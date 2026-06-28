/भारत का वो देवालय जहां 25,000 चूहों को पूजा जाता है भगवान का रूप, जानिए क्या है काबा का रहस्य!

Rats temple of bikaner: राजस्थान के बीकानेर शहर के पास देशनोक नाम की एक जगह है. यहां पर स्थित करणी माता का मंदिर पूरी दुनिया में अपनी एक बेहद अनोखी और हैरान कर देने वाली परंपरा के लिए जाना जाता है. इस पावन धाम को लोग आम बोलचाल में चूहों वाला मंदिर भी कहते हैं.
इस मंदिर की सबसे अनोखी बात यह है कि यहां करीब 25,000 चूहे बिना किसी डर के खुलेआम घूमते रहते हैं. मंदिर परिसर में इतने सारे चूहों का इस तरह रहना और इंसानों से न डरना अपने आप में किसी बड़े चमत्कार से कम नहीं है.
इन चूहों को यहां के लोग और श्रद्धालु केवल साधारण जीव नहीं मानते. करणी माता के इस दरबार में इन चूहों को बहुत ही आदर के साथ काबा कहकर पुकारा जाता है. मान्यता है कि ये चूहे माता के ही रूप हैं और उनकी विशेष कृपा के पात्र हैं.
मंदिर में आने वाले भक्त इन चूहों को दूध, मिठाई और अन्य तरह का प्रसाद बड़े चाव से खिलाते हैं. ऐसा माना जाता है कि अगर कोई चूहा आपके पैर के ऊपर से निकल जाए या आपके हाथों से प्रसाद खा ले, तो यह बहुत ही शुभ होता है. इसे माता के आशीर्वाद और बड़े सौभाग्य का प्रतीक माना जाता है.
इस मंदिर के भीतर चूहों का यह पूरा संसार सदियों से ऐसे ही फल फूल रहा है. इतनी बड़ी संख्या में होने के बावजूद इन चूहों की वजह से आज तक मंदिर में कभी कोई बीमारी या गंदगी नहीं फैली है. यहां तक कि मंदिर का मुख्य प्रसाद भी इन चूहों के कुतरने के बाद ही भक्तों में बांटा जाता है, जिसे लोग बड़े चाव से खाते हैं.
आमतौर पर चूहों को देखकर लोग दूर भागते हैं या उन्हें भगाने की कोशिश करते हैं. लेकिन देशनोक के इस मंदिर में पैर रखते ही आपको चूहों के प्रति लोगों का अगाध प्रेम और गहरी आस्था साफ दिखाई देने लगेगी.
मंदिर के इतिहास और मान्यताओं में इन काबा यानी चूहों के पीछे एक बहुत ही दिलचस्प कहानी जुड़ी हुई है. स्थानीय लोक कथाओं के अनुसार, माना जाता है कि करणी माता के वंशज मरने के बाद चूहों के रूप में जन्म लेते हैं. फिर जब इन चूहों का जीवन चक्र पूरा हो जाता है, तो वे दोबारा इंसान के रूप में जन्म लेते हैं.
इसी अटूट विश्वास के कारण इन चूहों की सुरक्षा और सेवा का यहां खास ध्यान रखा जाता है. अगर गलती से भी किसी भक्त का पैर किसी चूहे पर पड़ जाए, तो प्रायश्चित के तौर पर सोने या चांदी का चूहा चढ़ाने का नियम है.
इस चमत्कारी मंदिर में हजारों काले चूहों के बीच कभी कभी कुछ सफेद चूहे भी दिखाई दे जाते हैं. मंदिर में सफेद चूहों का दिखना बहुत ही दुर्लभ और चमत्कारी माना जाता है. कहते हैं कि अगर किसी खुशकिस्मत भक्त को इन 25,000 चूहों के बीच सफेद चूहा दिख जाए, तो समझो उसकी साक्षात करणी माता से मुलाकात हो गई.
सफेद चूहे को देखना हर मनोकामना पूरी होने का संकेत माना जाता है. यही वजह है कि सालभर देश और दुनिया के कोने कोने से लाखों लोग इस अनोखे मंदिर के दर्शन करने और इस अद्भुत नजारे को अपनी आंखों से देखने के लिए खिंचे चले आते हैं.
(Disclaimer- यह लेख ज्योतिषीय मान्यताओं और उपलब्ध खगोलीय जानकारी पर आधारित है. ज्योतिषीय प्रभावों के दावे व्यक्तिगत विश्वासों पर निर्भर करते हैं. किसी भी आर्थिक, व्यावसायिक या महत्वपूर्ण निर्णय के लिए केवल इस जानकारी पर निर्भर न रहें.)