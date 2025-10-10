Karwa Chauth Vrat 2025: इस बार है आपका अंतिम करवा चौथ व्रत, जानें उद्यापन कब करें और किस विधि से करें!

Karwa Chauth Vrat Udyapan Vidhi: अखंड सौभाग्य के लिए करवा चौथ का व्रत सुहागिन महिलाएं रखती हैं. इस साल आज यानी 10 अक्टूबर 2025, दिन शुक्रवार को मनाया जाएगा. सुहागिन महिलाएं पति की लंबी आयु व अच्छी सेहत के लिए व्रत रखती हैं लेकिन कई बार ऐसा होता है कि महिलाएं अपने करवा चौथ व्रत का उद्यापन करना चाहती है. बढ़ती उम्र किसी अन्य कारण से अगर इस बार करवा चौथ व्रत का उद्यापन करना है तो इसके लिए यह जानना जरूरी है कि व्रत का उद्यापन कब करें और किस विधि से करें, साथ ही जानेंगे कि व्रत के उद्यापन के लिए किन सामग्रियों की जरूरत होती है.

करवा चौथ व्रत के उद्यापन की सामग्री (Karva Chauth Udhyapan Samagri)

मान्यता अनुसार करवा चौथ का व्रत कुछ सुहागिन महिलाएं 16 साल तक रखती है और फिर किसी कारणवश व्रत उद्यापन भी कर सकती हैं. व्रत के उद्यापन का अनुष्ठान करने के लिए कुछ जरूरी सामग्री का होना बहुत जरूरी है. आइए उन सामग्रियों की लिस्ट पर एक नजर डालें.

थाली, करवा, नारियल

रोली, अक्षत, सिक्का

सुपारी, चूड़ी, हल्दी

बिंदी, पायल, बिछिया

काजल, कुमकुम और करवा

करवा चौथ व्रत की उद्यापन विधि (Karva Chauth Udhyapan Vidhi)

करवा चौथ के दिन व्रत का उद्यापन करने के लिए आइए एक एक स्टेप में पूरी विधि जानें.

करवा चौथ के दिन उन सुहागिन महिलाओं को घर बुलाएं जिन्होंने व्रत न रखा हो.

महिलाओं की संख्या 13 या 15 होना चाहिए.

व्रत उद्यापन के लिए 13 करवा भी रखें.

सभी महिलाओं को सुपारी दें.

सबके भोजन से पहले गणेश जी और शिव पार्वती को भोग अर्पित करें.

13 जगह पर थालियों में भोजन परोसें.

भोजन परोसने वाली जगह पर रोली और अक्षत छिड़क दें।

अब विधि-विधान से माता पार्वती, गणेश जी और करवा माता की पूजा करें.

पूजा में जाने-अनजाने में हुई गलती के लिए क्षमा मांगे.

अब घर आई सभी महिलाओं को प्रेम से भोजन परोसे. इसमें हलवा या खीर, पूरी, सब् आदि परोसें.

महिलाओं को साड़ी, चूड़ियां, बिंदी व पायल और करवा भी भेंट करें.

करवा चौथ के व्रत का उद्यापन अनुष्ठान इसी विधि से संपन्न करें.

करवा चौथ व्रत का उद्यापन किस दिन करें: करवा चौथ व्रत का उद्यापन करवा चौथ वाले दिन ही करें.

करवा चौथ व्रत का उद्यापन करना क्यों जरूरी

धार्मिक मान्यता के अनुसार जब भी किसी भी व्रत का संकल्प करें तो उससे पहले व्रत करने का संकल्प करने का विधान है. वहीं, कई बार व्रत कितनी बार किया जाएगा या कब कर किया जाएगा इसे लेकर भी संकल्प किया जाता है. कोई जीवनभर तो कोई 11 या 16 साल तक व्रत करने का संकल्प करता है. व्रत का संकल्प जब पूरा हो जाता है तो व्रत को छोड़ने के लिए उद्यापन करना जरूरी होता है. बिना उद्यापन के किसी भी व्रत को नहीं छोड़ सकते.

