Kartik Purnima 2025: कार्तिक मास साल के सबसे महत्‍वपूर्ण महीने में से एक है. इस महीने में दीपावली-छठ महापर्व मनाया जाता है. इसी महीने की एकादशी को देवउठनी एकादशी मनाते हैं. वहीं कार्तिक मास का समापन कार्तिक पूर्णिमा पर देव दीपावली मनाई जाती है. इसे त्रिपुरारी पूर्णिमा भी कहते हैं. कार्तिक पूर्णिमा के दिन भगवान विष्‍णु के साथ-साथ भगवान शिव की भी विशेष पूजा-अर्चना की जाती है. क्‍योंकि इसी दिन भगवान शिव ने त्रिपुरासुर नाम के राक्षस का वध किया था, जिसने तीनों लोकों में भारी उत्‍पात मचाया हुआ था. इसके बाद देवताओं ने काशी आकर घाटों पर दीपावली मनाई थी. तब से हर साल कार्तिक पूर्णिमा पर देव दीपावली मनाने और पवित्र नदियों, जलाशयों के पास दीपदान करने की परंपरा है.

यह भी पढ़ें: पैदाइशी लकी होते हैं इन तारीखों में जन्‍मे लोग, 'सूर्य' देते हैं ऊंचा पद, बेशुमार दौलत-शोहरत, लीडरशिप में होते हैं अव्‍वल

साल 2025 में कार्तिक पूर्णिमा कब है?

Add Zee News as a Preferred Source

पंचांग के अनुसार कार्तिक पूर्णिमा तिथि की शुरुआत 4 नवंबर को रात 10:36 बजे से होगी और अगले दिन 5 नवंबर को शाम 6:48 बजे तक रहेगी. चूंकि 5 नवंबर को सुबह से शाम तक पूर्णिमा तिथि रहेगी इसलिए 5 नवंबर को ही कार्तिक पूर्णिमा मानी जाएगी और इसी रात देव दीपावली मनाई जाएगी.

यह भी पढ़ें: 40 दिन तक रुचक राजयोग देगा 5 राशि वालों को जबरदस्‍त लाभ, मालामाल करके मौज कराएंगे 'मंगल'

कार्तिक पूर्णिमा पर गंगा स्‍नान और दीपदान का मुहूर्त

चूंकि देवताओं ने काशी में गंगा के घाटों पर दीप जलाकर दीपावली मनाई थी इसलिए कार्तिक पूर्णिमा के दिन गंगा स्‍नान करने और दीपदान करने का बड़ा महत्‍व है. यदि गंगा नदी में स्‍नान ना कर पाएं तो किसी अन्‍य पवित्र नदी में स्‍नान करें या घर पर ही नहाने के पानी में गंगाजल मिलाकर स्‍नान करें.

इस साल कार्तिक पूर्णिमा पर गंगा स्नान करने का मुहूर्त 5 नवंबर की सुबह 04:52 बजे से सुबह 5:44 बजे तक रहेगा. वहीं पूर्णिमा की पूजा सुबह 07:58 बजे से सुबह 09:20 बजे तक करना शुभ रहेगा. वहीं देव दीपावली के दिन दीपदान करने के लिए शुभ मुहूर्त शाम 05:15 बजे से रात 07:5 बजे तक रहेगा. कार्तिक पूर्णिमा के दिन गंगा स्‍नान करने से सारे पाप नष्‍ट हो जाते हैं, वहीं दीपदान करने से सुख-समृद्धि आती है.

यह भी पढ़ें: मेष से मीन राशि वालों के लिए कैसा रहेगा यह सप्‍ताह? पढ़ें साप्‍ताहिक राशिफल

(Disclaimer - प्रिय पाठक, हमारी यह खबर पढ़ने के लिए शुक्रिया. यह खबर आपको केवल जागरूक करने के मकसद से लिखी गई है. हमने इसको लिखने में सामान्य जानकारियों की मदद ली है. Zee News इसकी पुष्टि नहीं करता है.)