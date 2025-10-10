करवा चौथ पर बेंगलुरु में कब होगा चांद का दीदार, नोट कर लें मुहूर्त और समय

Bengaluru Chand Nikalne ka Samay: करवा चौथ का व्रत विवाहित महिलाओं के लिए सबसे पवित्र और विशेष पर्व माना जाता है. इस दिन महिलाएं पूरे दिन निर्जल व्रत रखती हैं और अपने पति की लंबी आयु, सुख-समृद्धि और वैवाहिक प्रेम की कामना करती हैं. करवा चौथ का सबसे महत्वपूर्ण और पवित्र क्षण होता है चंद्रमा का दर्शन और इसके बाद व्रत का पारण. ऐसे में आइए जानते हैं इस साल करवा चौथ पर बेंगलुरु में चांद कब नजर आएगा और चंद्र दर्शन के बाद व्रती महिलाएं व्रत का पारण कैसे कर सकती हैं, इसके लिए जरूरी नियम क्या हैं.

चंद्र दर्शन का महत्व

करवा चौथ पर चंद्रमा का दर्शन करने से पति की आयु लंबी और वैवाहिक जीवन सुखी माना जाता है. चंद्रमा मानसिक शांति और भावनाओं में स्थिरता का प्रतीक है. इस दिन उसका दर्शन जीवन में सकारात्मक ऊर्जा लाता है. पौराणिक कथाओं के अनुसार, देवी पार्वती ने भगवान शिव के लिए इसी प्रकार का व्रत रखा था. तभी से यह परंपरा प्रचलित है. छलनी से चांद और पति का चेहरा देखकर अर्घ्य देने का अर्थ है, जीवनसाथी के प्रति प्रेम और विश्वास व्यक्त करना.

बेंगलुरु में कब दिखेगा चांद?

हिंदू पंचांग के अनुसार, इस साल करवा चौथ पर बेंगलुरु में चांद निकलने का समय लगभग रात 8 बजकर 48 मिनट है. व्रती महिलाएं इस समय चांद के दर्शन करने के बाद निर्जला व्रत का पारण कर सकती हैं.

कैसे करें करवा चौथ का पारण

शाम को महिलाएं अपने घर में सजधजकर माता गौरी, भगवान शिव और कार्तिकेय की पूजा करती हैं. चांद निकलते ही महिलाएं छलनी से चंद्रमा और पति का चेहरा देखती हैं. पानी या दूध लेकर चंद्रमा को अर्घ्य अर्पित किया जाता है. इसके बाद पति के हाथ से जल पीकर व्रत का पारण किया जाता है. पारण के बाद हल्का और पौष्टिक भोजन ग्रहण किया जाता है, जिससे व्रत पूर्ण होता है.

(Disclaimer: यहां दी गई जानकारी सामान्य मान्यताओं और जानकारियों पर आधारित है. ZEE NEWS इसकी पुष्टि नहीं करता है.)