.
मंदिर से जुड़ी पुरानी लोकमान्यताओं और चमत्कारों के कारण राजस्थान के इस इलाके में लोगों की गहरी आस्था जुड़ी हुई है. यही वजह है कि मुश्किल रास्ता होने के बावजूद भक्तों के कदम यहां आने से नहीं रुकते.
(Disclaimer): यह लेख करौली के स्थानीय निवासियों के बयानों, क्षेत्रीय धार्मिक मान्यताओं और मीडिया रिपोर्टों पर आधारित एक विवरणात्मक रिपोर्ट है. इसका उद्देश्य पाठकों तक मंदिर से जुड़ी पौराणिक और भौगोलिक जानकारी पहुंचाना है.