करवा चौथ पर महासंयोग, अखंड सौभाग्‍य का मिलेगा आशीर्वाद, नोट कर लें चंद्रोदय का समय
Karwa Chauth 2025: पति की लंबी उम्र और सुखी वैवाहिक जीवन के लिए रखे जाने वाले करवा चौथ व्रत के दिन इस साल बेहद शुभ संयोग बन रहा है. यह महासंयोग करवा चौथ व्रत और पूजा का कई गुना फल देगा.  

Written By  Shraddha Jain|Last Updated: Sep 22, 2025, 03:09 PM IST
Karwa Chauth kab hai: हर साल कार्तिक माह के कृष्‍ण पक्ष की चतुर्थी को करवा चौथ व्रत रखा जाता है. सुहागिन महिलाओं के लिए करवा चौथ व्रत बेहद अहम है क्‍योंकि यह व्रत पति की लंबी उम्र की कामना के लिए रखा जाता है. यह व्रत निर्जला रखा जाता है और रात को चंद्रमा के दर्शन के बाद ही व्रत खोला जाता है. अखंड सौभाग्‍य पाने के लिए सुहागिन महिलाएं यह निर्जला व्रत रखती हैं, सोलह श्रृंगार करती हैं. इस साल करवा चौथ कब है और पूजा मुहूर्त, चंद्रोदय समय क्‍या है, जानिए. 

यह भी पढ़ें: महागोचर है मंगल का तुला राशि में प्रवेश, 36 दिन में धन से लद जाएंगे 5 र‍ाशि वाले लोग, झट से बदल जाएगी जिंदगी

करवा चौथ तिथि 2025 

पंचांग के अनुसार, कार्तिक माह की कृष्ण पक्ष की चतुर्थी तिथि 9 अक्टूबर की रात 10 बजकर 54 मिनट से शुरू होकर 10 अक्टूबर की रात 11 बजकर 23 मिनट पर समाप्‍त होगी. चूंकि करवा चौथ में चांद के दर्शन करने और पूजा करने का महत्‍व है इसलिए 10 अक्‍टूबर को करवा चौथ व्रत रखा जाएगा. 

यह भी पढ़ें: अक्‍टूबर में आधा दर्जन ग्रह गोचर, बनेंगे एक से एक बढ़कर शुभ योग, नोटों में लोटेंगे इन राशियों के लोग

करवा चौथ पर चंद्रोदय समय 

इस साल करवा चौथ पर व्रती महिलाओं को व्रत खोलने के लिए ज्‍यादा इंतजार नहीं करना पड़ेगा. 10 अक्‍टूबर को रात 7 बजकर 58 मिनट के बाद चंद्रोदय होगा. जिसके बाद महिलाएं चांद देखकर अर्घ्‍य देकर अपना व्रत खोल सकेंगी. 

करवा चौथ 2025 पर शुभ योग 

ज्‍योतिष के अनुसार करवा चौथ पर रोहिणी नक्षत्र, अमृत सिद्धि योग और सर्वार्थ सिद्धि योग का बेहद शुभ संयोग बन रहा है. यह शुभ योग व्रत, पूजा-पाठ करने, शुभ कार्य करने के लिए अतिउत्‍तम माने गए हैं. इन शुभ योग में किए गए काम का कई गुना ज्‍यादा शुभ फल मिलता है. ऐसे शुभ योग में करवा चौथ व्रत रखने से पति-पत्नी के बीच प्रेम बढ़ेगा, वैवाहिक जीवन में मधुरता आएगी. 

यह भी पढ़ें: हर किसी से दिल लगा बैठते हैं इस मूलांक के लोग, कोई काम नहीं करते हैं पूरा, गंवा देते हैं हाथ आए मौके 

सुबह सरगी खाकर होती है व्रत की शुरुआत 

करवा चौथ के दिन सुहागिनें तड़के सुबह सास द्वारा दी गई सरगी खाकर व्रत प्रारंभ करती हैं. यह सरगी ससुराल की ओर से आशीर्वाद और प्रेम की निशानी होती है, जिसमें फल, मेवे, मिठाइयां, साड़ी आदि श‍ामिल होते हैं. सरगी खाने के बाद व्रती महिला पूरे दिन निर्जला रहती हैं और फिर रात को चांद नजर आने के बाद अर्घ्‍य देकर ही व्रत खोलती हैं. 

(Disclaimer - प्रिय पाठक, हमारी यह खबर पढ़ने के लिए शुक्रिया. यह खबर आपको केवल जागरूक करने के मकसद से लिखी गई है. हमने इसको लिखने में सामान्य जानकारियों की मदद ली है. Zee News इसकी पुष्टि नहीं करता है.) 

About the Author
author img
Shraddha Jain

ज़ी न्‍यूज में असिस्‍टेंट न्‍यूज एडिटर. पत्रकारिता में 15 वर्ष का अनुभव. दूरदर्शन, दैनिक भास्‍कर, BTv, चौथी दुनिया समेत कई संस्‍थानों में अपनी सेवाएं दी. धर्म-ज्‍योतिष, वास्‍तु व हस्‍तरेखा में गहरी...और पढ़ें

TAGS

Karwa chauth 2025

Trending news

