करवा चौथ पर किस शहर में कब दिखेगा चांद? इन जगहों पर करना पड़ेगा लंबा इंतजार

Karwa Chauth 2025 Moon Rise Time: सुहागिन महिलाओं का महापर्व करवा चौथ 10 अक्‍टूबर, शुक्रवार को मनाया जाएगा. महिलाएं पति की लंबी उम्र के लिए पूरे दिन निर्जला व्रत रखेंगी. फिर रात को चांद निकलने के बाद उसे अर्घ्‍य देकर और फिर छलनी से पति का चेहरा देखकर करवाचौथ व्रत खोलेंगी. इससे पति-पत्‍नी का रिश्‍ता मजबूत होता है, साथ ही जीवन में सुख-समृद्धि बढ़ती है. करवा चौथ के दिन सबसे ज्‍यादा इंतजार रहता है रात को चांद निकलने का, कई बार बादलों के कारण या अन्‍य वजहों के चलते ये इंतजार काफी लंबा हो जाता है. जानिए इस साल किस शहर में कितने बजे चांद निकलेगा.

करवा चौथ 2025 पर पूजा शुभ मुहूर्त

इस साल करवा चौथ पर पूजा के लिए शुभ मुहूर्त 10 अक्तूबर को शाम 05 बजकर 57 मिनट से लेकर शाम 07 बजकर 07 मिनट तक ही रहेगा. यानी कि पूजा के लिए कुल अवधि 01 घंटा 14 मिनट की मिलेगी.

करवा चौथ पर चंद्रोदय समय

पंचांग के अनुसार 10 अक्तूबर 2025 को करवा चौथ के दिन चंद्रोदय समय रात 08 बजकर 13 मिनट पर है. लेकिन यह समय देश की राजधानी नई दिल्‍ली में चांद निकलने का है. जबकि अलग-अलग शहरों में चांद निकलने का समय अलग-अलग रहेगा.

करवा चौथ पर चांद निकलने का समय

शहर समय

दिल्ली Karwa Chauth Moon Time Delhi रात 08:13

नोएडा Karwa Chauth Moon Time Noida रात 08:13

मुंबई Karwa Chauth Moon Time Mumbai रात 08:55

कोलकाता Karwa Chauth Moon Time Kolkata रात 07:41

चंडीगढ़ Karwa Chauth Moon Time Chandigarh रात 08:08

पंजाब Karwa Chauth Moon Time Punjab रात 08:10

जम्मू Karwa Chauth Moon Time Jammu रात 08:11

लुधियाना Karwa Chauth Moon Time Ludhiana रात 08:11

देहरादून Karwa Chauth Moon Time Dehradun रात 08:04

शिमला Karwa Chauth Moon Time Simla रात 08:06

पटना Karwa Chauth Moon Time Patna रात 07:48

लखनऊ Karwa Chauth Moon Time Lucknow रात 08:02

कानपुर Karwa Chauth Moon Time Kanpur रात 08:06

प्रयागराज Karwa Chauth Moon Time Prayagraj रात 08:02

इंदौर Karwa Chauth Moon Time Indore रात 08:33

भोपाल Karwa Chauth Moon Time Bhopal रात 08:26

अहमदाबाद Karwa Chauth Moon Time Ahmedabad रात 08:47

चेन्नई Karwa Chauth Moon Time Chennai रात 08:37

बंगलूरू Karwa Chauth Moon Time Bengaluru रात 08:48

जयपुर Karwa Chauth Moon Time Jaipur रात 08:22

रायपुर Karwa Chauth Moon Time Raipur रात 07:43

दिल्‍ली में देरी से निकलेगा चांद

मुंबई, कोलकाता, चेन्‍नई, बेंगलुरु, जम्मू, देहरादून, जयपुर, लखनऊ, कानपुर, इंदौर और भोपाल में जहां चांद के समय पर निकलने की उम्‍मीद है. वहीं दिल्ली, नोएडा, चंडीगढ़, पंजाब, लुधियाना, रांची, पटना, प्रयागराज में चांद कुछ देर से दिखाई दे सकता है.

