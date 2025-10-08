Advertisement
trendingNow12952647
Hindi Newsधर्म

Karwa Chauth 2025: नवविवाहिताएं ध्‍यान दें! पहली बार कर रही हैं करवा चौथ तो जरूर जान लें ये बातें, वरना टूट जाएगा व्रत

Karwa Chauth 2025: करवा चौथ का इंतजार सुहागिनों को बेसब्री से रहता है. उस पर नवविवाहिता हो और पहला करवा चौथ व्रत हो तो बेसब्री और भी बढ़ जाती है. लेकिन उत्‍साह में कुछ जरूरी बातों की अनदेखी ना कर बैठें. 

Written By  Shraddha Jain|Last Updated: Oct 08, 2025, 11:46 AM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

Karwa Chauth 2025: नवविवाहिताएं ध्‍यान दें! पहली बार कर रही हैं करवा चौथ तो जरूर जान लें ये बातें, वरना टूट जाएगा व्रत

First Karwa Chauth Pooja: करवा चौथ व्रत का विवाहित महिला के जीवन में विशेष महत्‍व होता है. सुहागिन महिलाएं करवा चौथ व्रत के कई दिन पहले से इसकी तैयारियां शुरू कर देती हैं. इस दिन के लिए खास ड्रेस और ज्‍वैलरी तैयार करवाती हैं. खूब सजती-संवरती हैं, हाथों में मेहंदी रचाती हैं. यदि शादी के बाद पहला करवा चौथ हो तो उत्‍साह और भी ज्‍यादा होता है. ससुराल में सरगी से लेकर करवा चौथ की पूजा के लिए विशेष इंतजाम किए जाते हैं. इस साल 10 अक्‍टूबर को करवाचौथ व्रत रखा जाएगा. पहली बार करवाचौथ कर रहीं नवविवाहिताएं इस दिन कुछ बातों का विशेष ध्‍यान रखें. 

यह भी पढ़ें: इन मूलांक वाले जोड़ों के बीच रहता है 36 का आंकड़ा, साबित होते हैं सबसे बुरे कपल

पहले करवा चौथ पर ध्‍यान रखें ये बातें - 

Add Zee News as a Preferred Source

- बेहतर है कि करवा चौथ व्रत की सारी तैयारियां एक दिन पहले ही पूरी कर लें. फिर चाहे वह गहने-कपड़े हों या पूजा की सामग्री. सब पहले ही इकट्ठी कर लें. 

- करवा चौथ की सुबह सही समय पर सरगी लें. सरगी एक तरह का भोजन या नाश्‍ता होता है जो करवा चौथ व्रत शुरू करने से पहले लिया जाता है. सरगी सूर्योदय से पहले ही ले लेनी चाहिए. सरगी में सूखे मेवे, फल, और हल्का भोजन शामिल होता है ताकि दिनभर आपको ऊर्जा मिलती रहे. सरगी में कोई भी तामसिक चीजें ना लें. 

- करवा चौथ के दिन पारंपरिक कपड़े ही पहनें. बेहतर है कि शादी का जोड़ा पहनें. पहली बार करवाचौथ रख रहीं नवविवाहिताएं आमतौर पर शादी का जोड़ा पहनती हैं और ऐसा करना बेहद शुभ माना जाता है. यदि शादी का जोड़ा नहीं पहन रही हैं तो भी लाल या हरे रंग की साड़ी, लहंगा या सूट पहन सकते हैं. गलती से भी काला, भूरा, नीला रंग ना पहनें. 

यह भी पढ़ें: कुबेर का खजाना लेकर आ रहे 'सूर्य', दिवाली से पहले राजयोग बनाकर देंगे राजगद्दी, 4 राशियों की होगी ऐश!

- करवाचौथ के दिन सोलह श्रृंगार करें. मेहंदी रचाएं. 

- पूरे दिन निर्जला रहें. कुछ भी ना खाएं वरना व्रत टूट जाएगा. शाम को चांद देखने के बाद ही पूजा और अर्घ्‍य देने के बाद ही व्रत खोलें. अपने पति के हाथ से पानी पीकर व्रत खोलें. 

- पूजा शुभ मुहूर्त में ही करें. यदि बादल के कारण चांद नजर ना आए तो जहां चांद नजर आ गया है वहां से वीडियो कॉल के जरिए चांद के दर्शन करके व्रत खोल लें. 

- करवाचौथ के दिन बड़ों का आशीर्वाद जरूर लें. साथ ही किसी से झगड़ा-बहस ना करें. ऐसे कोई मेहनती काम ना करें, जिससे थकावट हो जाए. 

- व्रत खोलते समय हल्का और पौष्टिक भोजन लें ताकि आपका शरीर जल्दी से सामान्य अवस्था में आ सके. तामसिक भोजन ना करें, वरना व्रत का फल नहीं मिलेगा. 

- किसी सुहागिन को सुहाग की सामग्री जरूर भेंट करें. 

(Disclaimer - प्रिय पाठक, हमारी यह खबर पढ़ने के लिए शुक्रिया. यह खबर आपको केवल जागरूक करने के मकसद से लिखी गई है. हमने इसको लिखने में सामान्य जानकारियों की मदद ली है. Zee News इसकी पुष्टि नहीं करता है.) 

About the Author
author img
Shraddha Jain

ज़ी न्‍यूज में असिस्‍टेंट न्‍यूज एडिटर. पत्रकारिता में 15 वर्ष का अनुभव. दूरदर्शन, दैनिक भास्‍कर, BTv, चौथी दुनिया समेत कई संस्‍थानों में अपनी सेवाएं दी. धर्म-ज्‍योतिष, वास्‍तु व हस्‍तरेखा में गहरी...और पढ़ें

TAGS

Karwa chauth 2025

Trending news

इन फिल्म स्टार्स के पास है चोरी की लग्जरी कारें? लैंड क्रूजर, डिफेंडर को लेकर खुलासा
Smuggling
इन फिल्म स्टार्स के पास है चोरी की लग्जरी कारें? लैंड क्रूजर, डिफेंडर को लेकर खुलासा
अंग्रेजों को दिए कर्ज का ब्याज आज भी वसूलते हैं नवाब, रकम इतनी कि पान भी ना ले पाएं
Lucknow
अंग्रेजों को दिए कर्ज का ब्याज आज भी वसूलते हैं नवाब, रकम इतनी कि पान भी ना ले पाएं
पीएम मोदी की गुजरात से दिल्‍ली तक की यात्रा में कैसे बदल गई बीजेपी की पूरी कहानी?
BJP
पीएम मोदी की गुजरात से दिल्‍ली तक की यात्रा में कैसे बदल गई बीजेपी की पूरी कहानी?
Thousand को Thursday लिखने पर टीचर सस्पेंड, लेटर बनाने वाले अधिकारी ने पूरी की कसर
teacher suspension over spelling mistake
Thousand को Thursday लिखने पर टीचर सस्पेंड, लेटर बनाने वाले अधिकारी ने पूरी की कसर
सुप्रीम कोर्ट में जूता फेंकने की घटना पर CJI गवई की मां का आया पहला बयान
#Supreme Court
सुप्रीम कोर्ट में जूता फेंकने की घटना पर CJI गवई की मां का आया पहला बयान
लैंडस्लाइड, बारिश और... आज इन रास्तों पर मत जाइएगा; मौसम विभाग ने जारी की चेतावनी
Weather
लैंडस्लाइड, बारिश और... आज इन रास्तों पर मत जाइएगा; मौसम विभाग ने जारी की चेतावनी
वायुसेना के स्थापना दिवस पर IAF चीफ की दुश्मनों को चेतावनी, कहा- ऑपरेशन सिंदूर...
air force
वायुसेना के स्थापना दिवस पर IAF चीफ की दुश्मनों को चेतावनी, कहा- ऑपरेशन सिंदूर...
तिरंगे का अपमान! खिलाड़ियों के अंडरगारमेंट्स पर राष्ट्रध्वज, जानें क्या है सजा?
DNA
तिरंगे का अपमान! खिलाड़ियों के अंडरगारमेंट्स पर राष्ट्रध्वज, जानें क्या है सजा?
बरेली हिंसा के पीछे मौलाना या सरकार? दंगाइयों को बेगुनाह बताने वाला का सच आया सामने
DNA
बरेली हिंसा के पीछे मौलाना या सरकार? दंगाइयों को बेगुनाह बताने वाला का सच आया सामने
ताबूत पर इंडिगो ने लिखा-बहुत ज्यादा भारी, लोगों ने लगाई क्लास
DNA
ताबूत पर इंडिगो ने लिखा-बहुत ज्यादा भारी, लोगों ने लगाई क्लास