धर्म

Karwa Chauth 2025: अखंड सौभाग्य की कामना होगी पूर्ण, करवा चौथ पर राशि अनुसार करें इन चीजों का दान

Karwa Chauth Daan According to Zodiac: करवा चौथ पर राशि के अनुसार दान करना अत्यंत शुभ और मंगलकारी माना गया है. आइए जानते हैं कि करवा चौथ पर राशि अनुसार किन चीजों का दान करना शुभ रहेगा.

 

Written By  Dipesh Thakur|Last Updated: Oct 07, 2025, 04:42 PM IST
Karwa Chauth 2025: अखंड सौभाग्य की कामना होगी पूर्ण, करवा चौथ पर राशि अनुसार करें इन चीजों का दान

Karwa Chauth Daan According to Zodiac: हिंदू धर्म में करवा चौथ का पर्व अत्यंत शुभ और पवित्र माना गया है. यह व्रत विवाहित महिलाओं द्वारा अपने पति की दीर्घायु, उत्तम स्वास्थ्य और वैवाहिक सुख-समृद्धि के लिए रखा जाता है. इस साल करवा चौथ का व्रत 10 अक्टूबर 2025 को मनाया जाएगा. इस दिन महिलाएं दिनभर निर्जला व्रत रखती हैं और चंद्रमा के दर्शन के बाद ही व्रत का समापन करती हैं. श्रद्धा और नियमपूर्वक किया गया यह व्रत सौभाग्य, समृद्धि और दांपत्य जीवन में स्थिरता लाता है. ऐसे में आइए जानते हैं कि इस साल करवा चौथ पर राशि के अनुसार, किन चीजों का दान करने से अखंड सौभाग्य की प्राप्ति होगी.

करवा चौथ 2025 पर चंद्रोदय का समय

इस साल करवा चौथ के दिन चंद्रमा के दर्शन का समय शाम को निर्धारित रहेगा. व्रत रखने वाली महिलाएं चंद्रोदय के पश्चात अर्घ्य देकर अपने पति के हाथों से जल ग्रहण कर व्रत खोलेंगी. इस दौरान सोलह श्रृंगार और पूजा विधि का विशेष ध्यान रखा जाता है.

करवा चौथ पर दान का महत्व

करवा चौथ केवल व्रत और पूजा का ही नहीं, बल्कि दान-पुण्य का भी विशेष दिन माना गया है. मान्यता है कि यदि महिलाएं इस दिन अपनी राशि के अनुसार दान करती हैं, तो उनके ग्रह मजबूत होते हैं और जीवन में सुख, सौभाग्य तथा समृद्धि आती है.

राशि अनुसार शुभ दान

मेष राशि- लाल वस्त्र या लाल रूमाल का दान करें. इससे मंगल ग्रह मजबूत होता है और सौभाग्य में वृद्धि होती है.

वृषभ राशि- गुलाबी चूड़ियों का दान करना शुभ रहेगा. यह शुक्र ग्रह को प्रसन्न करता है और वैवाहिक जीवन में प्रेम बढ़ाता है.

मिथुन राशि- मेहंदी का दान करें. यह दान संबंधों में मिठास और स्थायित्व लाता है.

कर्क राशि- मंदिर में सिंदूर दान करें. इससे दांपत्य जीवन में स्थिरता और शांति बनी रहती है.

सिंह राशि- पायल का दान करें. इससे सूर्य देव की कृपा प्राप्त होती है और आत्मविश्वास में वृद्धि होती है.

कन्या राशि- फूलों का दान करना मंगलकारी है. यह बुध ग्रह की कृपा दिलाता है और मन को सकारात्मक ऊर्जा प्रदान करता है.

तुला राशि- आलता का दान करें. यह शुक्र ग्रह को संतुलित रखता है और आकर्षण तथा सौंदर्य बढ़ाता है.

वृश्चिक राशि- लाल चुनरी का दान शुभ माना गया है. इससे शक्ति और सौभाग्य में वृद्धि होती है.

धनु राशि- पीली साड़ी का दान करें. यह बृहस्पति ग्रह को प्रसन्न करता है और जीवन में सुख-संपन्नता लाता है.

मकर राशि- काजल का दान करें. यह शनि ग्रह को शांत करता है और नकारात्मकता को दूर करता है.

कुंभ राशि- वस्त्रों का दान करना अत्यंत शुभ होता है. इससे सामाजिक सम्मान और मानसिक शांति प्राप्त होती है.

मीन राशि- मेकअप सामग्री का दान करें. यह आकर्षण और सौभाग्य दोनों को बढ़ाता है.

(Disclaimer: यहां दी गई जानकारी सामान्य मान्यताओं और जानकारियों पर आधारित है. ZEE NEWS इसकी पुष्टि नहीं करता है.)

About the Author
author img
Dipesh Thakur

दीपेश ठाकुर, पिछले 10 वर्षों से डिजिटल पत्रकारिता में सक्रिय हैं. श्रीठाकुर के पास प्रिंट और डिडिटल मीडिया में अच्छा अनुभव है. इस वक्त Zee News वरीय उप-संपादक के तौर पर कार्यरत हैं. ज्योतिष शास्त्र...और पढ़ें

