कार्तिक मास में दीपदान करना देता है राजसी सुख-वैभव, पर सही तरीका जान लें

Kartik Maas me Deepdaan : कार्तिक मास को साल के सबसे पवित्र महीनों में से एक माना गया है. इसी महीने में दीपावली और छठ जैसे महापर्व मनाए जाते हैं. साथ ही कार्तिक मास के शुक्‍ल पक्ष की एकादशी को भगवान विष्णु अपनी योग निद्रा से जागते हैं. इसलिए इस एकादशी को देवउठनी एकादशी कहते हैं. इसके बाद तुलसी विवाह होता है और 4 महीनों से रुके हुए मांगलिक कार्य फिर से प्रारंभ होते हैं. इस साल कार्तिक मास 8 अक्‍टूबर से शुरू होकर 5 नवंबर तक रहेगा. इस पूरे महीने में कार्तिक स्‍नान करने, दान-पुण्‍य करने के साथ दीपदान करने का बड़ा महत्‍व है. जानिए दीपदान कहां-कहां करना चाहिए और इसका महत्‍व व तरीका क्‍या है.

कार्तिक मास में दीपदान करने का महत्‍व

कार्तिक माह में दीपदान करने का बड़ा महत्‍व है. मान्‍यता है कि इस पवित्र महीने में कुछ खास स्‍थानों पर दीप जलाने से जीवन में अपार धन-समृद्धि मिलती है. राजसी सुख मिलता है. यहां तक कि अगले जन्‍म में भी जातक राजसी सुख-वैभव पाता है.

दीपदान करने की विधि

कार्तिक मास में रोजाना सुबह सूर्योदय से पहले उठकर स्‍नान करें. इस महीने में पवित्र नदियों में स्‍नान करना शुभ माना जाता है. यदि ऐसा संभव ना हो तो घर पर ही नहाने के पानी में गंगाजल की कुछ बूंदें मिलाकर स्‍नान करें.

यदि नदी या तालाब में स्‍नान कर रहे हैं तो उसके किनारे या घाट पर दीपक जलाएं और भगवान का स्‍मरण करें. ऐसा करने से व्‍यक्ति के पाप नष्‍ट होते हैं और वह महान कुल में जन्‍म लेता है. इसके बाद तुलसी के सामने घी या तिल के तेल का दीपक जलाएं. इससे व्‍यक्ति को खूब धन-समृद्धि प्राप्‍त होती है. मंदिर में दीपक जलाने से भगवान विष्‍णु और माता लक्ष्‍मी प्रसन्‍न होते हैं. साथ ही एक दीपक अपने घर के आंगन या मुख्‍य द्वार पर भी जलाएं, इससे घर में मां लक्ष्‍मी हमेशा वास करती हैं. तुलसी के पौधे के पास और मुख्‍य द्वार पर शाम को भी दीपक जलाएं.

इन चीजों का करें दान

कार्तिक मास में अन्न, सतनजा यानी सात प्रकार के अनाज, सुहाग सामग्री, आदि का दान करें. इससे धन-वैभव, सौभाग्‍य बढ़ता है. साथ ही सारे कष्‍ट और पाप नष्‍ट होते हैं.

