Karwa Chauth Vrat Katha: करवा चौथ पूजा पर सौभाग्य प्राप्ति के लिए पढ़ें व्रत कथा, पति की लंबी उम्र की कामना होगी पूरी!

Karva Chauth 2025: करवा चौथ का व्रत हर साल कार्तिक माह में कृष्ण चतुर्थी पर रखा जाता है. इस बार इस त्योहार को 10 अक्टूबर को मनाया जाएगा. इस दिन सुहागिन महिलाएं पति की अच्छी सेहत और लंबी आयु के लिए इस दिन व्रत कै संकल्प करती है और विधि विधान से पूजा आराधना करती हैं. इस व्रत को करने से और श्रद्धापूर्वक पूजा करने से घर में सुख और समृद्धिय और पति पत्नी के बीच प्रेम बना रहता है. ऐसी मान्यता है कि जो भी महिलाएं करवा चौथ पर व्रत रखती है, पूजा करती है और व्रत कथा सुनती सुनाती है उन्हें करवा माता अखंड सौभाग्य का वरदान देती हैं. आइए करवा चौथ की व्रत कथा जानें.

विवाहित महिलाएं पूजा के दौरान सुनती सुनाती है कथा

विवाहित महिलाएं व्रत वाले दिन शिव जी, माता पार्वती और कार्तिकेय भगवान और गणेश जी समेत पूरे शिव-परिवार की पूजा आराधना करती हैं. चंद्रोदय होने पर चंद्रदेव की पूजा कर छलनी से चंद्रमा के दर्शन करती हैं और अर्घ्य देती हैं. इसके बाद पति को देखती हैं और फिर उनके हाथ से पानी पीकर व्रत खोलती है. इस पूजा के दौरान पढ़ी जाने वाली कथा को आइए जानें.

अंधी बुढ़िया माई की व्रत कथा

एक समय था जब एक गांव में एक बहुत गरीब और अंधी बुढ़िया रहा करती थी. बुढ़िया के एक लड़का और बहू थी. अंधी बुढ़िया माई हर दिन पूरे नियम से गणेशजी की पूजा आराधना करती और चौथ का व्रत का संकल्प भी करती थी जिससे प्रसन्न होकर एक दिन गणेशजी ने माई को दर्शन दिया. गणेश जी ने कहा कि बुढ़िया माई तू हर दिन निस्वार्थ भाव से मेरी पूजा आराधना करती है. तेरी जो भी इच्छा है मांग. इस पर बुढ़िया माई ने कहा कि हे भगवान, हे विध्नहर्ता गणेश जी मुझे मांगना नहीं आता, मैं आपसे क्या मांगू. इस पर गणेशजी ने कहा कि माई मैं कल फिर आऊंगा, इससे पहले तू अपने बहू-बेटे से पूछना की क्या मांगा जाएं और तब मांगना. गणेश जी के कहे अनुसार बुढ़िया ने अपने बेटे बहू से पूछा की आखिर भगवान से क्या मांगा जाए. इस पर बेटे ने कहा कि धन मांग लो और बहू ने कहा पोता मांग लो. बुढ़िया ने विचार किया कि बेटा-बहू तो अपने मतलब की चीजें मांगने को कह रहे हैं.

जब बुढ़िया माई को कुछ समझ नहीं आया तो उसने अपने पड़ोसी से सलाह ली. इस पर पड़ोसी ने सुझाया कि माई तेरी थोड़ी जिंदगी बची है. तू धन क्यों मांगे और पोता क्यों मांगे, तू तो अपने लिए आंखें मांग. जिससे बाकी का जीवन सुख से बीत सके. अंत में सबकी बातें सुनकर बुढ़िया ने खुद भी विचार किया और तय किया कि वही मांगूंगी जिससे मैं भी खूश हो जाऊं और बेटे बहू का भी भला हो.

दूसरे दिन जब गणेशजी आए तो बुढ़िया माई ने उनसे कहा कि "विघ्नहर्ता , अन्न देवो , धन देवो , निरोगी काया देवों , अमर सुहाग देंवो , दीदा गोढा देव , सोने के कटोरे में पोते को दूध पीता देखूं , अमर सुहाग देवो और समस्त परिवार को सुख देंवो आपके श्री चरणों में मुझे स्थान देवो." बुढ़िया की ऐसी मांग सुनकर गणेशजी ने कहा कि बुढ़िया माई तूने मुझे ठग लिया, तू तो कहती थी कि मांगना नहीं आता.तूने जो भी वरदान मांगे हैं वो सबकुछ तूझे मिलेगा. ऐसा कहकर गणेशजी अंतर्ध्यान हुए. इस तरह कामना करिए कि जैसा बुढ़िया माई को गणेशजी भगवान ने सबकुछ दिया वैसे ही सबको दें और सभी पर अपनी कृपा बनाये रखना.

