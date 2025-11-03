Advertisement
trendingNow12986540
Hindi Newsधर्म

Kartik Purnima 2025: कार्तिक पूर्णिमा के दिन भूलकर भी ना करें इन चीजों का दान, खाली हो जाएगी तिजोरी!

Kartik Purnima 2025 Daan Mistakes: मान्यता है कि कार्तिक पूर्णिमा के दिन किया गया दान-पुण्य कई जन्मों के पापों को मिटा देता है. हालांकि शास्त्रों में यह भी कहा गया है कि इस दिन कुछ वस्तुओं का दान भूलकर भी नहीं करना चाहिए, अन्यथा इसका विपरीत फल प्राप्त होता है.

Written By  Dipesh Thakur|Last Updated: Nov 03, 2025, 02:46 PM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

Kartik Purnima 2025: कार्तिक पूर्णिमा के दिन भूलकर भी ना करें इन चीजों का दान, खाली हो जाएगी तिजोरी!

Kartik Purnima 2025 Daan Mistakes: हिंदू पंचांग के अनुसार, कार्तिक मास का आखिरी दिन कार्तिक पूर्णिमा के नाम से जाना जाता है. इस दिन का सनातन धर्म में विशेष महत्व बताया गया है. पौराणिक मान्यता है कि इस दिन देवतागण देवलोक से पृथ्वी लोक पर पधारते हैं. इसलिए काशी के गंगा घाटों को मिट्टी के दीयों से भव्यता से सजाया जाता है. कहते हैं कि इस दिन देवतागण पृथ्वी लोक पर देव दिवाली मनाने के लिए पधारते हैं. यही वजह है कि कार्तिक पूर्णिमा के दिन लोग अपने घरों और पवित्र नदियों में स्नान करते हैं और दीपदायी का पुण्य काम करते हैं. पूर्णिमा के दिन दान करने की भी परंपरा रही है. चूंकि, पूर्णिमा का दिन धन की देवी मां लक्ष्मी को समर्पित होता है, इसलिए इस दिन दान करने से उनकी विशेष कृपा प्राप्त होती है, लेकिन पावन दिन पर कुछ चीजों का दान  बेहद अशुभ माना गया है. ऐसे में आइए जानते हैं कि कार्तिक पूर्णिमा के दिन किन चीजों का दान भूलकर भी नहीं करना चाहिए.  

लोहे की वस्तुएं

कार्तिक पूर्णिमा के दिन लोहे से बनी वस्तुओं का दान अशुभ माना गया है. यह ग्रह शनि से जुड़ा तत्व है, और इस दिन इसका दान करने से जीवन में कठिनाइयां, आर्थिक हानि या मानसिक तनाव बढ़ सकता है.

Add Zee News as a Preferred Source

नमक या खाने का अतिरिक्त मसाला

शास्त्रों के अनुसार, नमक का दान कभी भी किसी पर्व या पूर्णिमा तिथि पर नहीं करना चाहिए. नमक चंद्र और शुक्र ग्रह से संबंधित होता है. इसे दान करने से रिश्तों में कड़वाहट और पारिवारिक कलह की संभावना बढ़ सकती है.

पुराने या फटे कपड़े

दान हमेशा पवित्र भाव से किया जाता है, इसलिए कार्तिक पूर्णिमा पर पुराने, मैले या फटे कपड़े देना पाप के समान माना गया है. ऐसा करने से पुण्य के बजाय पाप लगता है और देवी-देवता प्रसन्न नहीं होते.

काला तिल या काला कपड़ा

काला रंग राहु और शनि ग्रह से जुड़ा होता है. इस दिन इनसे संबंधित वस्तुओं का दान करने से शुभ फल के बजाय नकारात्मक ऊर्जा का प्रभाव बढ़ सकता है. कार्तिक पूर्णिमा के दिन सफेद, पीले या लाल रंग की वस्तुएं दान करना अधिक शुभ माना गया है.

यह भी पढ़ें: कार्तिक पूर्णिमा पर बन रहा दुर्लभ योग, इस दिन का 1 उपाय बदल देगा किस्मत

तेल या जली हुई दीपक की बाती

तेल या इस्तेमाल की हुई दीपक की बाती का दान करना पूर्णिमा या किसी भी शुभ दिन वर्जित है. ऐसा करने से लक्ष्मी का अपमान माना जाता है और घर में दरिद्रता का वास हो सकता है.

(Disclaimer: यहां दी गई जानकारी सामान्य मान्यताओं और जानकारियों पर आधारित है. ZEE NEWS इसकी पुष्टि नहीं करता है.)

About the Author
author img
Dipesh Thakur

दीपेश ठाकुर, पिछले 10 वर्षों से डिजिटल पत्रकारिता में सक्रिय हैं. श्रीठाकुर के पास प्रिंट और डिडिटल मीडिया में अच्छा अनुभव है. इस वक्त Zee News वरीय उप-संपादक के तौर पर कार्यरत हैं. ज्योतिष शास्त्र...और पढ़ें

TAGS

Kartik Purnima 2025

Trending news

महबूबा मुफ्ती की अदालत से अपील, अंडरट्रायल कैदियों को जम्‍मू-कश्मीर वापस लाया जाए
Mehbooba Mufti
महबूबा मुफ्ती की अदालत से अपील, अंडरट्रायल कैदियों को जम्‍मू-कश्मीर वापस लाया जाए
ये गर्व नहीं शर्म का विषय... दुनिया के 10 सबसे प्रदूषित शहरों में सब के सब भारत के
air pollution
ये गर्व नहीं शर्म का विषय... दुनिया के 10 सबसे प्रदूषित शहरों में सब के सब भारत के
सुरक्षा बलों का 'SADO' अभियान: कश्मीर के जंगलों में दो पुराने आतंकवादी ठिकाने ध्वस्त
hideouts
सुरक्षा बलों का 'SADO' अभियान: कश्मीर के जंगलों में दो पुराने आतंकवादी ठिकाने ध्वस्त
जिहाद गया तेल लेने ! ऑपरेशन सिंदूर के डर से आका छिपे तो भड़के हाफिज सईद के गुर्गे
Operation Sindoor News
जिहाद गया तेल लेने ! ऑपरेशन सिंदूर के डर से आका छिपे तो भड़के हाफिज सईद के गुर्गे
'आतंकवाद को खत्म करने के लिए 360 डिग्री...,' श्रीनगर पहुंचे उपराज्यपाल मनोज सिन्हा
Jammu-kashmir
'आतंकवाद को खत्म करने के लिए 360 डिग्री...,' श्रीनगर पहुंचे उपराज्यपाल मनोज सिन्हा
'हमारी सत्ता आई तो बंगाल- बांग्लादेश एक हो जाएगा', BJP सांसद का बयान बना गले की फांस
Jagannath Sarkar
'हमारी सत्ता आई तो बंगाल- बांग्लादेश एक हो जाएगा', BJP सांसद का बयान बना गले की फांस
शीशे में फंसी थी वो, जब गांववालों से लेकर जज साहब तक एक चिड़िया को बचाने दौड़े
Kerala News
शीशे में फंसी थी वो, जब गांववालों से लेकर जज साहब तक एक चिड़िया को बचाने दौड़े
महाराष्ट्र में डॉक्टरों की हड़ताल का व्यापक असर, OPD बंद! फलटण केस पर इंसाफ की मांग
Maharashtra
महाराष्ट्र में डॉक्टरों की हड़ताल का व्यापक असर, OPD बंद! फलटण केस पर इंसाफ की मांग
बस से टकराया बजरी से भरा ट्रक, ड्राइवर समेत 20 की मौत, कटकर इधर-उधर बिखरे हाथ-पैर
Telangana NEWS
बस से टकराया बजरी से भरा ट्रक, ड्राइवर समेत 20 की मौत, कटकर इधर-उधर बिखरे हाथ-पैर
दिल्ली दंगा: 'सारी गड़बड़ी सबूत गढ़ने से हुई...' सिब्बल के बाद खुर्शीद ने रखी दलील
2020 Delhi riots
दिल्ली दंगा: 'सारी गड़बड़ी सबूत गढ़ने से हुई...' सिब्बल के बाद खुर्शीद ने रखी दलील