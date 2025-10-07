करवाचौथ पर भयंकर अशुभ योग, इस समय में गलती से भी ना करें पूजा, आएगा संकट

Karwa chauth puja Muhurat: कार्तिक मास के कृष्‍ण पक्ष की चतुर्थी तिथि को करवाचौथ व्रत रखा जाता है. करवाचौथ व्रत पत्नियां अपने पति की लंबी उम्र और वैवाहिक सुख पाने के लिए करती हैं. करवाचौथ व्रत बहुत कठिन माना जाता है क्‍योंकि यह निर्जला रखा जाता है. इसमें सुबह की सरगी खाने के बाद रात को चंद्रमा के दर्शन करने के बाद ही व्रत का पारण किया जाता है. पूरे दिन सुहागिन महिलाएं निर्जला रहती हैं. इस दिन दुल्‍हन की तरह सोलह-श्रृंगार किया जाता है. मेहंदी रचाई जाती है. फिर पूजा करके रात को चांद नजर आने के बाद उसे अर्घ्‍य देकर व्रत खोला जाता है.

यह भी पढ़ें: सबसे बुरे कपल साबित होते हैं ये मूलांक वाले जोड़े, इनके बीच हमेशा रहता है 36 का आंकड़ा

करवाचौथ 2025

Add Zee News as a Preferred Source

इस साल करवाचौथ व्रत 10 अक्‍टूबर को रखा जाएगा. साथ ही शाम को चांद का दर्शन करके व्रत खोला जाएगा. उससे पहले करवाचौथ व्रत की विधि-विधान से पूजा की जाएगी. मान्यता है कि माता पार्वती ने शिव के लिए और द्रौपदी ने पांडवों के लिए करवा चौथ व्रत किया था. इस व्रत के प्रभाव से सुहागिनों को अखंड सौभाग्य का आशीर्वाद प्राप्‍त होता है.

यह भी पढ़ें: आमने-सामने आए 2 दुश्‍मन ग्रह, बना शक्तिशाली समसप्‍तक योग, 3 राशि वालों की पांचों उंगलियां होंगी घी में और सिर कढाई में

इस साल करवाचौथ व्रत पर कई शुभ और अशुभ योग बन रहे हैं. करवाचौथ के दिन सिद्धि और व्याप्ति योग बन रहे हैं. वहीं दूसरी ओर करवाचौथ के दिन व्यतिपात योग भी बन रहा है, जिसे ज्‍योतिष में बेहद अशुभ माना गया है. इस योग के अशुभ प्रभाव से बचाव के लिए 10 अक्‍टूबर की शाम 05:42 बजे से पहले पूजा कर लें. इसके बाद चंद्र दर्शन और चंद्रदेव को अर्घ्‍य देने का कार्य ही बाकी रहें.

यह भी पढ़ें: 3 महीने में मिलेगा बंगला, गाड़ी, बैंक बैलेंस, बाबा वेंगा की ने बताईं लकी राशियां, चुटकियों में पटलेगी किस्‍मत

करवाचौथ पर चांद कब निकलेगा?

करवाचौथ के दिन चंद्रोदय 10 अक्‍टूबर को शाम 7 बजकर 42 मिनट पर होगा. हालांकि शहर के अनुसार चांद निकलने के समय में थोड़ा बदलाव हो सकता है. साथ ही बादल छाने से भी चांद देर से नजर आ सकता है. इसके बाद चंद्र दर्शन करें, पति को छलनी से देखें और फिर पति के हाथों जल ग्रहण करके व्रत का पारण करें.

यह भी पढ़ें: दिवाली वाला महीना और 2 बार पंचक, होंगी अशुभ घटनाएं! इन कामों से रहें कोसों दूर

(Disclaimer - प्रिय पाठक, हमारी यह खबर पढ़ने के लिए शुक्रिया. यह खबर आपको केवल जागरूक करने के मकसद से लिखी गई है. हमने इसको लिखने में सामान्य जानकारियों की मदद ली है. Zee News इसकी पुष्टि नहीं करता है.)