First Karwa Chauth Pooja: करवा चौथ व्रत का विवाहित महिला के जीवन में विशेष महत्‍व होता है. सुहागिन महिलाएं करवा चौथ व्रत के कई दिन पहले से इसकी तैयारियां शुरू कर देती हैं. इस दिन के लिए खास ड्रेस और ज्‍वैलरी तैयार करवाती हैं. खूब सजती-संवरती हैं, हाथों में मेहंदी रचाती हैं. यदि शादी के बाद पहला करवा चौथ हो तो उत्‍साह और भी ज्‍यादा होता है. ससुराल में सरगी से लेकर करवा चौथ की पूजा के लिए विशेष इंतजाम किए जाते हैं. इस साल 10 अक्‍टूबर को करवाचौथ व्रत रखा जाएगा. पहली बार करवाचौथ कर रहीं नवविवाहिताएं इस दिन कुछ बातों का विशेष ध्‍यान रखें.

पहले करवा चौथ पर ध्‍यान रखें ये बातें -

- बेहतर है कि करवा चौथ व्रत की सारी तैयारियां एक दिन पहले ही पूरी कर लें. फिर चाहे वह गहने-कपड़े हों या पूजा की सामग्री. सब पहले ही इकट्ठी कर लें.

- करवा चौथ की सुबह सही समय पर सरगी लें. सरगी एक तरह का भोजन या नाश्‍ता होता है जो करवा चौथ व्रत शुरू करने से पहले लिया जाता है. सरगी सूर्योदय से पहले ही ले लेनी चाहिए. सरगी में सूखे मेवे, फल, और हल्का भोजन शामिल होता है ताकि दिनभर आपको ऊर्जा मिलती रहे. सरगी में कोई भी तामसिक चीजें ना लें.

- करवा चौथ के दिन पारंपरिक कपड़े ही पहनें. बेहतर है कि शादी का जोड़ा पहनें. पहली बार करवाचौथ रख रहीं नवविवाहिताएं आमतौर पर शादी का जोड़ा पहनती हैं और ऐसा करना बेहद शुभ माना जाता है. यदि शादी का जोड़ा नहीं पहन रही हैं तो भी लाल या हरे रंग की साड़ी, लहंगा या सूट पहन सकते हैं. गलती से भी काला, भूरा, नीला रंग ना पहनें.

- करवाचौथ के दिन सोलह श्रृंगार करें. मेहंदी रचाएं.

- पूरे दिन निर्जला रहें. कुछ भी ना खाएं वरना व्रत टूट जाएगा. शाम को चांद देखने के बाद ही पूजा और अर्घ्‍य देने के बाद ही व्रत खोलें. अपने पति के हाथ से पानी पीकर व्रत खोलें.

- पूजा शुभ मुहूर्त में ही करें. यदि बादल के कारण चांद नजर ना आए तो जहां चांद नजर आ गया है वहां से वीडियो कॉल के जरिए चांद के दर्शन करके व्रत खोल लें.

- करवाचौथ के दिन बड़ों का आशीर्वाद जरूर लें. साथ ही किसी से झगड़ा-बहस ना करें. ऐसे कोई मेहनती काम ना करें, जिससे थकावट हो जाए.

- व्रत खोलते समय हल्का और पौष्टिक भोजन लें ताकि आपका शरीर जल्दी से सामान्य अवस्था में आ सके. तामसिक भोजन ना करें, वरना व्रत का फल नहीं मिलेगा.

- किसी सुहागिन को सुहाग की सामग्री जरूर भेंट करें.

(Disclaimer - प्रिय पाठक, हमारी यह खबर पढ़ने के लिए शुक्रिया. यह खबर आपको केवल जागरूक करने के मकसद से लिखी गई है. हमने इसको लिखने में सामान्य जानकारियों की मदद ली है. Zee News इसकी पुष्टि नहीं करता है.)