Advertisement
trendingNow12950847
Hindi Newsधर्म

Karwa Chauth 2025: करवाचौथ पर राशि अनुसार दें प्यारी पत्नी को तोहफा, जन्मों तक रिश्ते को नहीं लगेगी नजर, गहरा होगा प्यार!

Karwa Chauth Kab Hai: करवा चौथ पर महिलाएं अपने पति के लिए व्रत का संकल्प करती हैं तो वहीं पति पत्नी के लिए गिफ्ट लेकर आते हैं. आइए जानें इस करवा चौथ पर पत्नी के लिए अपनी राशि के अनुसार क्या गिफ्ट दे सकते हैं.

Written By   Padma Shree Shubham|Last Updated: Oct 07, 2025, 01:31 AM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

Karwa Chauth 2025
Karwa Chauth 2025

Karwa Chauth 2025 Date. करवा चौथ त्यौहार के मौके पर महिलाएं अपने पति के व्रत का संकल्प करती है और उन्हें उनके पति तोहफा देते हैं. करवा चौथ का व्रत पति पत्नी के बीच के प्रेम को दर्शाता है. पत्नी श्रद्धा-भाव से जब व्रत रखती हैं तो पति भी उन्हें गिफ्ट देकर अपना प्यार जताते हैं. इस साल कार्तिक मास के कृष्ण पक्ष की चतुर्थी तिथि पर यानी 10 अक्टूबर 2025, शुक्रवार को व्रत रखा जाएगा. इस कड़ी में हम ये जानेंगे कि पति अपनी राशि के अनुसार अपनी पत्नी को क्या गिफ्ट दे सकते हैं. इस कड़ी में हम मेष से लेकर मीन तक की एक पूरी लिस्ट देखेंगे. 

मेष राशि– करवाचौथ पर मेष राशि के जातक अपनी पत्नी को सोने के गहने, मूंगे की अंगूठी या तांबे से बनी कोई चीज दे सकते हैं. रिश्ते में गहराई आएगी.
वृषभ राशि– करवाचौथ पर वृषभ राशि के जातक पत्नी को लाल रंग की साड़ी दे सकते हैं, अच्छी क्वालिटी का परफ्यूम दे सकते हैं या कोई महंगा गिफ्ट दे सकते हैं. प्यार बढ़ेगा. 
मिथुन राशि– मिथुन राशि के जातक करवाचौथ पर पत्नी को पीले रंग की कोई साड़ी या चांदी से बने गहने गिफ्ट कर सकते हैं.
कर्क राशि– करवाचौथ पर कर्क राशि के जातक अपनी पत्नी को चांदी के गहने या मोती जड़ी अंगूठी दे सकते हैं.
सिंह राशि– करवाचौथ पर सिंह राशि के जातक पत्नी को गोल्डन रंग की साड़ी गिफ्ट करें या केसरिया रंग का कोई सामान गिफ्ट करें. पति-पत्नी का स्थिर और गहरा होगा.
कन्या राशि– कन्या राशि के जातक करवाचौथ पर पत्नी को हरे रंग की साड़ी, हरे रंग के शृंगार का सामान या हरी चूड़ियां गिफ्ट में दें. आपसी समझ बड़ेगी.
तुला राशि– तुला राशि के जातक करवाचौथ पर पत्नी को गुलाबी साड़ी गिफ्ट करें, गुलाबी हैंड बैग या लिप्सटिक भी गिफ्ट कर सकते हैं. प्यार लगातार बढ़ेगा.
वृश्चिक राशि– करवाचौथ पर वृश्चिक राशि के जातक अपनी पत्नी को लाल रंगी साड़ी गिफ्ट करें, गहने गिफ्ट कर सकते है या तांबे के सिक्के भी गिफ्ट कर सकते हैं. गलतफहमियां दूर होंगी.
धनु राशि– करवा चौथ के दिन इस राशि के जातक को पीले वस्त्र, चंदन देना शुभ रहेगा. इससे पारिवारिक कलह दूर होगा.
मकर राशि– करवाचौथ पर मकर राशि के जातक पत्नी को नीली साड़ी गिफ्ट करें. चांदी की पायल भी शुभ होगा. सुख में वृद्धि होगी. 
कुंभ राशि– करवाचौथ पर कुंभ राशि के जातक अगर नीले रंग का कोई सामान गिफ्ट करें तो पत्नी और पति के रिश्ते में मिठास बनी रहेगी.
मीन राशि– करवाचौथ पर मीन राशि के जातक अपनी पत्नी को पीले रंग की साड़ी या लहंगा, सोने के गहने गिफ्ट कर सकते हैं. तनाव दूर होगा आपसी जुड़ाव बढ़ेगा.

(Disclaimer- प्रिय पाठक, हमारी यह खबर पढ़ने के लिए शुक्रिया. यह खबर आपको केवल जागरूक करने के मकसद से लिखी गई है. हमने इसको लिखने में सामान्य जानकारियों की मदद ली है. Zee News इसकी पुष्टि नहीं करता है.)

Add Zee News as a Preferred Source

और पढ़ें- Karwa Chauth 2025: इंगेजमेंट या गोद भराई के बाद करवा चौथ का व्रत रखना सही या गलत, क्या है कुंवारी लड़कियों के लिए नियम!

About the Author
author img
Padma Shree Shubham

पद्मा श्री शुभम् को पत्रकारिता के क्षेत्र में 10 साल का अनुभव हैं. समाचार और वर्तमान घटनाओं पर लेख लिखने में पद्मा रुचि रखती हैं. इन्हें धर्म और ज्योतिष में अधिक रुचि हैं. वर्तमान समय में पद्मा धर्...और पढ़ें

TAGS

Karwa chauth 2025

Trending news

एक मछली बांग्लादेश के लिए कितनी कीमती...क्या यूनुस की इकॉनमी की रीढ़ है फिश?
DNA
एक मछली बांग्लादेश के लिए कितनी कीमती...क्या यूनुस की इकॉनमी की रीढ़ है फिश?
पेंट की दुकान से करोड़पति... केरल बंपर लॉटरी में इस शख्स ने जीता 25 करोड़ का इनाम
Kerala
पेंट की दुकान से करोड़पति... केरल बंपर लॉटरी में इस शख्स ने जीता 25 करोड़ का इनाम
DNA: बज गई बिहार चुनाव की रणभेरी, मैदान में उतरे पार्टियों के योद्धा
DNA
DNA: बज गई बिहार चुनाव की रणभेरी, मैदान में उतरे पार्टियों के योद्धा
गुरु नानक देव जी के प्रकाश पर्व पर सिख जत्थे को पाकिस्तान जाने की मिली इजाजत
Pakistan
गुरु नानक देव जी के प्रकाश पर्व पर सिख जत्थे को पाकिस्तान जाने की मिली इजाजत
DNA: PM मोदी ने BJP सांसद पर हुए हमले की निंदा की, बोले- ये TMC की असंवेदनशीलता
DNA
DNA: PM मोदी ने BJP सांसद पर हुए हमले की निंदा की, बोले- ये TMC की असंवेदनशीलता
1 रुपये का सिक्का बनाने में कितना खर्चा आता है? कैसे और कहां बनते हैं ये Coin
cost of making one rupee coin
1 रुपये का सिक्का बनाने में कितना खर्चा आता है? कैसे और कहां बनते हैं ये Coin
एआई से लैस दुनिया के 5 सबसे खतरनाक स्टील्थ ड्रोन, भारत का भी ये अचूक वेपन भी शामिल
Drone
एआई से लैस दुनिया के 5 सबसे खतरनाक स्टील्थ ड्रोन, भारत का भी ये अचूक वेपन भी शामिल
हिमाचल के सरकारी कर्मचारियों को नहीं मिल पा रही सैलरी, उतरे सड़कों पर
himachal govt employees protest
हिमाचल के सरकारी कर्मचारियों को नहीं मिल पा रही सैलरी, उतरे सड़कों पर
'हर भारतीय गुस्से में है...', अचानक PM ने क्यों मिलाया चीफ जस्टिस को फोन
BR Gavai
'हर भारतीय गुस्से में है...', अचानक PM ने क्यों मिलाया चीफ जस्टिस को फोन
Explainer: बिहार के रण में RSS ने उतारा 'मिशन त्रिशूल', क्या विपक्ष के लिए बनेगा सिर
rss
Explainer: बिहार के रण में RSS ने उतारा 'मिशन त्रिशूल', क्या विपक्ष के लिए बनेगा सिर