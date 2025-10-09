Advertisement
Hindi Newsधर्म

करवा चौथ पर किस शहर में कब दिखेगा चांद? इन जगहों पर करना पड़ेगा लंबा इंतजार

Karwa Chauth 2025 Moon Rise Time: करवा चौथ 10 अक्‍टूबर को मनाया जाएगा और सभी लोगों में यह जानने की जिज्ञासा है कि उनके शहर में चांद कब नजर आएगा. क्‍योंकि चांद नजर आने पर ही उसके दर्शन करके करवा चौथ व्रत खोला जाता है. यहां देखिए देश के प्रमुख शहरों में चांद निकलने के समय की लिस्‍ट. 

Written By  Shraddha Jain|Last Updated: Oct 09, 2025, 06:30 AM IST
करवा चौथ पर किस शहर में कब दिखेगा चांद? इन जगहों पर करना पड़ेगा लंबा इंतजार

Karwa Chauth 2025 Moon Rise Time: सुहागिन महिलाओं का महापर्व करवा चौथ 10 अक्‍टूबर, शुक्रवार को मनाया जाएगा. महिलाएं पति की लंबी उम्र के लिए पूरे दिन निर्जला व्रत रखेंगी. फिर रात को चांद निकलने के बाद उसे अर्घ्‍य देकर और फिर छलनी से पति का चेहरा देखकर करवाचौथ व्रत खोलेंगी. इससे पति-पत्‍नी का रिश्‍ता मजबूत होता है, साथ ही जीवन में सुख-समृद्धि बढ़ती है. करवा चौथ के दिन सबसे ज्‍यादा इंतजार रहता है रात को चांद निकलने का, कई बार बादलों के कारण या अन्‍य वजहों के चलते ये इंतजार काफी लंबा हो जाता है. जानिए इस साल किस शहर में कितने बजे चांद निकलेगा. 

करवा चौथ 2025 पर पूजा शुभ मुहूर्त 

इस साल करवा चौथ पर पूजा के लिए शुभ मुहूर्त 10 अक्तूबर को शाम 05 बजकर 57 मिनट से लेकर शाम 07 बजकर 07 मिनट तक ही रहेगा. यानी कि पूजा के लिए कुल अवधि 01 घंटा 14 मिनट की मिलेगी. 

करवा चौथ पर चंद्रोदय समय 

पंचांग के अनुसार 10 अक्तूबर 2025 को करवा चौथ के दिन चंद्रोदय समय रात 08 बजकर 13 मिनट पर है. लेकिन यह समय देश की राजधानी नई दिल्‍ली में चांद निकलने का है. जबकि अलग-अलग शहरों में चांद निकलने का समय अलग-अलग रहेगा. 

करवा चौथ पर चांद निकलने का समय 

शहर                                                                                  समय
दिल्ली            Karwa Chauth Moon Time Delhi              रात 08:13
नोएडा            Karwa Chauth Moon Time Noida            रात 08:13
मुंबई              Karwa Chauth Moon Time Mumbai         रात 08:55
कोलकाता       Karwa Chauth Moon Time Kolkata          रात 07:41
चंडीगढ़          Karwa Chauth Moon Time Chandigarh    रात 08:08
पंजाब             Karwa Chauth Moon Time  Punjab           रात 08:10
जम्मू               Karwa Chauth Moon Time Jammu            रात 08:11
लुधियाना         Karwa Chauth Moon Time Ludhiana         रात 08:11
देहरादून          Karwa Chauth Moon Time Dehradun       रात 08:04
शिमला            Karwa Chauth Moon Time Simla              रात 08:06
पटना              Karwa Chauth Moon Time Patna              रात 07:48
लखनऊ          Karwa Chauth Moon Time Lucknow         रात 08:02
कानपुर            Karwa Chauth Moon Time Kanpur           रात 08:06
प्रयागराज         Karwa Chauth Moon Time Prayagraj        रात 08:02
इंदौर               Karwa Chauth Moon Time Indore             रात 08:33
भोपाल             Karwa Chauth Moon Time Bhopal             रात 08:26
अहमदाबाद      Karwa Chauth Moon Time Ahmedabad     रात 08:47
चेन्नई                Karwa Chauth Moon Time Chennai           रात 08:37
बंगलूरू            Karwa Chauth Moon Time Bengaluru         रात 08:48
जयपुर              Karwa Chauth Moon Time Jaipur               रात 08:22
रायपुर              Karwa Chauth Moon Time Raipur              रात 07:43

दिल्‍ली में देरी से निकलेगा चांद

मुंबई, कोलकाता, चेन्‍नई, बेंगलुरु, जम्मू, देहरादून, जयपुर, लखनऊ, कानपुर, इंदौर और भोपाल में जहां चांद के समय पर निकलने की उम्‍मीद है. वहीं दिल्ली, नोएडा, चंडीगढ़, पंजाब, लुधियाना, रांची, पटना, प्रयागराज में चांद कुछ देर से दिखाई दे सकता है. 

(Disclaimer - प्रिय पाठक, हमारी यह खबर पढ़ने के लिए शुक्रिया. यह खबर आपको केवल जागरूक करने के मकसद से लिखी गई है. हमने इसको लिखने में सामान्य जानकारियों की मदद ली है. Zee News इसकी पुष्टि नहीं करता है.) 

