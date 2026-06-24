Surya Gochar 2026 In Kark: सूर्य देव के राशि परिवर्तन को संक्रांति के रूप में मनाया जाता है. सूर्य देव आत्मा और पिता के कारक और ग्रहों के राजा हैं. इस शुभ मौके पर पवित्र नदी में स्नान करने से व सूर्य देव को अर्घ्य देने से सूर्य देव आशीर्वाद देते हैं. ऐसा करने पर जातकों को तप करने जितना पुण्य फल प्राप्त होता है. शारीरिक ऊर्जा बढ़ती है और आत्मविश्वास में भी वृद्धि होता है.
धार्मिक मान्यता के अनुसार संक्रांति जैसे शुभ तिथि पर सूर्य देव की पूजा-उपासना करने से भगवान सूर्य की विशेष कृपा प्राप्त होती है. सूर्य साधना करने वाले जातकों को करियर और कारोबार में विशेष लाभ होता है. कष्टों से मुक्ति मिलती है और बाधाओं का अंत होता है. इस साल कर्क संक्रांति पर अति शुभ योग और पुण्य काल बन रहे हैं.
सूर्य देव 15 जुलाई तक बुध के मिथुन राशि में संचरण करेंगे और फिर कर्क राशि में 16 जुलाई को रात 11:44 मिनट पर गोचर कर जाएंगे. कर्क राशि में प्रवेश करते ही कर्क संक्रांति मनाई जाएगी. अगले एक माह तक सूर्य का इसी राशि में संचरण होगा.
कर्क संक्रांति पर पुण्य काल दोपहर 12:27 मिनट से शुरू होकर शाम 07:21 मिनट तक होगा. महा पुण्य काल शाम के 05:03 मिनट से शुरू होकर शाम 07:21 मिनट तक होगा.
ज्योतिष शास्त्र के अनुसार कर्क संक्रांति पर वैसे तो अनेक मंगलकारी योग बनने वाले हैं. कर्क संक्रांति पर अति शुभ सिद्धि योग बनेगा. यह सिद्धि योग संक्राति वाले दिन से लेकर 17 जुलाई को देर रात 01:17 मिनट तक बना रहेगा. कर्क संक्रांति पर पूर्व अश्लेषा और मघा नक्षत्र का संयोग भी होगा. इन योग में सूर्य देव की उपासना करना शारीरिक कष्ट को दूर करता है.
(डिस्क्लेमर- यह सामग्री धार्मिक मान्यताओं, प्रचलित परंपराओं एवं उपलब्ध धार्मिक स्रोतों पर आधारित है. विभिन्न क्षेत्रों, समुदायों और परंपराओं के अनुसार व्रत-त्योहारों की तिथि, पूजा-विधि एवं मान्यताओं में अंतर संभव है. पाठक इसे सामान्य धार्मिक जानकारी के रूप में देखें.)