Karwa Chauth 2025: करवा चौथ की रात कर लें वो टोटके जो बढ़ा देंगे आपके पति का प्यार, काम का है एक एक उपाय!

Karwa Chauth Happy Married life Upay: करवा चौथ की रात को अगर महिलाएं कुछ विशेष उपाय कर लें तो उनकी पति की लंबी उम्र वाली इच्छा तो पूरी होगी साथ ही पति का प्यार भी बढ़ेगा. आइए करवा चौथ की रात को किए जानें वाले कुछ उपायों के बारे में जान लें.

Written By   Padma Shree Shubham|Last Updated: Oct 10, 2025, 06:23 AM IST
Karwa Chauth 2025 Night Remedies
Karwa Chauth 2025 Upay: करवा चौथ के पावन पर्व पर पत्नी अपने पति की लंबी आयु और अच्छी सेहत के लिए व्रत रखती हैं तो वहीं पति भी अपनी पत्नी के उपहार लेकर आता है. इस तरह करवा चौथ केवल एक व्रत नहीं है बल्कि यह पति पत्नि के प्यार को दर्शाने वाला एक उत्सव है. करवा चौथ का दिन अति पवित्र होता है. ऐसे में इस रात अगर कुछ उपाय कर लें तो पति के साथ चल रहा कोई भी मनमुटाव दूर हो सकता हैं, इसके साथ ही आपके प्रति पति का प्रेम भी बढ़ सकता है. इस साल आज यानी 10 अक्टूबर को करवा चौथ का व्रत रखा जा रहा है. आइए इस कड़ी में जानें कि करवा चौथ की रात कौन से चमत्कारी और कारगर उपाय और टोटके करें.

करवा चौथ की रात करें ये उपाय (Karwa Chauth 2025 Night Remedies)
अर्घ्य देते समय करें ये टोटका
करवा चौथ की रात को चंद्रोदय के बाद चंद्रमा को अर्घ्य देते समय जल में थोड़ा सा दूध व चावल भी डालें. इससे चंद्रमा मजबूत होगा और पति पत्नी के बीच का तनाव भी दूर होगा. जैसे जैसे अर्घ्य दें वैसे वैसे 'ॐ सोमाय नमः' या 'ॐ शिवाय नमः' मंत्र का जाप पति-पत्नी दोनों एक साथ करें. वैवाहिक जीवन सुखमय होगा.

करवा चौथ की रात माता करवा को लाल फूल चढ़ाएं
करवा माता की पूजा तो करें ही इसके साथ ही रात के समय माता को लाल रंग का फूल चढ़ाते हुए सुखी और प्रेम से भरा वैवाहिक जीवन की प्रार्थना भी करें. पूजा के बाद इन लाल फूलों को अपने बेडरूम या अलमारी में पवित्रता के साथ रखें. आप दोनों का प्रेम दिन रात बढ़ेगा.

करवा चौथ की रात गणेश जी की पूजा
करवा चौथ की रात को चंद्रदेव की पूजा से पहले चुपचाप भगवान गणेश की उपासना करें और गणेश जी को दूर्वा और भोग में मोदक अर्पित करें तो इससे आपके पति का अपके लिए प्यार तेजी से बढ़ेगा. पति अगर पत्नी के माथे पर कुमकुम लगाएं तो जीवन की सभी वैवाहिक परेशानियों का अंत हो जाएगा. हालांकि इस उपाय को करते हुए कोई न देखें इसका ध्यान रखें.

माता पार्वती को सुहार की सामग्री करें अर्पित
धार्मिक मान्यताओं के अनुसार अगर करवा चौथ की पूजा के समय माता पार्वती को सच्चे मन से सिंदूर, चूड़ियां, बिंदी और लाल रंग के वस्त्र अर्पित करें तो माता वैवाहिक जीवन के सुखमय होने का आशीर्वाद देती हैं और इस सरल उपाय को करने से पति का प्यार भी बढ़ता है.

सुहाग की सामग्री करें दान
चंद्रमा को अर्घ्य देने के बाद किसी जरूरतमंद सुहागिन महिला को सिंदूर, बिंदी, चूड़ियां, मेहंदी जैसी सुहाग की सामग्री दान करें। ऐसा माना जाता है कि ऐसा करने से करवा माता का आशीर्वाद मिलता है। साथ ही अखंड सौभाग्य की प्राप्ति होती है। इस दिन इत्र, केसर और चना दाल का दान करना भी आपके प्रति पति का प्रेम बढ़ा सकता है.

(Disclaimer- प्रिय पाठक, हमारी यह खबर पढ़ने के लिए शुक्रिया. यह खबर आपको केवल जागरूक करने के मकसद से लिखी गई है. हमने इसको लिखने में सामान्य जानकारियों की मदद ली है. Zee News इसकी पुष्टि नहीं करता है.)

