Advertisement
trendingNow12951155
Hindi Newsधर्म

करवाचौथ पर भयंकर अशुभ योग, इस समय में गलती से भी ना करें पूजा, आएगा संकट

Karwa Chauth 2025 puja Muhurat: करवा चौथ का शुभ दिन अखंड सौभाग्‍य की कामना करने का दिन होता है. पति-पत्‍नी के रिश्‍ते को मजबूत बनाने वाले करवा चौथ पर्व के दिन इस साल एक अशुभ योग बन रहा है. 

Written By  Shraddha Jain|Last Updated: Oct 07, 2025, 10:59 AM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

करवाचौथ पर भयंकर अशुभ योग, इस समय में गलती से भी ना करें पूजा, आएगा संकट

Karwa chauth puja Muhurat: कार्तिक मास के कृष्‍ण पक्ष की चतुर्थी तिथि को करवाचौथ व्रत रखा जाता है. करवाचौथ व्रत पत्नियां अपने पति की लंबी उम्र और वैवाहिक सुख पाने के लिए करती हैं. करवाचौथ व्रत बहुत कठिन माना जाता है क्‍योंकि यह निर्जला रखा जाता है. इसमें सुबह की सरगी खाने के बाद रात को चंद्रमा के दर्शन करने के बाद ही व्रत का पारण किया जाता है. पूरे दिन सुहागिन महिलाएं निर्जला रहती हैं. इस दिन दुल्‍हन की तरह सोलह-श्रृंगार किया जाता है. मेहंदी रचाई जाती है. फिर पूजा करके रात को चांद नजर आने के बाद उसे अर्घ्‍य देकर व्रत खोला जाता है. 

यह भी पढ़ें: सबसे बुरे कपल साबित होते हैं ये मूलांक वाले जोड़े, इनके बीच हमेशा रहता है 36 का आंकड़ा

करवाचौथ 2025 

Add Zee News as a Preferred Source

इस साल करवाचौथ व्रत 10 अक्‍टूबर को रखा जाएगा. साथ ही शाम को चांद का दर्शन करके व्रत खोला जाएगा. उससे पहले करवाचौथ व्रत की विधि-विधान से पूजा की जाएगी. मान्यता है कि माता पार्वती ने शिव के लिए और द्रौपदी ने पांडवों के लिए करवा चौथ व्रत किया था. इस व्रत के प्रभाव से सुहागिनों को अखंड सौभाग्य का आशीर्वाद प्राप्‍त होता है. 

यह भी पढ़ें: आमने-सामने आए 2 दुश्‍मन ग्रह, बना शक्तिशाली समसप्‍तक योग, 3 राशि वालों की पांचों उंगलियां होंगी घी में और सिर कढाई में

करवा चौथ पर अशुभ योग 

इस साल करवाचौथ व्रत पर कई शुभ और अशुभ योग बन रहे हैं. करवाचौथ के दिन सिद्धि और व्याप्ति योग बन रहे हैं. वहीं दूसरी ओर करवाचौथ के दिन व्यतिपात योग भी बन रहा है, जिसे ज्‍योतिष में बेहद अशुभ माना गया है. इस योग के अशुभ प्रभाव से बचाव के लिए 10 अक्‍टूबर की शाम 05:42 बजे से पहले पूजा कर लें. इसके बाद चंद्र दर्शन और चंद्रदेव को अर्घ्‍य देने का कार्य ही बाकी रहें. 

यह भी पढ़ें: 3 महीने में मिलेगा बंगला, गाड़ी, बैंक बैलेंस, बाबा वेंगा की ने बताईं लकी राशियां, चुटकियों में पटलेगी किस्‍मत

करवाचौथ पर चांद कब निकलेगा? 

करवाचौथ के दिन चंद्रोदय 10 अक्‍टूबर को शाम 7 बजकर 42 मिनट पर होगा. हालांकि शहर के अनुसार चांद निकलने के समय में थोड़ा बदलाव हो सकता है. साथ ही बादल छाने से भी चांद देर से नजर आ सकता है. इसके बाद चंद्र दर्शन करें, पति को छलनी से देखें और फिर पति के हाथों जल ग्रहण करके व्रत का पारण करें. 

यह भी पढ़ें: दिवाली वाला महीना और 2 बार पंचक, होंगी अशुभ घटनाएं! इन कामों से रहें कोसों दूर

(Disclaimer - प्रिय पाठक, हमारी यह खबर पढ़ने के लिए शुक्रिया. यह खबर आपको केवल जागरूक करने के मकसद से लिखी गई है. हमने इसको लिखने में सामान्य जानकारियों की मदद ली है. Zee News इसकी पुष्टि नहीं करता है.) 

About the Author
author img
Shraddha Jain

ज़ी न्‍यूज में असिस्‍टेंट न्‍यूज एडिटर. पत्रकारिता में 15 वर्ष का अनुभव. दूरदर्शन, दैनिक भास्‍कर, BTv, चौथी दुनिया समेत कई संस्‍थानों में अपनी सेवाएं दी. धर्म-ज्‍योतिष, वास्‍तु व हस्‍तरेखा में गहरी...और पढ़ें

TAGS

Karwa chauth 2025

Trending news

आप राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल का वादा, गोवा को डर- भ्रष्टाचार से कराएंगे मुक्त
Arvind Kejriwal
आप राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल का वादा, गोवा को डर- भ्रष्टाचार से कराएंगे मुक्त
मुंबई में 'आई लव महादेव' पर मचा संग्राम, बीजेपी के पूर्व सांसद किरीट सोमैया को नोटिस
I Love Mahadev
मुंबई में 'आई लव महादेव' पर मचा संग्राम, बीजेपी के पूर्व सांसद किरीट सोमैया को नोटिस
लॉटरी लग गई! मैकेनिक-पेंटर ने जीत लिए 27 करोड़, दीवाली से पहले माता लक्ष्मी घर आ गईं
Lottery
लॉटरी लग गई! मैकेनिक-पेंटर ने जीत लिए 27 करोड़, दीवाली से पहले माता लक्ष्मी घर आ गईं
बीजेपी सांसद मुर्मू पर हुआ जानलेवा हमला, TMC पर लगे आरोपों पर CM ने झाड़ा पल्ला!
West Bengal
बीजेपी सांसद मुर्मू पर हुआ जानलेवा हमला, TMC पर लगे आरोपों पर CM ने झाड़ा पल्ला!
आज इन चार राज्यों में संभलकर जाइएगा, मौसम विभाग ने बजाई खतरे की घंटी; चेतावनी जारी
weather update
आज इन चार राज्यों में संभलकर जाइएगा, मौसम विभाग ने बजाई खतरे की घंटी; चेतावनी जारी
समंदर में उतरा कालों का काल 'आंद्रोत', नापाक गाजी का निकल जाएगा कचूमर
ins androth
समंदर में उतरा कालों का काल 'आंद्रोत', नापाक गाजी का निकल जाएगा कचूमर
एक मछली बांग्लादेश के लिए कितनी कीमती...क्या यूनुस की इकॉनमी की रीढ़ है फिश?
DNA
एक मछली बांग्लादेश के लिए कितनी कीमती...क्या यूनुस की इकॉनमी की रीढ़ है फिश?
पेंट की दुकान से करोड़पति... केरल बंपर लॉटरी में इस शख्स ने जीता 25 करोड़ का इनाम
Kerala
पेंट की दुकान से करोड़पति... केरल बंपर लॉटरी में इस शख्स ने जीता 25 करोड़ का इनाम
DNA: बज गई बिहार चुनाव की रणभेरी, मैदान में उतरे पार्टियों के योद्धा
DNA
DNA: बज गई बिहार चुनाव की रणभेरी, मैदान में उतरे पार्टियों के योद्धा
गुरु नानक देव जी के प्रकाश पर्व पर सिख जत्थे को पाकिस्तान जाने की मिली इजाजत
Pakistan
गुरु नानक देव जी के प्रकाश पर्व पर सिख जत्थे को पाकिस्तान जाने की मिली इजाजत