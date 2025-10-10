Advertisement
धर्म

करवा चौथ पर पुणे में कब निकलेगा चांद, जानें सही समय मुहूर्त और व्रत खोलने का समय

Pune Chand Nikalne ka Samay: करवा चौथ का व्रत तब तक अधूरा रहता है जब तक चंद्रमा का दर्शन न हो. चंद्रमा केवल एक खगोलीय पिंड नहीं, बल्कि वह शुभता, आस्था और वैवाहिक प्रेम का प्रतीक है. आइए जानते हैं कि पुणे शहर में करवा चौथ का चांद कब दिखेगा.

Written By  Dipesh Thakur|Last Updated: Oct 10, 2025, 04:37 PM IST
करवा चौथ पर पुणे में कब निकलेगा चांद, जानें सही समय मुहूर्त और व्रत खोलने का समय

Pune Chand Nikalne ka Samay: करवा चौथ का पर्व सुहागिन महिलाओं के लिए सबसे पवित्र और प्रतीकात्मक त्योहारों में से एक है. इस दिन महिलाएं पूरे दिन निर्जल व्रत रखती हैं और चंद्रमा के दर्शन के बाद ही व्रत को पूर्ण करती हैं. करवा चौथ का सबसे महत्वपूर्ण क्षण वही होता है जब रात में चांद निकलता है और व्रत रखने वाली महिलाएं छलनी से चंद्रमा और फिर अपने पति का चेहरा देखती हैं. हिंदू धर्मग्रंथों के अनुसार, चंद्रमा मन और शीतलता के देवता माने गए हैं. करवा चौथ के दिन चंद्र दर्शन कर उन्हें अर्घ्य अर्पित करने से मन की शांति, वैवाहिक सुख और दीर्घायु की प्राप्ति होती है. मान्यता है कि देवी पार्वती ने भगवान शिव की लंबी आयु के लिए इसी प्रकार का व्रत रखा था, तभी से यह परंपरा प्रचलित है.

क्यों किया जाता है चंद्रमा को अर्घ्य

करवा चौथ पर महिलाएं पूरे दिन जल ग्रहण नहीं करतीं। सूर्यास्त के बाद पूजा कर चंद्रमा के उदय का इंतजार करती हैं. जैसे ही चांद निकलता है, वे छलनी से चंद्र दर्शन करती हैं और फिर जल, दूध या अर्घ्य अर्पित करती हैं. यह प्रक्रिया पति के दीर्घ जीवन और दांपत्य सुख की प्रतीक मानी जाती है. इसके बाद पति के हाथ से जल पीकर व्रत खोला जाता है.

पुणे में कब दिखेगा करवा चौथ का चांद?

  • करवा चौथ पूजा मुहूर्त- 06:16 पी एम से 07:29 पी एम
  • अवधि - 01 घण्टा 13 मिनट्स
  • करवा चौथ व्रत समय- 06:27 ए एम से 08:52 पी एम
  • अवधि- 14 घण्टे 25 मिनट्स
  • करवा चौथ के दिन चन्द्रोदय- 08:52 पी एम
  • चतुर्थी तिथि आरंभ- अक्टूबर 09, 2025 को 10:54 पी एम बजे
  • चतुर्थी तिथि समाप्त- अक्टूबर 10, 2025 को 07:38 पी एम बजे

यह भी पढ़ें: आपके शहर में कब दिखेगा करवा चौथ का चांद, नोट कर लें समय और शुभ मुहूर्त

ज्योतिषीय दृष्टि से चंद्र दर्शन का महत्व

ज्योतिष के अनुसार, चंद्रमा मन, भावनाओं और प्रेम का कारक ग्रह है। करवा चौथ पर चंद्र दर्शन का अर्थ है- अपने जीवन में भावनात्मक संतुलन और मानसिक शांति स्थापित करना. चंद्रमा की शीतल रोशनी नकारात्मक ऊर्जाओं को दूर करती है और वैवाहिक संबंधों में सद्भाव, प्रेम और स्थिरता लाती है.

(Disclaimer: यहां दी गई जानकारी सामान्य मान्यताओं और जानकारियों पर आधारित है. ZEE NEWS इसकी पुष्टि नहीं करता है.)

Dipesh Thakur

दीपेश ठाकुर, पिछले 10 वर्षों से डिजिटल पत्रकारिता में सक्रिय हैं. श्रीठाकुर के पास प्रिंट और डिडिटल मीडिया में अच्छा अनुभव है. इस वक्त Zee News वरीय उप-संपादक के तौर पर कार्यरत हैं. ज्योतिष शास्त्र...और पढ़ें

Karwa chauth 2025

