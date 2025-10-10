Karwa Chauth 2025: सरगी समय से लेकर चंद्रोदय तक... नोट कर लें करवा चौथ की सही डेट और शुभ मुहूर्त!

Karwa Chauth 2025 Sargi Time, Puja Shubh Muhurat, Chand Nikalne Ka Samay: करवा चौथ का व्रत सुहागिन महिला के लिए विशेष महत्व रखता है. इस दिन व्रत रखने और करवा माता की पूजा कर पति की लंबी उम्र और अच्छी सेहत कामना करने का विधान है. वैदिक पंचांग के अनुसार, कार्तिक कृष्ण तुर्थी तिथि पर हर साल करवा चौथ (Kab Hai Karwa Chauth 2025) व्रत रखा जाता है. इस साल करवा चौथ आज यानी 10 अक्टूबर को मनाया जाएगा.

सुहागिन महिलाओं का पूरा दिन निर्जला व्रत

इस दिन सुहागिन महिलाएं पूरा दिन निर्जला व्रत रखती हैं और रात में करवा माता की पूजा करती है. वहीं चंद्रोदय होने पर चंद्र देव के दर्शन छलनी से करती है और फिर पति को भी छलनी से देखती हैं. इसके बाद पति के हाथ से पानी पीकर और मीठा खाकर व्रत खोलती है या व्रत का पारण करती हैं. आइए इस कड़ी में जानें कि करवा चौथ के व्रत के लिए सरगी, पूजा से लेकर चंद्रोदय का सही समय जान लें.

करवा चौथ पर सरगी के लिए शुभ मुहूर्त सुबह के समय 4:40 बजे से लेकर सुबह के 5:30 बजे तक

करवा चौथ पर क्या है सरगी खाने का शुभ मुहूर्त

पंचांग के अनुसार, चतुर्थी तिथि तिथि की शुरुआत 09 अक्टूबर 2025, गुरुवार की रात को 10:54 बजे से हो रही है और तिथि का समापन 10 अक्टूबर 2025, शुक्रवार को शाम के समय 7:38 बजे होगी. इस तरह उदया तिथि में करवा चौथ का व्रत आज यानी 10 अक्टूबर को रखा जाएगा. आइए सरगी का शुभ मुहूर्त से लेकर पूजा और चंद्रोदय का सही समय जान लें.

करवा चौथ 2025 सरगी का शुभ समय: करवा चौथ पर सरगी के लिए शुभ मुहूर्त सुबह के समय 4:40 बजे से लेकर सुबह के 5:30 बजे तक है. समय बीतने से पहले सरगी कर लें.

करवा चौथ पर पूजा का शुभ मुहूर्त (karwa chauth 2025 puja muhurat): 05:16 बजे से लेकर शाम 06:29 बजे तक.

करवा चौथ पर चंद्रोदय का समय (karwa chauth 2025 chand kab niklega): शाम 07:42 बजे.

करवा चौथ पूजा सामग्री लिस्ट (Karwa Chauth Pujan Samagri List in Hindi)

पुष्प, कच्चा दूध, शक्कर, देसी घी

अगरबत्ती, दही, मिठाई, गंगाजल

अक्षत, सिंदूर, मेहंदी, चूड़ी

बिछुआ, महावर, कंघा

बिंदी, चुनरी, पीली मिट्टी

चलनी, जल का लोटा

दीपक और थाली आदि।

करवा चौथ दान सामग्री लिस्ट (Karwa Chauth Daan Samagri List in Hindi)

करवा चौथ के दिन महिलाएं पहले करवा माता की पूजा आराधना करें और फिर व्रत कथा सुने सुनाएं. इसके बाद सभी पूजा विधियों को निभाकर अंतिम में व्रत को पति के हाथ से पानी पीकर खोलें. इसके बाद सुखी वैवाहिक जीवन की कामना करते हुए जरूरतमंदों में कुछ सामग्री का दान करें.

अन्न दान जैसे आटा, दाल, चावल का दान करें.

जलदान का दान करें यानी राहगीरों में जल का घड़ा बांटें.

मौसम के हिसाब से कपड़ों का दान करें.

सुहाग सामग्री जैसे चूड़ी, बिंदी आदि दान करें.

धार्मिक पुस्तकों का दान करें.

