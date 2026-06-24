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Kark Sankranti 2026: इस साल कब है कर्क संक्रांति, कब से कब तक होगा पुण्य काल और बनेगा कौन सा योग? नोट करें

Kark Sankranti 2026 Kab Hai: ज्योतिष शास्त्र के अनुसार सूर्य देव का राशि परिवर्तन तो बहुत महत्व रखता है लेकिन सूर्य देव जब एक राशि से दूसरी राशि में प्रवेश करते हैं तो इसका धार्मिक महत्व भी बढ़ जाता है. इसे संक्रांति कहते हैं. आइए जानें इस साल कर्क संक्रांति कब है.

Written By Padma Shree Shubham
Published: Jun 24, 2026, 08:02 PM IST|Updated: Jun 24, 2026, 08:02 PM IST
Kark Sankranti 2026: इस साल कब है कर्क संक्रांति, कब से कब तक होगा पुण्य काल और बनेगा कौन सा योग? नोट करें
Image Credit: AI (Surya Dev)

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Padma Shree Shubham

Padma Shree Shubham

पद्मा श्री शुभम् को पत्रकारिता के क्षेत्र में 10 साल का अनुभव. मॉस कम्‍युनिकेशन ग्रेजुएट और हिंदी लिटरेचर से पोस्‍ट ग्रेजुएट. मीडिया में डिजिटल प्लेटफॉर्म से करियर शुरू करने के बाद कई संस्थाओं में काम किया. Nedrick News, TFI Post जैसी संस्थाओं में कार्यरत रहीं. इसके बाद Zee News जॉइन किया. समाचार और वर्तमान घटनाओं पर लिखने पढ़ने में रुचि. धर्म और ज्योतिष में अधिक रुचि. वर्तमान में धर्म और ज्योतिष संबंधी लेख लिखने में कार्यरत. पद्मा से आप padma.shubham@India.com मेल के जरिए सीधे संपर्क कर सकते हैं.

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