Karwa Chauth 2025 Ahmedabad: अहमदाबाद में करवा चौथ का रंग और रस्में, जानें शहर में कब निकलेगा चांद और पूजा मुहूर्त?

Ahmedabad Chand Nikalne ka Samay: गुजरात के बड़े शहर अहमदाबाद में करवा चौथ का त्योहार इस बार भी पूरे उल्लास और श्रद्धा के साथ मनाया जा रहा है. सुबह से ही शहर का माहौल उत्सवमय दिखाई दे रहा है. बाज़ारों में महिलाओं की भीड़, साड़ियों और गहनों की चमक, और मेहंदी की खुशबू ने शहर की फिज़ा को खास बना रखा है. अपने पति की लंबी उम्र और वैवाहिक सुख-समृद्धि के लिए महिलाएं पूरे दिन के निर्जला व्रत पर हैं. अपने पारंपरिक परिधान में सजी-संवरी महिलाओं के चेहरे पर खास आभा झलक रही है.

सजावट और सोलह श्रृंगार की रौनक

अहमदाबाद की महिलाएं करवा चौथ पर सोलह श्रृंगार के साथ खुद को सजा-संवारकर देवी समान प्रतीत होती हैं. लाल, गुलाबी, सुनहरे रंग की साड़ियां और लहंगे शहर के हर कोने में परंपरा की छटा बिखेरते हैं. कई इलाकों जैसे मणिनगर, वासणा और बोडकदेव में आज महिलाओं ने सामूहिक रूप से करवा चौथ की पूजा की. मंदिरों और सोसायटी परिसरों में सजी थालियां, रोली-चावल, करवा और दीपक की रोशनी आज खास रहने वाले हैं.

पूजा विधि और कथा का सुनना

शाम को शुभ मुहूर्त के समय महिलाएं पूजा स्थल पर एकत्रित होंगी. जहां वे माता पार्वती, भगवान शिव, गणेश जी और चंद्र देव की विधिपूर्वक आराधना करेंगी. पारंपरिक कथा में सुहागिनों ने करवा चौथ की पौराणिक कथा सुनेंगी, जिसमें करवा नामक महिला की अटल श्रद्धा और भक्ति का वर्णन है. कथा के दौरान महिलाएं अपने पति की दीर्घायु के लिए मनोकामना करती हैं. इस व्रत की सबसे बड़ी खूबी यह है कि इसमें प्रेम और विश्वास दोनों की गहराई झलकती है.

चांद का इंतज़ार और व्रत खोलने की रस्म

रात ढलते ही अहमदाबाद की छतों पर महिलाओं की नज़रें आसमान की ओर टिक जाएंगी. चांद निकलने पर सभी सुहागिनें छलनी से पति का चेहरा देखकर चंद्रमा को अर्घ्य देती हैं और फिर पति के हाथ से जल ग्रहण कर व्रत तोड़ती हैं. उस पल की भावना को शब्दों में पिरोना मुश्किल होता है. यह केवल एक व्रत नहीं, बल्कि प्रेम और समर्पण का अद्भुत संगम है.

परंपरा और आधुनिकता का सुंदर मेल

अहमदाबाद में करवा चौथ न केवल धार्मिक दृष्टि से महत्वपूर्ण है, बल्कि यह आधुनिक समाज में भी रिश्तों की गहराई को जीवित रखने का प्रतीक बन चुका है. यहां की महिलाएँ आधुनिक जीवनशैली अपनाने के बावजूद परंपराओं से गहराई से जुड़ी हैं. यही कारण है कि हर साल यह पर्व शहर में नई उमंग, रंग और श्रद्धा के साथ मनाया जाता है. चांद की चांदनी में नहाई सुहागिनों का यह उत्सव अहमदाबाद की संस्कृति की सुंदर झलक पेश करता है.

अहमदाबाद में करवा चौथ 2025 चांद निकलने का समय

द्रिक पंचांग के अनुसार, अहमदाबाद में करवा चौथ 2025 में चंद्रमा का उदय शाम 08:47 PM को होगा. जबकि पूजा मुहूर्त का शुभ मुहूर्त शाम करीब 05:58 बजे से 07:11 PM के बीच रहने वाला है. वहीं व्रत का समय सुबह 06:34 बजे से रात 08:47 PM तक माना गया है.