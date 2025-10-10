Advertisement
करवा चौथ पर मुंबई में कब निकलेगा चांद, सुहागिन महिलाएं इस वक्त करेंगी व्रत का पारण

Mumbai Chand Nikalne ka Samay: पौराणिक कथाओं के अनुसार, देवी पार्वती ने भगवान शिव के लिए करवा चौथ का व्रत रखा था. तभी से यह परंपरा शुरू हुई. चंद्रमा को अर्घ्य देने से सौभाग्य में वृद्धि होती है और परिवार में सुख-शांति बनी रहती है.

Written By  Dipesh Thakur|Last Updated: Oct 10, 2025, 05:06 PM IST
Mumbai Chand Nikalne ka Samay: करवा चौथ 2025 का पर्व इस बार 10 अक्टूबर, शुक्रवार को मनाया जा रहा है. यह व्रत विवाहित महिलाओं के लिए अत्यंत शुभ और मंगलकारी माना जाता है. महिलाएं इस दिन निर्जल व्रत रखकर अपने पति की लंबी आयु, सुख और समृद्धि की कामना करती हैं. करवा चौथ पर चंद्र दर्शन व्रत का सबसे प्रमुख और पवित्र क्षण माना जाता है. मान्यता है कि चंद्रमा शीतलता, मानसिक स्थिरता और वैवाहिक सौभाग्य का प्रतीक है. इस दिन महिलाएं छलनी से चांद को देखकर अर्घ्य अर्पित करती हैं और पति के हाथ से जल ग्रहण कर व्रत खोलती हैं. ऐसा करने से दांपत्य जीवन में प्रेम, विश्वास और सुख बना रहता है. आइए अब जानते हैं कि इस बार करवा चौथ पर महाराष्ट्र की राजधानी मुंबई में चांद निकलने का समय क्या है.

करवा चौथ पूजा और चंद्रोदय मुहूर्त

  • पूजा मुहूर्त- शाम 5:57 बजे से 7:11 बजे तक
  • चंद्रोदय समय- पुणे में रात 8:52 बजे
  • व्रत पारण- चंद्र दर्शन और अर्घ्य के बाद

करवा चौथ पर मुंबई में कब निकलेगा चांद?

मुंबई में करवा चौथ 2025 पर चंद्र उदय (चांद निकलने) का अनुमानित समय रात 8 बजकर 55 बजे बताया गया है. इस वक्त चांद को देखने के बाद व्रती महिलाएं करवा चौथ व्रत का विधिवत पारण कर सकती हैं यानी व्रत खोल सकती हैं.

यह भी पढ़ें: करवा चौथ पर पुणे में कब निकलेगा चांद, जानें सही समय मुहूर्त और व्रत खोलने का समय

करवा चौथ व्रत के प्रमुख नियम

सुबह सरगी का सेवन करें- व्रत रखने वाली महिलाएं सूर्योदय से पहले सास द्वारा दी गई सरगी (फलों, मिठाई और ड्राई फ्रूट्स का थाल) खाकर व्रत की शुरुआत करती हैं.

दिनभर निर्जला व्रत रखें- सूर्योदय से लेकर चांद निकलने तक न तो कुछ खाया जाता है और न ही पानी पिया जाता है.

पूजा विधि- शाम के समय महिलाएं सजधजकर माता गौरी, भगवान शिव, गणेश जी और कार्तिकेय की पूजा करती हैं तथा करवा (जल से भरा कलश) की कथा सुनती हैं.

चंद्र दर्शन- चांद निकलने के बाद छलनी से चांद और फिर पति का चेहरा देखकर अर्घ्य दिया जाता है. इसके बाद पति के हाथ से जल ग्रहण कर व्रत खोला जाता है.

(Disclaimer: यहां दी गई जानकारी सामान्य मान्यताओं और जानकारियों पर आधारित है. ZEE NEWS इसकी पुष्टि नहीं करता है.)

About the Author
author img
Dipesh Thakur

दीपेश ठाकुर, पिछले 10 वर्षों से डिजिटल पत्रकारिता में सक्रिय हैं. श्रीठाकुर के पास प्रिंट और डिडिटल मीडिया में अच्छा अनुभव है. इस वक्त Zee News वरीय उप-संपादक के तौर पर कार्यरत हैं. ज्योतिष शास्त्र...और पढ़ें

Karwa chauth 2025

Trending news

