Kartik Maas 2025: कब से शुरू होगा कार्तिक मास, जानें सही तिथि और दीपदान से जुड़े जरूरी नियम

Kartik Maas 2025 Deep Daan Importance: सनातन परंपरा में कार्तिक मास को साल का सबसे पवित्र महीना माना गया है. पंचांग के अनुसार, यह साल का आठवां महीना होता है और विशेष रूप से भगवान विष्णु से जुड़ा हुआ है. मान्यता है कि इसी मास में भगवान विष्णु योगनिद्रा से जागते हैं और भक्तों पर अपनी कृपा बरसाते हैं. इस अवधि में भगवान विष्णु, श्रीकृष्ण और माता लक्ष्मी की आराधना का विशेष महत्व है. साथ ही, स्नान-दान, भजन-कीर्तन, दीपदान और तुलसी पूजन करने से अक्षय पुण्य की प्राप्ति होती है और जीवन से पापों का नाश होता है.

कार्तिक मास 2025 की तिथि

पंचांग के अनुसार, इस साल कार्तिक मास 8 अक्टूबर 2025 से शुरू होकर 5 नवंबर 2025 तक रहेगा. पूरे महीने में विष्णु और कृष्ण की पूजा का विशेष फल मिलता है और घर-परिवार में सुख-समृद्धि बनी रहती है.

कार्तिक मास का धार्मिक महत्व

कार्तिक मास को धर्म, पुण्य और साधना का मास कहा गया है. मान्यता है कि इस दौरान सूर्योदय से पहले उठकर स्नान करने से सभी पाप नष्ट होते हैं और व्यक्ति को अक्षय पुण्य प्राप्त होता है. इस मास में दीपदान और तुलसी पूजा का विशेष महत्व है. माना जाता है कि भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी की आराधना से जीवन में सुख, शांति और समृद्धि आती है.

इसी महीने में करवा चौथ, दीपावली, गोवर्धन पूजा, भाई दूज और छठ पर्व जैसे प्रमुख त्यौहार मनाए जाते हैं।

कार्तिक मास में स्नान-दान का महत्व

धार्मिक ग्रंथों के अनुसार, कार्तिक मास में भगवान विष्णु जल में निवास करते हैं. इसलिए इस दौरान गंगा, यमुना या किसी भी पवित्र नदी में स्नान करना अत्यंत शुभ माना गया है. यदि नदी स्नान संभव न हो तो घर पर नहाने के जल में गंगाजल मिलाकर स्नान करना भी पुण्यकारी माना जाता है. इस महीने में दान-पुण्य करने का विशेष महत्व बताया गया है.

कार्तिक मास में दीपदान का महत्व

कार्तिक मास को दीपदान का महीना भी कहा जाता है. इस दौरान सुबह और शाम तुलसी के पौधे तथा मंदिर में शुद्ध घी का दीपक जलाना अत्यंत शुभ माना गया है. तुलसी जी की पूजा और उनकी परिक्रमा करने से परिवार में शांति और समृद्धि आती है. माना जाता है कि इस महीने दीपदान करने से मां लक्ष्मी प्रसन्न होती हैं और घर में धन-धान्य की वृद्धि होती है.

कार्तिक मास के नियम

भगवान विष्णु और श्रीकृष्ण के मंत्रों का जप करना चाहिए. माता लक्ष्मी की आराधना कर श्रीसूक्त, लक्ष्मी स्तोत्र, कनकधारा स्तोत्र और विष्णु सहस्रनाम का पाठ लाभकारी होता है. इस दौरान तुलसी पूजन और दीपदान को नियमित रूप से करना चाहिए. इस महीने पवित्र नदियों में स्नान विशेष फलदायी होता है. कार्तिक मास में क्रोध, वाद-विवाद और दूसरों की निंदा से बचना चाहिए. मन को संयमित और शुद्ध रखने का प्रयास करना चाहिए.

