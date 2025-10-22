Kartik Purnima 2025: कार्तिक पूर्णिमा पर बन रहा दुर्लभ योग, इस दिन का 1 उपाय बदल देगा किस्मत

Kartik Purnima 2025 Upay: हिंदू पंचांग में प्रत्येक महीने की पूर्णिमा तिथि को अत्यंत शुभ और पवित्र माना गया है. इस दिन भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी की विधिवत पूजा-अर्चना करने का विधान है. साथ ही, पूर्णिमा के दिन सत्यनारायण कथा सुनने और दान-पुण्य करने से व्यक्ति को अक्षय फल प्राप्त होता है. सभी पूर्णिमाओं में कार्तिक मास की पूर्णिमा को सबसे अधिक महत्व दिया गया है क्योंकि इस दिन देव दीपावली का पर्व मनाया जाता है। इस तिथि पर भगवान लक्ष्मी-नारायण के साथ-साथ भगवान शिव की भी विशेष पूजा की जाती है.

कब मनाई जाएगी कार्तिक पूर्णिमा 2025

वैदिक पंचांग के अनुसार, इस साल कार्तिक पूर्णिमा 5 नवंबर 2025, बुधवार के दिन मनाई जाएगी. तिथि की शुरुआत 4 नवंबर की रात 10 बजकर 36 मिनट से होगी और समापन 5 नवंबर की रात 8 बजकर 24 मिनट पर होगा. उदया तिथि के अनुसार व्रत और पूजा 5 नवंबर को ही की जाएगी. इस दिन श्रद्धालु गंगा स्नान, दान और भगवान विष्णु की आराधना करते हैं. मान्यता है कि कार्तिक पूर्णिमा के दिन किया गया कोई भी शुभ कार्य अनेक गुना फल देता है और जीवन में सुख-समृद्धि बढ़ती है.

वर्षों बाद बन रहा है अद्भुत संयोग

ज्योतिषाचार्यों के अनुसार, इस साल की कार्तिक पूर्णिमा पर करीब 100 वर्षों बाद एक दुर्लभ योग बन रहा है. इस दिन सर्वार्थ सिद्धि योग, अमृत सिद्धि योग, भरणी और अश्विनी नक्षत्र का विशेष संयोग रहेगा. यह दिन धार्मिक और ज्योतिषीय दृष्टि से अत्यंत शुभफलदायक माना जा रहा है. इस योग में पूजा, दान या व्रत करने से अपार पुण्य प्राप्त होता है और व्यक्ति की मनोकामनाएं शीघ्र पूर्ण होती हैं.

कार्तिक पूर्णिमा का धार्मिक महत्व

शास्त्रों में वर्णित है कि कार्तिक पूर्णिमा के दिन भगवान शिव ने त्रिपुरासुर नामक राक्षस का वध किया था. इसीलिए इस तिथि को त्रिपुरी पूर्णिमा या त्रिपुरारी पूर्णिमा भी कहा जाता है. माना जाता है कि इस दिन भगवान विष्णु और भगवान शिव दोनों की कृपा एक साथ प्राप्त होती है.

