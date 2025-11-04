Kartik Purnima 2025: कार्तिक पूर्णिमा पर इन दो चमत्कारी पेड़ पाधे की विधि विधान से करें पूजा, प्राप्त होगी माता लक्ष्मी की कृपा!

Kartik Purnima 2025 Puja : हिंदू धर्म में कार्तिक माह की पूर्णिमा तिथि का बहुत महत्व है. इस दिन नदी में स्नान करने से लेकर दान ध्यान करने की बहुत मान्यता है. इस दिन किए गए पुण्य कर्म का फल कई गुणा बढ़ के मिलता है. इसके अलावा कार्तिक पूर्णिमा तिथि पर विधि अनुसार व्रत रखने और भगवान विष्णु की पूजा करने का भी विशेष विधान है. इस साल कार्तिक पूर्णिमा 5 नवंबर 2025 को है. इस कड़ी में जानेंगे कि आखिर कौन से दो चमत्कारी पौधे हैं जिनकी कार्तिक पूर्णिमा तिथि पर पूजा करने से घर में लक्ष्मी की कृपा बरसती है. घर में सुख, शांति व समृद्धि बनी रहती है.

भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी को कैसे करें प्रसन्न

भगवान विष्णु को कार्तिक माह अति प्रिय है. इस माह में भगवान विष्णु संग मां लक्ष्मी की विशेष उपासना तो की ही जाती है लेकिन कार्तिक पूर्णिमा तिथि पर तुलसी देवी और आंवले के पौधे की पूजा करने का विधान है. ऐसा करने से भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी एक साथ प्रसन्न होती है. पुराणों के अनुसार कार्तिक महीने में तुलसी और आंवले की पूजा जिस घर में की जाती है वहां कभी भी दरिद्रता का वास नहीं होता है. घर में रोग दोष नहीं टिकता है. आइए तुलसी के पौधे और आंवले के पोधे की पूजा की विधि जान लेते हैं.

तुलसी पूजा विधि

कार्तिक पूर्णिमा तिथि पर तुलसी जी की पूजा करने का बहुत महत्व है. आइए पूजा विधि जान लें.

सुबह स्नान के बाद तुलसी जी के पास एक दीया जरूर जलाएं.

तुलसी देवी को जल अर्पित करें.

लाल या पीली चुनरी चढ़ाएं.

तुलसी मंत्र का जाप करें, मंत्र है- "ॐ तुलस्यै नमः".

अब तुलसी देवी को चंदन, फूल चढ़ाए. धूप बत्ती जलाएं.

इस विधि से पूजा करें तो घर में सकारात्मकता बनी रहेगी और घर में समृद्धि और शांति बनी रहेगी.

आंवला पूजा विधि

कार्तिक पूर्णिमा तिथि पर आंवले के पेड़ की पूजा का भी बहुत महत्व है. आइए आंवले के पेड़ की पूजा विधि जानें.

आंवले के वृक्ष के नीचे दीया जलाएं.

पेड़ में जल अर्पित करें.

अब भगवान विष्णु का ध्यान करें और आंवले के पेड़ की परिक्रमा करें.

आंवले की पूजा करने से शरीर में रोगों का नाश होता है और मानसिक तनाव दूर होता है.

(Disclaimer- प्रिय पाठक, हमारी यह खबर पढ़ने के लिए धन्यवाद. यह खबर आपको केवल जागरूक करने के मकसद से लिखी गई है. हमने इसको लिखने में सामान्य जानकारियों की मदद ली है. Zee News इसकी पुष्टि नहीं करता है.

