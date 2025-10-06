Karwa Chauth 2025: नई बहु को करवा चौथ की सरगी में क्या-क्या दें, पहली बार बनी हैं सास तो जान लें!

Karwa Chauth 2025 Sargi List 2025: सुहागिन महिलाओं के लिए करवा चौथ व्रत विशेष महत्व रखता है. हर साल करवा चौथ पर महिलाएं अपने पति की लंबी उम्र की कामना और सुखी वैवाहिक जीवन की इच्छा के साथ करवा चौथ के व्रत का संकल्प करती है. इस व्रत की शुरुआत सरगी से होती है. करवा चौथ के व्रत में सरगी की थाली का विशेष महत्व होता है जो हर सास अपनी बहु को देती है. अगर आप नई नई सास बनी है और अपनी बहु का ये पहला करवा चौथ व्रत है तो इस कड़ी में आप जान पाएंगी कि आखिर करवा चौथ में सरगी की थाली में क्या क्या सामग्री रखी जाती है. इसकी हम एक पूरी लिस्ट लेकर आए हैं.

सरगी क्या है

सरगी की ताली (Sargi thali) हर सास अपनी बहू को देती है. सरगी बहु के प्रति सास के प्यार और आशीर्वाद को दिखाता है. करवा चौथ का व्रत शुरू करने से पहले सरगी सुबह का विशेष भोजन है जिसकी ताली सास तैयार करके बहु को देती है. इसके बाद दोनों साथ बैठकर भोजन करते हैं और फिर व्रत शुरू हो जाता है. हालांकि सरगी की थाली में सिर्फ भोजन ही नहीं होता बल्कि और भी कई चीजें होती हैं.

करवा चौथ की सरगी की सामग्री लिस्ट

सरगी में मीठे और नमकीन दोनों तरह की खाने की चीजें होती हैं. आइए इस लिस्ट पर नजर डालें.

फल में सेब, संतरा, अनार, केले, खीरा

मीठी मठरी, ड्राई फ्रूट्स, मिठाई

पराठा, चाय, जूस, नारियल

मीठी सेवइयां, फेनी, साबूदाने की खीर

सरगी में सुहाग की वस्तुएं की लिस्ट

सोलह शृंगार जैसे सिंदूर, चूड़ियां आदि.

साड़ी और अन्य पारंपरिक सामान.

करवा चौथ का व्रत

इसके बाद करवा चौथ पर महिलाएं सोलह श्रृंगार करती हैं और फिर रंग-बिरंगे कपड़े पहनती हैं. सिंदूर और बिंदी लगाती है. हाथों में मेहंदी लगाती है और चूड़ियां पहनती हैं. इसके बाद अपने गहने पहनती हैं. रीति-रिवाजों के अनुसार महिलाएं पूजा करती हैं फिर आखिरी में चंद्रमा के दर्शन कर व्रत को संपन्न करती हैं.

