Karwa Chauth 2025: पक्का पता नहीं होगा... करवा चौथ के दिन शारीरिक संबंध बनाना चाहिए या नहीं, व्रत से पहले जान लें नियम!

Physical Relation on Karwa Chauth Vrat: हिंदू धर्म में करवा चौथ व्रत का बहुत महत्व है. इस त्योहार पर सुहागिन महिलाएं अपने पति के लिए पूरे दिन का व्रत रखती है और शाम के समय पति के हाथ से ही ग्रहण करके व्रत खोलती है. इस व्रत को रखकर महिलाएं पति की लंबी आयु और अच्छी सेहत की कामना करती हैं. हालांकि, करवा चौथ व्रत को लेकर कुछ कठिन नियमों का पालन भी करना पड़ता है. इस व्रत को लेकर एक सवाल तो यही उठता है कि आखिर करवा चौथ व्रत के दिन या रात में शारीरिक संबंध बनाना चाहिए या नहीं. आइए इस कड़ी में यही जानें कि इसे लेकर धार्मिक मान्यताएं और व्रत के नियम क्या हैं.

FAQ करवा चौथ पर शारीरिक संबंधों क्यों नहीं बनाएं?

धार्मिक मान्यताओं के अनुसार करवा चौथ व्रत के दिन पति-पत्नी शारीरिक रूप से दूर बनाएं रखें यानी शारीरिक संबंध न बनाएं तो यह सही होता है. क्योंकि व्रत के दिन मन और तन दोनों का पवित्र रहना बहुत जरूरी है. जब करवा चौथ व्रत वाले दिन कोई जोड़ा शारीरिक संबंध बनाता है तो व्रत की पवित्रता भंग हो जाती है और व्रत का शुभ फल प्राप्त नहीं हो पाता है.

FAQ करवा चौथ व्रत के नियम क्या कहते हैं?

धार्मिक रूप से करवा चौथ व्रत जैसे शुभ दिन पर उपवास रखा जाता है और ऐसी पवित्र स्थिति में शारीरिक संबंध बनाने पूरी तरह से वर्जित है. शारीरिक संबंध बनाना ही नहीं बल्कि इस बारे में मन ही मन सोचना भी वर्जित है.

FAQ करवा चौथ के दिन क्या न करें? जानें नियम

करवा चौथ के दिन कुछ ऐसे काम को करने की मनाही होती है जिनको करने से व्रत खंडित हो सकता हुई और चाहे आपने पूरे दिन व्रत रखा हो उसका फल प्राप्त नहीं होता है. आइए उन कामों को जानें.

झगड़ा न करें

इस दिन पति और पत्नी को झगड़ा नहीं करना चाहिए. नहीं तो व्रत का फल प्राप्त नहीं होगा.

चुगली न करें

करवा चौथ व्रत के दिन किसी की चुगली न करे या किसी की बुराई न करें, खासकर अपने पति की, ऐसा करने से व्रत का उल्टा प्रभाव होता है.

काले रंग के कपड़े न पहनें

करवा चौथ व्रत के दिन काले कपड़े न पहनें, पूजा पर बैठने या व्रत का संकल्प करने के लिए यह इस रंग के कपड़े को शी नहीं माना जाता है. न तो व्रत और न ही पूजा सफल होती है.