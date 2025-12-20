पुरुषों का कान छिदवाना शौक या सौभाग्य? जानें ज्योतिष शास्त्र में इसके पीछे छिपे शुभ-अशुभ संकेत

Advertisement
Karn Bhed Sanskar Rituals: शास्त्रों के अनुसार, पुरुषों का कान छिदवाना सिर्फ दिखावा नहीं, बल्कि यह पौराणिक परंपरा का अहम हिस्सा है. ऐसे में आइए जानते हैं कि क्या पुरुषों का कान छिदवाना महज शौक है या इसका सौभाग्य से भी कनेक्शन है. 

Written By  Dipesh Thakur|Last Updated: Dec 20, 2025, 02:25 PM IST
Karn Bhed Sanskar Importance: आज के भौतिकवादी युग में पुरुषों का कान छिदवाना और बाली पहनना एक बड़ा स्टाइल बन चुका है. लेकिन सनातन धर्म और ज्योतिष शास्त्र में यह परंपरा सिर्फ दिखावे के लिए नहीं, बल्कि शारीरिक और मानसिक उन्नति के लिए जरूरी मानी गई है. हिंदू धर्म के 16  संस्कारों में शामिल 'कर्णवेध संस्कार' पुरुषों के लिए विशेष महत्व रखता है. पुराने जमाने में अमूमन हर पुरुष का कर्णभेद संस्कार होता था. लेकिन, समय बदलने के साथ-साथ यह परंपरा भी बदलती चली गई और अब सिर्फ महिलाओं में ही यह देखने को मिलता है. आज के समय में अधिकांश पुरुष कर्णभेद संस्कार से वंचित हैं. ऐसे में आइए जानते हैं कि पुरुषों का कान छिदवाना मजह शौक है या सौभाग्य के लिए जरूरी और इसके शुभ-अशुभ संकेत क्या हैं.

कान छिदवाने का ग्रहों से कनेक्शन

ज्योतिष शास्त्र के अनुसार, मानव शरीर के अंगों का संबंध विभिन्न ग्रहों से होता है. कान का निचला हिस्सा मुख्य रूप से केतु से प्रभावित माना जाता है. मान्यता है कि कान छिदवाने से राहु और केतु के नकारात्मक प्रभाव कम होते हैं. इससे व्यक्ति के जीवन में आने वाली अचानक बाधाएं दूर होती हैं. इसके अलावा अगर पुरुष कान में स्वर्ण (सोना) धारण करते हैं, तो इससे कुंडली में गुरु (बृहस्पति) और सूर्य मजबूत होते हैं. यह आत्मविश्वास, सामाजिक मान-सम्मान और निर्णय लेने की क्षमता में वृद्धि करता है.

कर्णवेध संस्कार के फायदे

प्राचीन ऋषियों ने इस संस्कार को वैज्ञानिक आधार पर तैयार किया था. आयुर्वेद के अनुसार, कान के उस बिंदु पर जहां छेद किया जाता है, वहां महत्वपूर्ण एक्यूप्रेशर पॉइंट्स होते हैं. कान छिदवाने से मस्तिष्क के दोनों गोलार्द्ध सक्रिय होते हैं, जिससे एकाग्रता और याददाश्त बढ़ती है. यह सीधे तौर पर मस्तिष्क में खून के प्रवाह को सुचारू करता है, जिससे तनाव और अवसाद जैसी समस्याएं कम होती हैं. नियमित रूप से धातु (सोना या चांदी) पहनने से सुनने की क्षमता लंबी उम्र तक बनी रहती है.

कब हो सकता है यह अशुभ?

पुरुषों को हमेशा सोना या चांदी ही प्राथमिकता देनी चाहिए. कृत्रिम या सस्ती धातुओं के पहनने से त्वचा विकार और ग्रहों के विपरीत प्रभाव पड़ सकते हैं. ज्योतिषीय दृष्टि से पुरुषों के लिए दोनों कानों को छिदवाना अधिक संतुलित माना गया है, ताकि शरीर की ऊर्जा का प्रवाह एक समान रहे. बिना मुहूर्त या राहुकाल में कान छिदवाना शुभ फल के बजाय मानसिक अशांति का कारण बन सकता है.

आधुनिक दौर और परंपरा का संगम

विराट कोहली से लेकर रणबीर कपूर जैसे दिग्गज सितारों तक, आज की पीढ़ी इस परंपरा को अच्छा और कूल मानकर अपना रही है. भले ही इसका उद्देश्य आज लुक को बेहतर बनाना हो, लेकिन अनजाने में ही सही, उन्हें इसके ज्योतिषीय और स्वास्थ्य लाभ भी प्राप्त होते हैं.

(Disclaimer: यहां दी गई जानकारी सामान्य मान्यताओं और जानकारियों पर आधारित है. ZEE NEWS इसकी पुष्टि नहीं करता है.)

About the Author
author img
Dipesh Thakur

दीपेश ठाकुर, पिछले 10 वर्षों से डिजिटल पत्रकारिता में सक्रिय हैं. श्रीठाकुर के पास प्रिंट और डिडिटल मीडिया में अच्छा अनुभव है. इस वक्त Zee News वरीय उप-संपादक के तौर पर कार्यरत हैं. ज्योतिष शास्त्र...और पढ़ें

