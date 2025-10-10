Advertisement
करवा चौथ पर अगर नहीं दिखे चांद, तो टेंशन ना लें, ऐसे करें चांद का दीदार और व्रत का पारण

Karwa Chauth 2025 Moon Rituals: करवा चौथ पर कई बार बादलों की वजह से चांद नहीं दिखाई देता है. ऐसे में अक्सर व्रती महिलाओं के मन में व्रत खोलने को लेकर संशय बना रहता है. आइए जानते हैं कि चांद नहीं दिखाई देने पर करवा चौथ का पारण करे कर सकते हैं.

 

Written By  Dipesh Thakur|Last Updated: Oct 10, 2025, 06:15 PM IST
Karwa Chauth 2025 Parana Rituals: करवा चौथ का त्योहार पूरे देश में आज 10 अक्तूबर 2025 को मनाया जा रहा है. यह दिन पति-पत्नी के रिश्ते में विश्वास, प्रेम और मिठास को बढ़ाने वाला माना जाता है. धार्मिक मान्यताओं के अनुसार, इस दिन निर्जला व्रत रखने से पति की लंबी उम्र और वैवाहिक सुख-समृद्धि की प्राप्ति होती है. महिलाएं इस दिन सोलह श्रृंगार कर करवा माता की पूजा करती हैं और भगवान गणेश तथा गौरी माता के मंत्रों का स्मरण करती हैं. व्रत का पारण चंद्रमा के दर्शन और अर्घ्य से ही पूर्ण होता है. लेकिन कभी-कभी मौसम खराब होने, घने बादल या अन्य कारणों से चंद्रमा दिखाई नहीं देता. ऐसी स्थिति में व्रत पारण के लिए कुछ विशेष उपाय किए जा सकते हैं.

चंद्रमा न दिखने पर व्रत पारण के उपाय

वीडियो कॉल का सहारा- अपने किसी मित्र या रिश्तेदार से वीडियो कॉल के माध्यम से उनके शहर में निकले चंद्रमा का दर्शन कर व्रत पूरा किया जा सकता है. ऐसा करने से भी व्रत से जुड़ी परंपरा का पालन हो सकता है.

जल में प्रतिबिंब- करवा चौथ पर चंद्र दर्श के वक्त पानी से भरे कलश या थाली में चंद्रमा का प्रतिबिंब बनाकर अर्घ्य देने से भी व्रत पूर्ण माना जाता है.

अन्य शहर में दर्शन- अगर आपके शहर में चंद्रमा दिखाई न दे, तो आप नजदीकी किसी अन्य शहर जाकर चंद्रमा को अर्घ्य दे सकती हैं.

चांदी का सिक्का- करवा चौथ पर आज चंद्रमा न दिखाई देने पर चांदी का सिक्का चंद्रमा के रूप में पूजकर व्रत पारण किया जा सकता है.

भगवान शिव की पूजा

धार्मिक मान्यताओं के अनुसार, यदि चंद्रमा न दिखे तो भगवान शिव की पूजा कर उनके माथे पर सजाए गए चंद्रमा को अर्घ्य देकर व्रत पारण किया जा सकता है.

पूजा और व्रत का शुभ मुहूर्त (10 अक्तूबर 2025)

पूजा मुहूर्त- शाम 05:57 बजे से 07:11 बजे तक (अवधि- 1 घंटा 14 मिनट)

व्रत समय- सुबह 06:19 बजे से शाम 08:13 बजे तक (अवधि- 13 घंटे 54 मिनट)

करवा चौथ पर शहरवार चंद्रोदय का समय

  • दिल्ली - रात 08:13
  • नोएडा- रात 08:13
  • मुंबई- रात 08:55
  • कोलकाता- रात 07:41
  • चंडीगढ़- रात 08:08
  • पंजाब- रात 08:10
  • जम्मू- रात 08:11
  • लुधियाना- रात 08:11
  • देहरादून- रात 08:04
  • शिमला- रात 08:06
  • पटना- रात 07:48
  • लखनऊ- रात 08:02
  • कानपुर- रात 08:06
  • प्रयागराज- रात 08:02
  • इंदौर रात- 08:33
  • भोपाल- रात 08:26
  • अहमदाबाद रात- 08:47
  • चेन्नई- रात 08:37
  • बेंगलुरु- रात 08:48
  • जयपुर- रात 08:22
  • रायपुर- रात 07:52

(Disclaimer: यहां दी गई जानकारी सामान्य मान्यताओं और जानकारियों पर आधारित है. ZEE NEWS इसकी पुष्टि नहीं करता है.)

 

