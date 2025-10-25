Kartik Purnima 2025: धन लाभ के लिए करें ये 5 चमत्कारी उपाय, मां लक्ष्मी की कृपा से छप्पर फाड़कर बरसेगा पैसा

Kartik Purnima 2025: कार्तिक पूर्णिमा का पावन दिन इस साल 5 नवंबर, बुधवार को पड़ रहा है. इस तिथि को हिंदू धर्म में 'देव दीपावली' के रूप में भी मनाया जाता है. पौराणिक मान्यताओं के अनुसार, कार्तिक पूर्णिमा के दिन सभी देवी-देवता धरती पर उतरकर दिवाली मनाते हैं. यह पवित्र पूर्णिमा तिथि विशेष रूप से धन और ऐश्वर्य की देवी माता लक्ष्मी को समर्पित है. इसलिए, इस दिन किए गए विशेष पूजन और अनुष्ठानों से उनकी कृपा आसानी से प्राप्त की जा सकती है. अगर, आपकी आर्थिक स्थिति ठीक नहीं है या व्यापार में मंदी का सामना करना पड़ रहा है, तो कार्तिक पूर्णिमा के दिन ये 5 अचूक उपाय आपके लिए वरदान साबित हो सकते हैं. आइए जानते हैं उन उपायों के बारे में.

कनकधारा स्तोत्र का पाठ

धन की कमी दूर करने के लिए कार्तिक पूर्णिमा के दिन पूरे विधि-विधान से कनकधारा स्तोत्र का पाठ करें. पाठ करते समय, अशोक के पेड़ की जड़ को गंगाजल से धोकर शुद्ध कर लें और इसे अपनी तिजोरी या धन रखने के स्थान पर रख दें. माना जाता है कि ऐसा करने से शीघ्र ही धन प्राप्ति के मार्ग खुलते हैं और तिजोरी कभी खाली नहीं रहती.

चीनी पाउडर और अगरबत्ती का टोटका

धन संबंधी मनोकामनाओं की पूर्ति के लिए एक छोटा-सा चमत्कारी उपाय करें. थोड़ी-सी चीनी (शक्कर) का पाउडर लें और उस पर जलती हुई अगरबत्ती को सात बार घड़ी की विपरीत दिशा (Anti-Clockwise) में घुमाएं. इस पाउडर को अपने पर्स में रखें और तिजोरी या पैसे रखने की जगह पर भी थोड़ा-सा छिड़क दें. यह उपाय धन को आकर्षित करने में सहायक माना जाता है.

धनिया और सिक्के से करें उत्तर दिशा का उपाय

वास्तु शास्त्र के अनुसार, कार्तिक पूर्णिमा पर धनिया के बीज में मिट्टी और एक 1 रुपए का सिक्का मिलाकर किसी छोटे बर्तन में डाल दें. इसमें थोड़ा-सा पानी डालकर इसे घर की उत्तर दिशा में रख दें. जब ये धनिया के बीज अंकुरित होने लगें (उग जाएं), तो उन्हें अपने भोजन में इस्तेमाल करें. मान्यता है कि यह उपाय घर में धन लाभ और बरकत लाता है.

हल्दी की गांठ और महालक्ष्मी मंत्र का जाप

कार्तिक पूर्णिमा की पूजा संपन्न होने के बाद, 11 हल्दी की गांठें लें और उन्हें एक लाल कपड़े में बांधकर अपनी तिजोरी में रखें. इसके बाद, धन प्राप्ति के लिए माता लक्ष्मी के शक्तिशाली मंत्र 'ॐ ह्रीं श्रीं क्रीं श्रीं क्रीं क्लीं श्रीं महालक्ष्मी मम गृहे धनं पूरय पूरय चिंतायै दूरय दूरय स्वाहा' का 21 बार जाप करें. यह उपाय आपकी आर्थिक समस्याओं को जल्द ही दूर कर सकता है.

केसर और तुलसी के उपाय

घर में सुख-समृद्धि और मां लक्ष्मी की स्थायी कृपा बनाए रखने के लिए, कार्तिक पूर्णिमा के दिन गेहूं को पिसवाने से पहले एक विशेष उपाय करें. सबसे पहले, तुलसी के कुछ पत्ते और केसर के 2 दाने माता लक्ष्मी को अर्पित करें. इसके बाद, इन्हीं तुलसी के पत्तों और केसर को गेहूं में मिलाकर पिसवा लें. मान्यता है कि इस उपाय से घर में हमेशा बरकत बनी रहती है और आर्थिक स्थिति मजबूत होती है.

(Disclaimer: यहां दी गई जानकारी सामान्य मान्यताओं और जानकारियों पर आधारित है. ZEE NEWS इसकी पुष्टि नहीं करता है.)