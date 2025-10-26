Advertisement
trendingNow12976019
Hindi Newsधर्म

कार्तिक पूर्णिमा कब है, 4 या 5 नवंबर 2025? स्‍नान और दीपदान का शुभ मुहूर्त क्‍या है?

Kartik Purnima 2025: हिंदू धर्म में कार्तिक मास की अमावस्‍या और पूर्णिमा का बड़ा महत्‍व है. कार्तिक अमावस्‍या की रात दिवाली मनाई जाती है, वहीं कार्तिक पूर्णिमा की रात को देवताओं की दिवाली मनाई जाती है. इस साल कार्तिक पूर्णिमा कब है? 

Written By  Shraddha Jain|Last Updated: Oct 26, 2025, 02:21 PM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

कार्तिक पूर्णिमा कब है, 4 या 5 नवंबर 2025? स्‍नान और दीपदान का शुभ मुहूर्त क्‍या है?

Kartik Purnima 2025: कार्तिक मास साल के सबसे महत्‍वपूर्ण महीने में से एक है. इस महीने में दीपावली-छठ महापर्व मनाया जाता है. इसी महीने की एकादशी को देवउठनी एकादशी मनाते हैं. वहीं कार्तिक मास का समापन कार्तिक पूर्णिमा पर देव दीपावली मनाई जाती है. इसे त्रिपुरारी पूर्णिमा भी कहते हैं. कार्तिक पूर्णिमा के दिन भगवान विष्‍णु के साथ-साथ भगवान शिव की भी विशेष पूजा-अर्चना की जाती है. क्‍योंकि इसी दिन भगवान शिव ने त्रिपुरासुर नाम के राक्षस का वध किया था, जिसने तीनों लोकों में भारी उत्‍पात मचाया हुआ था. इसके बाद देवताओं ने काशी आकर घाटों पर दीपावली मनाई थी. तब से हर साल कार्तिक पूर्णिमा पर देव दीपावली मनाने और पवित्र नदियों, जलाशयों के पास दीपदान करने की परंपरा है. 

यह भी पढ़ें: पैदाइशी लकी होते हैं इन तारीखों में जन्‍मे लोग, 'सूर्य' देते हैं ऊंचा पद, बेशुमार दौलत-शोहरत, लीडरशिप में होते हैं अव्‍वल

साल 2025 में कार्तिक पूर्णिमा कब है? 

Add Zee News as a Preferred Source

पंचांग के अनुसार कार्तिक पूर्णिमा तिथि की शुरुआत 4 नवंबर को रात 10:36 बजे से होगी और अगले दिन 5 नवंबर को शाम 6:48 बजे तक रहेगी. चूंकि 5 नवंबर को सुबह से शाम तक पूर्णिमा तिथि रहेगी इसलिए 5 नवंबर को ही कार्तिक पूर्णिमा मानी जाएगी और इसी रात देव दीपावली मनाई जाएगी. 

यह भी पढ़ें: 40 दिन तक रुचक राजयोग देगा 5 राशि वालों को जबरदस्‍त लाभ, मालामाल करके मौज कराएंगे 'मंगल'

कार्तिक पूर्णिमा पर गंगा स्‍नान और दीपदान का मुहूर्त  

चूंकि देवताओं ने काशी में गंगा के घाटों पर दीप जलाकर दीपावली मनाई थी इसलिए कार्तिक पूर्णिमा के दिन गंगा स्‍नान करने और दीपदान करने का बड़ा महत्‍व है. यदि गंगा नदी में स्‍नान ना कर पाएं तो किसी अन्‍य पवित्र नदी में स्‍नान करें या घर पर ही नहाने के पानी में गंगाजल मिलाकर स्‍नान करें. 

इस साल कार्तिक पूर्णिमा पर गंगा स्नान करने का मुहूर्त 5 नवंबर की सुबह 04:52 बजे से सुबह 5:44 बजे तक रहेगा. वहीं पूर्णिमा की पूजा सुबह 07:58 बजे से सुबह 09:20 बजे तक करना शुभ रहेगा. वहीं देव दीपावली के दिन दीपदान करने के लिए शुभ मुहूर्त शाम 05:15 बजे से रात 07:5 बजे तक रहेगा. कार्तिक पूर्णिमा के दिन गंगा स्‍नान करने से सारे पाप नष्‍ट हो जाते हैं, वहीं दीपदान करने से सुख-समृद्धि आती है. 

यह भी पढ़ें: मेष से मीन राशि वालों के लिए कैसा रहेगा यह सप्‍ताह? पढ़ें साप्‍ताहिक राशिफल

(Disclaimer - प्रिय पाठक, हमारी यह खबर पढ़ने के लिए शुक्रिया. यह खबर आपको केवल जागरूक करने के मकसद से लिखी गई है. हमने इसको लिखने में सामान्य जानकारियों की मदद ली है. Zee News इसकी पुष्टि नहीं करता है.) 

 

About the Author
author img
Shraddha Jain

ज़ी न्‍यूज में असिस्‍टेंट न्‍यूज एडिटर. पत्रकारिता में 15 वर्ष का अनुभव. दूरदर्शन, दैनिक भास्‍कर, BTv, चौथी दुनिया समेत कई संस्‍थानों में अपनी सेवाएं दी. धर्म-ज्‍योतिष, वास्‍तु व हस्‍तरेखा में गहरी...और पढ़ें

TAGS

Kartik Purnima 2025

Trending news

1770 में जिन 5 भारतीयों ने बसाया था ये खूबसूरत देश, वहां क्यों जा रहे उपराष्ट्रपति?
Seychelles
1770 में जिन 5 भारतीयों ने बसाया था ये खूबसूरत देश, वहां क्यों जा रहे उपराष्ट्रपति?
रिश्वतखोर DIG भुल्लर मामले में नया खुलासा, पंजाबी हस्तियों के नाम आए सामने
DIG Harcharan Bhullar
रिश्वतखोर DIG भुल्लर मामले में नया खुलासा, पंजाबी हस्तियों के नाम आए सामने
'ये सुसाइड नहीं Instutional Muder है'! राहुल गांधी ने BJP सरकार पर लगाए गंभीर आरोप
Satara Doctor Suicide
'ये सुसाइड नहीं Instutional Muder है'! राहुल गांधी ने BJP सरकार पर लगाए गंभीर आरोप
PM मोदी ने छठ महापर्व पर दी शुभकामनाएं, आज 'मन की बात' की बात में जानिए और क्या कहा
Mann Ki Baat
PM मोदी ने छठ महापर्व पर दी शुभकामनाएं, आज 'मन की बात' की बात में जानिए और क्या कहा
गुरु तेग बहादुर के शहीदी दिवस पर कीर्तन दरबार का आयोजन, केजरीवाल-मान ने टेका माथा
Guru Teg Bahadur Ji Shaheedi Diwas
गुरु तेग बहादुर के शहीदी दिवस पर कीर्तन दरबार का आयोजन, केजरीवाल-मान ने टेका माथा
आंध्र प्रदेश 1, नंबर 2... ये कैसी रैंकिंग जिसमें नॉर्थ इंडिया से ऊपर दक्षिण के राज्य
debt
आंध्र प्रदेश 1, नंबर 2... ये कैसी रैंकिंग जिसमें नॉर्थ इंडिया से ऊपर दक्षिण के राज्य
10 रुपये के बिस्कुट वाले शादाब पर जारी हुआ फतवा? अल्लाह को लेकर क्या कह गए जकाती
shadab zakati
10 रुपये के बिस्कुट वाले शादाब पर जारी हुआ फतवा? अल्लाह को लेकर क्या कह गए जकाती
प्यार, ब्लैकमेल या राजनीतिक दबाव? पुलिस ने मामले में आरोपी 'दारोगा' को किया गिरफ्तार
maharastra doctor suicide
प्यार, ब्लैकमेल या राजनीतिक दबाव? पुलिस ने मामले में आरोपी 'दारोगा' को किया गिरफ्तार
Weather Update: रजाई-कंबल का आ गया मौसम, सर्दी बजाएगी बैंड, यहां बढ़ेगी परेशानी
Weather
Weather Update: रजाई-कंबल का आ गया मौसम, सर्दी बजाएगी बैंड, यहां बढ़ेगी परेशानी
बंगाल की खाड़ी में कितनी स्पीड से बढ़ रहा तूफान? जानिए कहां और कब टकराएगा 'मोंथा'
cyclone
बंगाल की खाड़ी में कितनी स्पीड से बढ़ रहा तूफान? जानिए कहां और कब टकराएगा 'मोंथा'