Kartik Maas 2025 Calendar: हिंदू वर्ष में कार्तिक महीने का विशेष महत्‍व है क्‍योंकि इस महीने में एक नहीं कई बड़े त्‍योहार मनाए जाते हैं. कार्तिक माह की अमावस्‍या को हिंदुओं का सबसे बड़ा पर्व दिवाली मनाया जाता है तो कार्तिक शुक्‍ल षष्‍ठी को सूर्य देव को समर्पित छठ महापर्व मनाया जाता है. इसके अलावा करवा चौथ, धन तेरस, छोटी दिवाली, गोवर्धन पूजा, भाई दूज आदि पर्व भी मनाए जाते हैं.

साथ ही यह महीना भगवान विष्‍णु को समर्पित है. इसी महीने की एकादशी को श्रीहरि विष्‍णु 4 महीने की योगनिद्रा से जागते हैं और तुलसी जी से विवाह करते हैं. इसके साथ ही चातुर्मास समाप्त होता है. साथ ही कार्तिक मास में ब्रह्म मुहूर्त में पवित्र नदियों में स्‍नान करने की भी परंपरा है. जानिए इस साल कार्तिक मास कब से कब तक है और इस महीने के व्रत-त्‍योहार की पूरी लिस्‍ट भी देखें.

यह भी पढ़ें: 3 महीने में मिलेगा बंगला, गाड़ी, बैंक बैलेंस, बाबा वेंगा की ने बताईं लकी राशियां, चुटकियों में पटलेगी किस्‍मत

Add Zee News as a Preferred Source

कार्तिक मास 2025

साल 2025 में कार्तिक महीना 8 अक्‍टूबर से प्रारंभ हो रहा है. हालांकि अश्विन मास की पूर्णिमा यानी कि शरद पूर्णिमा 6 अक्‍टूबर को मनाई जाएगी लेकिन 7 अक्‍टूबर को भी पूर्णिमा तिथि व्‍याप्‍त रहने से कार्तिक मास की प्रतिपदा 8 अक्‍टूबर को मानी जाएगी. वहीं कार्तिक मास का समापन 5 नवंबर को कार्तिक पूर्णिमा के दिन होगा. इस दिन देव दीपावली मनाई जाती है.

यह भी पढ़ें: वृष समेत 3 राशि के सिंगल जातकों को मिलेगा लव प्रपोजल, तुला वालों को मिलेगा पार्टनर से प्‍यार, पढ़ें साप्‍ताहिक लव राशिफल

कार्तिक मास 2025 व्रत-त्योहार सूची

8 अक्टूबर - कार्तिक महीने का प्रारंभ

10 अक्टूबर - करवा चौथ और वक्रतुण्ड संकष्टी चतुर्थी

11 अक्टूबर - रोहिणी व्रत

13 अक्टूबर - अहोई अष्टमी, मासिक कालाष्टमी, कृष्ण जन्माष्टमी और राधा कुंड स्नान

17 अक्टूबर - रमा एकादशी और तुला संक्रांति (सूर्य गोचर करके तुला राशि में प्रवेश करेंगे)

18 अक्टूबर - धनतेरस, यम दीपक और शनि प्रदोष व्रत

19 अक्टूबर - हनुमान पूजा और नरक चौदस. इस दिन छोटी दिवाली मनाई जाती है.

20 अक्टूबर - दीपावली महापर्व

यह भी पढ़ें: बोलकर डंक मारते हैं इन तारीखों में जन्‍मे लोग, दुश्‍मनी करने पर उतरें तो कर देते हैं तबाह, बहुत दूर रहें इनसे!

22 अक्टूबर - गोवर्धन पूजा

23 अक्टूबर - भैया दूज और चित्रगुप्त पूजा

25 अक्टूबर - विनायक चतुर्थी और नहाय-खाय के साथ छठ महापर्व की शुरुआत

26 अक्टूबर - खरना

27 अक्टूबर - सूर्य देव को संध्या काल का अर्घ्य

28 अक्टूबर - सूर्य देव को सुबह का अर्घ्य दिया जाएगा और छठ महापर्व समापन

30 अक्टूबर - गोपाष्टमी

31 अक्टूबर - अक्षय नवमी

1 नवंबर - देवउठनी एकादशी और चातुर्मास समाप्‍त

2 नवंबर - तुलसी विवाह

3 नवंबर - प्रदोष व्रत

5 नवंबर - कार्तिक पूर्णिमा व देव दीवाली

यह भी पढ़ें: मां लक्ष्‍मी की कृपा होने के रुझान आने शुरू, दिवाली से पहले शरद पूर्णिमा पर ही लगेगा इन राशियों का जैकपॉट

(Disclaimer - प्रिय पाठक, हमारी यह खबर पढ़ने के लिए शुक्रिया. यह खबर आपको केवल जागरूक करने के मकसद से लिखी गई है. हमने इसको लिखने में सामान्य जानकारियों की मदद ली है. Zee News इसकी पुष्टि नहीं करता है.)