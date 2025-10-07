Advertisement
Kartik Maas 2025: कार्तिक मास में ब्रह्म मुहूर्त में स्नान का क्या है महत्व, जानिए तुलसी पूजा से जुड़े विशेष नियम और सावधानियां

Kartik Maas 2025 Snan Daan Importance: शास्त्रों के अनुसार, कार्तिक मास के दौरान भगवान विष्णु जल में निवास करते हैं और इस समय जो भी व्यक्ति श्रद्धा और भक्ति से विष्णु पूजा करता है, उसे जीवन के सभी कष्टों से मुक्ति मिलती है. इस महीने में तुलसी और आंवले की पूजा का विशेष महत्व बताया गया है. 

Written By  Dipesh Thakur|Last Updated: Oct 07, 2025, 03:10 PM IST
Kartik Maas 2025: कार्तिक मास में ब्रह्म मुहूर्त में स्नान का क्या है महत्व, जानिए तुलसी पूजा से जुड़े विशेष नियम और सावधानियां

Kartik Maas Snan Importance: हिंदू पंचांग के अनुसार, कार्तिक मास अत्यंत पवित्र और पुण्यदायी महीना माना जाता है. यह मास कल यानी 8 अक्टूबर 2025 से आरंभ हो रहा है. इस पूरे महीने में भगवान विष्णु और मां तुलसी की विशेष पूजा-अर्चना की जाती है. मान्यता है कि जो व्यक्ति कार्तिक मास में आंवले के वृक्ष की जड़ में भगवान विष्णु की आराधना करता है, उसे श्रीहरि का आशीर्वाद प्राप्त होता है और उसके सभी पापों का नाश होता है. तुलसी और आंवले दोनों की महिमा का वर्णन शास्त्रों में अनंत बताया गया है. जो व्यक्ति भक्तिभाव से इनकी उत्पत्ति कथा सुनता या सुनाता है, वह मोक्ष की प्राप्ति करता है. इसी प्रकार, जो कार्तिक मास में तुलसी का पौधा लगाता है, उसे मृत्यु के बाद यमराज के दर्शन नहीं करने पड़ते. आइए जानते हैं कि कार्तिक मास में ब्रह्म मुहूर्त में स्नान का क्या महत्व है और इस पवित्र महीने में तुलसी से जुड़े खास उपाय कौन-कौन से किए जाते हैं.

कार्तिक स्नान का महत्व

इस मास का सबसे प्रमुख अनुष्ठान है कार्तिक स्नान. कहा गया है कि जो व्यक्ति सूर्योदय से पहले स्नान कर भगवान विष्णु की आराधना करता है, उसे अनंत पुण्य प्राप्त होता है. स्नान के बाद तुलसी के पास दीपक जलाकर कार्तिक स्नान की कथा सुनना शुभ माना गया है. पद्म पुराण के अनुसार, तुलसी के पत्तों में गंगा, पुष्कर और सभी पवित्र तीर्थों का वास होता है. जो व्यक्ति तुलसी की लकड़ी का चंदन धारण करता है, उसके शरीर पर पाप का प्रभाव नहीं पड़ता.

करें आहार और संयम का पालन

कार्तिक मास में सात्विक आहार का पालन अत्यंत आवश्यक माना गया है. इस दौरान तामसिक पदार्थ जैसे प्याज, लहसुन, मांस और मद्यपान का सेवन वर्जित होता है. फल, दूध और सादा आहार लेने से मन और शरीर दोनों पवित्र बने रहते हैं.

मां तुलसी की आराधना

मां तुलसी की विशेष पूजा इस महीने में करनी चाहिए. सुबह और शाम दोनों समय तुलसी के पौधे के सामने दीपक जलाना शुभ माना गया है. ऐसा कहा जाता है कि कार्तिक मास में तुलसी का एक दीपक जलाना हजार दीपक जलाने के समान फल देता है. तुलसी पूजा से घर में सकारात्मक ऊर्जा और समृद्धि का संचार होता है.

